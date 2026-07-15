Reddit to Email Bot: Receba publicações na sua caixa de entrada
Receba publicações do Reddit diretamente na sua caixa de correio eletrónico. Monitorize qualquer subreddit, utilizador ou pesquisa - receba alertas por e-mail em tempo real. Não é necessário codificar.
Integração com o Reddit
Crie um feed RSS a partir de qualquer subreddit, utilizador do Reddit ou consulta de pesquisa.
Envio automático para o correio eletrónico
Cada nova publicação é automaticamente entregue na sua caixa de correio eletrónico ou no seu resumo.
Porquê escolher o Reddit to Email Bot?
Alertas automáticos 24/7
Nunca perca os conteúdos mais populares. Receba notificações por e-mail de novas publicações dos subreddits que lhe interessam.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o Reddit para o bot de e-mail
Ligar o Reddit1
Introduza qualquer subreddit, perfil de utilizador ou consulta de pesquisa. Criaremos um feed RSS automaticamente.
Ligar o e-mail2
Introduza o seu endereço eletrónico e escolha entre alertas instantâneos ou resumos diários/semanais.
Desfrutar da automatização3
As mensagens chegam automaticamente à sua caixa de entrada. Personalize os filtros, a frequência e o formato do correio eletrónico.
Reddit + Integração de correio eletrónico
A forma mais fácil de monitorizar o Reddit por correio eletrónico. Perfeito para acompanhar discussões, menções a marcas e tendências do sector.
Funcionalidades poderosas para automatização do Reddit para correio eletrónico
Tudo o que precisa para automatizar os alertas do Reddit diretamente para o seu e-mail.
Modo instantâneo ou Digest
Receba alertas de correio eletrónico em tempo real ou consolide-os em resumos de correio eletrónico diários/semanais para reduzir a confusão da caixa de entrada.
Filtros de conteúdo inteligentes
Filtrar por estilo, upvotes, palavras-chave ou tipo de publicação. Receba apenas as mensagens mais relevantes.
Modelos de correio eletrónico personalizados
Controle a forma como as mensagens aparecem nos e-mails. Inclua título, conteúdo, pontuação e texto formatado.
Vários endereços de correio eletrónico
Envie alertas para vários endereços de e-mail ou listas de distribuição a partir de um único subreddit.
Ver Reddit to Email em ação
Quem usa o Reddit to Email Bot?
Investigadores de mercado
Acompanhe as discussões do sector e o feedback dos utilizadores. Receba actualizações na sua caixa de entrada para análise.
Equipas de marcas e relações públicas
Acompanhe as menções à marca e as discussões com os clientes. Receba alertas instantâneos para situações sensíveis ao tempo.
Curadores de conteúdos
Descubra conteúdos de tendências de subreddits de nicho. Receba inspiração diretamente no seu e-mail.
Perguntas frequentes: Reddit para bot de e-mail
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