Bots
Reddit to Email Bot
Bot de automatização

Reddit to Email Bot: Receba publicações na sua caixa de entrada

Receba publicações do Reddit diretamente na sua caixa de correio eletrónico. Monitorize qualquer subreddit, utilizador ou pesquisa - receba alertas por e-mail em tempo real. Não é necessário codificar.

Integração com o Reddit

Crie um feed RSS a partir de qualquer subreddit, utilizador do Reddit ou consulta de pesquisa.

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Envio automático para o correio eletrónico

Cada nova publicação é automaticamente entregue na sua caixa de correio eletrónico ou no seu resumo.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Porquê escolher o Reddit to Email Bot?

Alertas automáticos 24/7
Alertas automáticos 24/7

Nunca perca os conteúdos mais populares. Receba notificações por e-mail de novas publicações dos subreddits que lhe interessam.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o Reddit para o bot de e-mail

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Ligar o Reddit

1

Introduza qualquer subreddit, perfil de utilizador ou consulta de pesquisa. Criaremos um feed RSS automaticamente.

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Ligar o e-mail

2

Introduza o seu endereço eletrónico e escolha entre alertas instantâneos ou resumos diários/semanais.

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Desfrutar da automatização

3

As mensagens chegam automaticamente à sua caixa de entrada. Personalize os filtros, a frequência e o formato do correio eletrónico.

Crie seu bot agora →
Reddit + Integração de correio eletrónico

A forma mais fácil de monitorizar o Reddit por correio eletrónico. Perfeito para acompanhar discussões, menções a marcas e tendências do sector.

Funcionalidades poderosas para automatização do Reddit para correio eletrónico

Tudo o que precisa para automatizar os alertas do Reddit diretamente para o seu e-mail.

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Modo instantâneo ou Digest

Receba alertas de correio eletrónico em tempo real ou consolide-os em resumos de correio eletrónico diários/semanais para reduzir a confusão da caixa de entrada.

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Filtros de conteúdo inteligentes

Filtrar por estilo, upvotes, palavras-chave ou tipo de publicação. Receba apenas as mensagens mais relevantes.

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Modelos de correio eletrónico personalizados

Controle a forma como as mensagens aparecem nos e-mails. Inclua título, conteúdo, pontuação e texto formatado.

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Vários endereços de correio eletrónico

Envie alertas para vários endereços de e-mail ou listas de distribuição a partir de um único subreddit.

Ver Reddit to Email em ação

Nova publicação no Reddit publicada
Nova publicação no Reddit publicada
Automatizado
Entregue na caixa de entrada instantaneamente
Entregue na caixa de entrada instantaneamente

Quem usa o Reddit to Email Bot?

Investigadores de mercado
Investigadores de mercado

Acompanhe as discussões do sector e o feedback dos utilizadores. Receba actualizações na sua caixa de entrada para análise.

Equipas de marcas e relações públicas
Equipas de marcas e relações públicas

Acompanhe as menções à marca e as discussões com os clientes. Receba alertas instantâneos para situações sensíveis ao tempo.

Curadores de conteúdos
Curadores de conteúdos

Descubra conteúdos de tendências de subreddits de nicho. Receba inspiração diretamente no seu e-mail.

Perguntas frequentes: Reddit para bot de e-mail

Como é que ligo o Reddit ao correio eletrónico?
Basta introduzir qualquer URL de subreddit, perfil de utilizador ou consulta de pesquisa. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Em seguida, introduza o seu endereço de correio eletrónico e escolha a sua preferência de entrega. A configuração demora cerca de 2 minutos.
O bot Reddit to Email é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação de email. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, modelos personalizados e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens?
O nosso bot verifica se há novas mensagens a cada 15 minutos em todos os planos. Pode receber e-mails instantâneos ou resumos consolidados de acordo com a sua preferência.
Posso filtrar as mensagens que são enviadas para o meu correio eletrónico?
Sem dúvida! Filtre por estilo de publicação, mínimo de votos positivos, palavras-chave, tipo de publicação (texto, link, imagem, vídeo) e muito mais.
Posso receber um resumo diário ou semanal em vez de mensagens de correio eletrónico instantâneas?
Sim! Escolha entre alertas instantâneos por e-mail, resumos diários ou resumos semanais. Os e-mails de resumo consolidam todas as novas mensagens num único e-mail fácil de ler.
Funciona com qualquer subreddit?
Sim, o nosso bot suporta todos os subreddits públicos, perfis de utilizador, multireddits e consultas de pesquisa. Os subreddits privados não estão acessíveis.
Mais integrações

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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível