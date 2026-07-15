Bots
Reddit to Discord Bot
Bot de automatização

Reddit para Discord Bot: Partilha automática de publicações instantaneamente

Publique automaticamente conteúdo do Reddit no seu servidor Discord. Monitorize qualquer subreddit, utilizador ou pesquisa - partilhe o melhor conteúdo em tempo real. Não é necessária codificação.

Integração com o Reddit

Crie um feed RSS a partir de qualquer subreddit, utilizador do Reddit ou consulta de pesquisa.

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Enviar automaticamente para o Discord

Cada nova publicação é enviada automaticamente para o seu canal Discord através de um webhook.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Por que escolher o Reddit to Discord Bot?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca conteúdo de tendências. O seu bot monitoriza os subreddits 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Discord.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do Reddit para o Discord

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Ligar o Reddit

1

Introduza qualquer subreddit, perfil de utilizador ou consulta de pesquisa. Criaremos um feed RSS automaticamente.

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Ligar o Discord

2

Crie um webhook do Discord no seu servidor e cole o URL. Demora apenas 30 segundos.

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Desfrutar da automatização

3

As mensagens aparecem automaticamente no Discord. Personalize os filtros, a formatação e o horário de publicação.

Crie seu bot agora →
Integração Reddit + Discord

A forma mais fácil de partilhar automaticamente conteúdos do Reddit no Discord. Com a confiança de comunidades de jogos, servidores de passatempos e grupos de discussão em todo o mundo.

Funcionalidades poderosas para a automatização do Reddit para o Discord

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o Reddit e o Discord.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As mensagens quentes são partilhadas no Discord segundos após serem detectadas.

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Filtros de conteúdo inteligentes

Filtrar por estilo, upvotes, palavras-chave ou tipo de publicação. Partilhe apenas o melhor conteúdo de qualquer subreddit.

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Formatação de incorporação personalizada

Controle a forma como as mensagens aparecem no Discord. Personalize as incorporações com título, pontuação e formatação avançada.

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Suporte multi-canal

Enviar mensagens para vários canais ou servidores do Discord a partir de um único subreddit.

Ver Reddit para Discord em ação

Nova publicação no Reddit publicada
Nova publicação no Reddit publicada
Automatizado
Partilhado no Discord instantaneamente
Partilhado no Discord instantaneamente

Personalizar a aparência do Reddit para o Discord Bot

Pode adicionar facilmente um webhook, proporcionando-lhe capacidades de edição avançadas e a possibilidade de criar um bot único

Adicionar um Webhook
Adicionar um Webhook

Depois de criar seu bot do Reddit para o Discord, navegue até as configurações para adicionar um webhook e personalizar como as postagens aparecem no seu servidor do Discord.

Alterar o nome do bot
Alterar o nome do bot

Após a criação bem sucedida do webhook, um novo conjunto de opções fica disponível, permitindo-lhe a flexibilidade de personalizar e editar o nome do bot de acordo com as suas preferências.

Carregar Avatar
Carregar Avatar

Além disso, a nossa plataforma permite-lhe modificar facilmente o avatar do seu bot, garantindo uma presença distinta e reconhecível do seu bot na comunidade Discord.

Elementos do cartão
Elementos do cartão

Assuma o controlo da forma como o seu bot é apresentado - personalize o título, a descrição, as imagens, o autor e muito mais com a nossa plataforma. Adapte o conteúdo do seu bot para um toque personalizado.

Quem usa o bot do Reddit para o Discord?

Comunidades de jogos
Comunidades de jogos

Partilhe publicações relevantes do subreddit com o seu servidor Discord. Mantenha os membros actualizados sobre as notícias e discussões do jogo.

Servidores de passatempos e interesses
Servidores de passatempos e interesses

Partilhe automaticamente conteúdo de subreddits de nicho. Mantenha a sua comunidade envolvida com novas discussões.

Servidores de memes e entretenimento
Servidores de memes e entretenimento

Publique automaticamente o conteúdo principal dos subreddits de memes. Mantenha o seu servidor ativo com publicações de tendências.

Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS

Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS, com canais, webhooks, bots personalizados, incorporações, suporte multi-servidor, menções, acções e filtros avançados

Canais do Discord
Canais do Discord

Ligue ou altere os canais desejados diretamente a partir do Discord para gerir e apresentar facilmente o conteúdo RSS onde for mais relevante para a sua comunidade.

Incorporação do Discord
Incorporação do Discord

Adapte a aparência das mensagens Discord incorporadas para corresponder ao estilo do seu servidor, tornando o conteúdo RSS visualmente apelativo e consistente com a sua marca

Suporte a vários servidores
Suporte a vários servidores

Ligue e gira vários servidores Discord a partir de uma interface, permitindo-lhe distribuir actualizações de feeds RSS por várias comunidades de forma eficiente

Menções e funções
Menções e funções

Utilize as menções para notificar utilizadores ou funções específicas quando é publicado conteúdo RSS relevante, garantindo que as actualizações importantes chegam prontamente ao público certo

Acções do Discord
Acções do Discord

Configure acções automatizadas para publicar mensagens específicas a partir de feeds RSS com base em condições ou accionadores definidos, simplificando a gestão e a distribuição de conteúdos

Filtros de discórdia
Filtros de discórdia

Configure filtros avançados para controlar com precisão o conteúdo RSS que é apresentado no seu servidor, permitindo-lhe destacar as informações mais pertinentes para a sua comunidade

Perguntas frequentes: Reddit para Discord Bot

Como é que ligo o Reddit ao Discord?
Basta introduzir qualquer URL de subreddit, perfil de utilizador ou consulta de pesquisa. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Em seguida, crie um webhook do Discord e cole o URL. Toda a configuração demora cerca de 2 minutos.
O bot do Reddit para o Discord é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens?
O nosso bot verifica se há novas mensagens a cada 15 minutos em todos os planos. Quando é detectado novo conteúdo, este é publicado no seu canal Discord em segundos.
Posso filtrar as mensagens que são partilhadas no Discord?
Sem dúvida! Filtre por estilo de publicação, mínimo de votos positivos, palavras-chave, tipo de publicação (texto, link, imagem, vídeo) e muito mais.
Posso personalizar a forma como as mensagens são apresentadas no Discord?
Sim! Personalize as incorporações do Discord, incluindo título, pontuação, link de comentários e conteúdo. Adicione texto personalizado e active ou desactive as incorporações avançadas.
Funciona com qualquer subreddit?
Sim, o nosso bot suporta todos os subreddits públicos, perfis de utilizador, multireddits e consultas de pesquisa. Os subreddits privados não estão acessíveis.
Mais integrações

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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível