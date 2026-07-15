Bot do Facebook para o Telegram: Partilha automática de mensagens instantaneamente
Publique automaticamente atualizações de páginas e grupos do Facebook no seu canal do Telegram. Monitorize qualquer página ou grupo público - partilhe conteúdos em tempo real. Não é necessário codificar.
Integração com o Facebook
Crie um feed RSS a partir de qualquer página, grupo ou perfil público do Facebook.
Enviar automaticamente para o Telegrama
Cada novo post é enviado automaticamente para o seu canal, grupo ou tópico do Telegram.
Porquê escolher o bot do Facebook para o Telegram?
Publicação automatizada 24/7
Nunca percas novos conteúdos. O seu bot monitoriza as páginas do Facebook 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Telegram.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do Facebook para o Telegram
Ligar ao Facebook1
Introduza qualquer página pública do Facebook ou URL de grupo. Criaremos um feed RSS automaticamente.
Ligar o Telegrama2
Adicione nosso bot ao seu canal, grupo ou tópico do Telegram com um clique. Não são necessários tokens.
Desfrutar da automatização3
Os posts aparecem no Telegram automaticamente. Personalize os filtros, a formatação e a programação conforme necessário.
Integração Facebook + Telegram
A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente posts do Facebook no Telegram. Com a confiança de gestores de redes sociais, comunidades e marcas em todo o mundo.
Funcionalidades poderosas para a automatização do Facebook para o Telegram
Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o Facebook e o Telegram.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As novas mensagens são partilhadas no Telegram segundos após serem detectadas.
Filtros de conteúdo inteligentes
Inclua ou exclua mensagens por palavra-chave, tipo de conteúdo ou envolvimento. Partilhe apenas o que é mais importante.
Formatação personalizada de mensagens
Controle como os posts aparecem no Telegram. Adicione texto personalizado, imagens, botões e formatação avançada.
Suporte multi-canal
Envie mensagens para vários canais, grupos ou tópicos do Telegram a partir de uma única fonte do Facebook.
Ver Facebook to Telegram em ação
Quem usa o bot do Facebook para o Telegram?
Gestores de redes sociais
Faça cross-post do conteúdo do cliente do Facebook para o Telegram automaticamente. Poupe horas de partilha manual.
Administradores comunitários
Mantenha a sua comunidade do Telegram actualizada com conteúdos e discussões relevantes da página do Facebook.
Marcas e empresas
Estenda o alcance do seu Facebook para o Telegram. Partilhe anúncios, promoções e actualizações automaticamente.
Perguntas frequentes: Bot do Facebook para o Telegram
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