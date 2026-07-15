Bots
Facebook to Telegram Bot
Bot de automatização

Bot do Facebook para o Telegram: Partilha automática de mensagens instantaneamente

Publique automaticamente atualizações de páginas e grupos do Facebook no seu canal do Telegram. Monitorize qualquer página ou grupo público - partilhe conteúdos em tempo real. Não é necessário codificar.

Integração com o Facebook

Crie um feed RSS a partir de qualquer página, grupo ou perfil público do Facebook.

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Enviar automaticamente para o Telegrama

Cada novo post é enviado automaticamente para o seu canal, grupo ou tópico do Telegram.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Porquê escolher o bot do Facebook para o Telegram?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca percas novos conteúdos. O seu bot monitoriza as páginas do Facebook 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Telegram.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do Facebook para o Telegram

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Ligar ao Facebook

1

Introduza qualquer página pública do Facebook ou URL de grupo. Criaremos um feed RSS automaticamente.

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Ligar o Telegrama

2

Adicione nosso bot ao seu canal, grupo ou tópico do Telegram com um clique. Não são necessários tokens.

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Desfrutar da automatização

3

Os posts aparecem no Telegram automaticamente. Personalize os filtros, a formatação e a programação conforme necessário.

Crie seu bot agora →
Integração Facebook + Telegram

A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente posts do Facebook no Telegram. Com a confiança de gestores de redes sociais, comunidades e marcas em todo o mundo.

Funcionalidades poderosas para a automatização do Facebook para o Telegram

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o Facebook e o Telegram.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As novas mensagens são partilhadas no Telegram segundos após serem detectadas.

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Filtros de conteúdo inteligentes

Inclua ou exclua mensagens por palavra-chave, tipo de conteúdo ou envolvimento. Partilhe apenas o que é mais importante.

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Formatação personalizada de mensagens

Controle como os posts aparecem no Telegram. Adicione texto personalizado, imagens, botões e formatação avançada.

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Suporte multi-canal

Envie mensagens para vários canais, grupos ou tópicos do Telegram a partir de uma única fonte do Facebook.

Ver Facebook to Telegram em ação

Nova publicação no Facebook
Nova publicação no Facebook
Automatizado
Partilhado no Telegram instantaneamente
Partilhado no Telegram instantaneamente

Quem usa o bot do Facebook para o Telegram?

Gestores de redes sociais
Gestores de redes sociais

Faça cross-post do conteúdo do cliente do Facebook para o Telegram automaticamente. Poupe horas de partilha manual.

Administradores comunitários
Administradores comunitários

Mantenha a sua comunidade do Telegram actualizada com conteúdos e discussões relevantes da página do Facebook.

Marcas e empresas
Marcas e empresas

Estenda o alcance do seu Facebook para o Telegram. Partilhe anúncios, promoções e actualizações automaticamente.

Perguntas frequentes: Bot do Facebook para o Telegram

Como é que ligo o Facebook ao Telegram?
Basta introduzir qualquer página pública do Facebook ou URL de grupo. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Depois, adicione o nosso bot do Telegram ao seu canal com um clique. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.
O bot do Facebook para o Telegram é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos Premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens?
O nosso bot verifica se há novos posts a cada 15 minutos em todos os planos. Quando um novo conteúdo é detectado, ele é postado no seu canal do Telegram em segundos.
Posso filtrar os posts que são partilhados no Telegram?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir mensagens com base no conteúdo, tipo (texto, fotografia, vídeo) ou métricas de envolvimento.
Posso personalizar como os posts aparecem no Telegram?
Sim! Personalize o formato da mensagem, incluindo texto, imagens e links. Adicione texto personalizado antes ou depois de cada publicação. Ativar ou desativar as incorporações avançadas.
Funciona com páginas, grupos e perfis do Facebook?
Sim, o nosso bot suporta páginas e grupos públicos do Facebook. Os grupos e perfis privados requerem métodos de acesso diferentes.
Mais integrações

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YouTube to Bot do Telegram
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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível