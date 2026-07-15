Como é que ligo o Facebook ao Telegram? Basta introduzir qualquer página pública do Facebook ou URL de grupo. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Depois, adicione o nosso bot do Telegram ao seu canal com um clique. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.

O bot do Facebook para o Telegram é gratuito? Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos Premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.

Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens? O nosso bot verifica se há novos posts a cada 15 minutos em todos os planos. Quando um novo conteúdo é detectado, ele é postado no seu canal do Telegram em segundos.

Posso filtrar os posts que são partilhados no Telegram? Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir mensagens com base no conteúdo, tipo (texto, fotografia, vídeo) ou métricas de envolvimento.

Posso personalizar como os posts aparecem no Telegram? Sim! Personalize o formato da mensagem, incluindo texto, imagens e links. Adicione texto personalizado antes ou depois de cada publicação. Ativar ou desativar as incorporações avançadas.