Bot do Reddit para o Slack: Partilha automática de publicações instantaneamente
Publique automaticamente conteúdo do Reddit no seu espaço de trabalho do Slack. Monitorize qualquer subreddit, utilizador ou pesquisa - partilhe conteúdos relevantes com a sua equipa em tempo real.
Integração com o Reddit
Crie um feed RSS a partir de qualquer subreddit, utilizador do Reddit ou consulta de pesquisa.
Publicação automática no Slack
Cada nova publicação é enviada automaticamente para o seu canal Slack.
Por que escolher o Reddit to Slack Bot?
Publicação automatizada 24/7
Nunca perca conteúdo de tendências. O seu bot monitoriza os subreddits 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Slack.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o Reddit para o Slack Bot
Ligar o Reddit1
Introduza qualquer subreddit, perfil de utilizador ou consulta de pesquisa. Criaremos um feed RSS automaticamente.
Ligar o Slack2
Adicione a nossa aplicação Slack ao seu espaço de trabalho com um clique. Escolha qualquer canal para publicar.
Desfrutar da automatização3
As publicações aparecem no Slack automaticamente. Personalize filtros, formatação e definições de notificação.
Integração Reddit + Slack
A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente o conteúdo do Reddit no Slack. Com a confiança de equipas de produtos, profissionais de marketing e investigadores em todo o mundo.
Funcionalidades poderosas para a automatização do Reddit para o Slack
Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o Reddit e o Slack.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As mensagens quentes são partilhadas no Slack segundos após serem detectadas.
Filtros de conteúdo inteligentes
Filtre por estilo, votos positivos, palavras-chave ou tipo de publicação. Partilhe apenas o que é relevante para a sua equipa.
Formatação personalizada de mensagens
Controle como as mensagens aparecem no Slack. Personalize a formatação com título, pontuação e anexos avançados.
Suporte multi-canal
Envie publicações para vários canais do Slack ou espaços de trabalho a partir de um único subreddit.
Ver o Reddit para Slack em ação
Quem usa o bot do Reddit para o Slack?
Equipas de produto e desenvolvimento
Monitorize os subreddits do sector para obter feedback dos utilizadores, pedidos de funcionalidades e discussões com concorrentes.
Equipas de marketing e investigação
Acompanhe as menções à marca e as discussões do sector. Recolha informações sobre o mercado a partir de subreddits relevantes.
Equipas de sucesso do cliente
Monitorizar subreddits relacionados com o suporte. Receba alertas quando os clientes discutirem o seu produto.
Perguntas frequentes: Bot do Reddit para Slack
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