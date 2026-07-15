Reddit para Discord Bot: Partilha automática de publicações instantaneamente
Publique automaticamente conteúdo do Reddit no seu servidor Discord. Monitorize qualquer subreddit, utilizador ou pesquisa - partilhe o melhor conteúdo em tempo real. Não é necessária codificação.
Integração com o Reddit
Crie um feed RSS a partir de qualquer subreddit, utilizador do Reddit ou consulta de pesquisa.
Enviar automaticamente para o Discord
Cada nova publicação é enviada automaticamente para o seu canal Discord através de um webhook.
Por que escolher o Reddit to Discord Bot?
Publicação automatizada 24/7
Nunca perca conteúdo de tendências. O seu bot monitoriza os subreddits 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Discord.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do Reddit para o Discord
Ligar o Reddit1
Introduza qualquer subreddit, perfil de utilizador ou consulta de pesquisa. Criaremos um feed RSS automaticamente.
Ligar o Discord2
Crie um webhook do Discord no seu servidor e cole o URL. Demora apenas 30 segundos.
Desfrutar da automatização3
As mensagens aparecem automaticamente no Discord. Personalize os filtros, a formatação e o horário de publicação.
Integração Reddit + Discord
A forma mais fácil de partilhar automaticamente conteúdos do Reddit no Discord. Com a confiança de comunidades de jogos, servidores de passatempos e grupos de discussão em todo o mundo.
Funcionalidades poderosas para a automatização do Reddit para o Discord
Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o Reddit e o Discord.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As mensagens quentes são partilhadas no Discord segundos após serem detectadas.
Filtros de conteúdo inteligentes
Filtrar por estilo, upvotes, palavras-chave ou tipo de publicação. Partilhe apenas o melhor conteúdo de qualquer subreddit.
Formatação de incorporação personalizada
Controle a forma como as mensagens aparecem no Discord. Personalize as incorporações com título, pontuação e formatação avançada.
Suporte multi-canal
Enviar mensagens para vários canais ou servidores do Discord a partir de um único subreddit.
Ver Reddit para Discord em ação
Personalizar a aparência do Reddit para o Discord Bot
Pode adicionar facilmente um webhook, proporcionando-lhe capacidades de edição avançadas e a possibilidade de criar um bot único
Adicionar um Webhook
Depois de criar seu bot do Reddit para o Discord, navegue até as configurações para adicionar um webhook e personalizar como as postagens aparecem no seu servidor do Discord.
Alterar o nome do bot
Após a criação bem sucedida do webhook, um novo conjunto de opções fica disponível, permitindo-lhe a flexibilidade de personalizar e editar o nome do bot de acordo com as suas preferências.
Carregar Avatar
Além disso, a nossa plataforma permite-lhe modificar facilmente o avatar do seu bot, garantindo uma presença distinta e reconhecível do seu bot na comunidade Discord.
Elementos do cartão
Assuma o controlo da forma como o seu bot é apresentado - personalize o título, a descrição, as imagens, o autor e muito mais com a nossa plataforma. Adapte o conteúdo do seu bot para um toque personalizado.
Quem usa o bot do Reddit para o Discord?
Comunidades de jogos
Partilhe publicações relevantes do subreddit com o seu servidor Discord. Mantenha os membros actualizados sobre as notícias e discussões do jogo.
Servidores de passatempos e interesses
Partilhe automaticamente conteúdo de subreddits de nicho. Mantenha a sua comunidade envolvida com novas discussões.
Servidores de memes e entretenimento
Publique automaticamente o conteúdo principal dos subreddits de memes. Mantenha o seu servidor ativo com publicações de tendências.
Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS
Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS, com canais, webhooks, bots personalizados, incorporações, suporte multi-servidor, menções, acções e filtros avançados
Canais do Discord
Ligue ou altere os canais desejados diretamente a partir do Discord para gerir e apresentar facilmente o conteúdo RSS onde for mais relevante para a sua comunidade.
Incorporação do Discord
Adapte a aparência das mensagens Discord incorporadas para corresponder ao estilo do seu servidor, tornando o conteúdo RSS visualmente apelativo e consistente com a sua marca
Suporte a vários servidores
Ligue e gira vários servidores Discord a partir de uma interface, permitindo-lhe distribuir actualizações de feeds RSS por várias comunidades de forma eficiente
Menções e funções
Utilize as menções para notificar utilizadores ou funções específicas quando é publicado conteúdo RSS relevante, garantindo que as actualizações importantes chegam prontamente ao público certo
Acções do Discord
Configure acções automatizadas para publicar mensagens específicas a partir de feeds RSS com base em condições ou accionadores definidos, simplificando a gestão e a distribuição de conteúdos
Filtros de discórdia
Configure filtros avançados para controlar com precisão o conteúdo RSS que é apresentado no seu servidor, permitindo-lhe destacar as informações mais pertinentes para a sua comunidade
Perguntas frequentes: Reddit para Discord Bot
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