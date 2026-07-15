Bots
Reddit to Slack Bot
Bot de automatização

Bot do Reddit para o Slack: Partilha automática de publicações instantaneamente

Publique automaticamente conteúdo do Reddit no seu espaço de trabalho do Slack. Monitorize qualquer subreddit, utilizador ou pesquisa - partilhe conteúdos relevantes com a sua equipa em tempo real.

Integração com o Reddit

Crie um feed RSS a partir de qualquer subreddit, utilizador do Reddit ou consulta de pesquisa.

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Publicação automática no Slack

Cada nova publicação é enviada automaticamente para o seu canal Slack.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Por que escolher o Reddit to Slack Bot?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca conteúdo de tendências. O seu bot monitoriza os subreddits 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Slack.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o Reddit para o Slack Bot

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Ligar o Reddit

1

Introduza qualquer subreddit, perfil de utilizador ou consulta de pesquisa. Criaremos um feed RSS automaticamente.

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Ligar o Slack

2

Adicione a nossa aplicação Slack ao seu espaço de trabalho com um clique. Escolha qualquer canal para publicar.

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Desfrutar da automatização

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As publicações aparecem no Slack automaticamente. Personalize filtros, formatação e definições de notificação.

Crie seu bot agora →
Integração Reddit + Slack

A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente o conteúdo do Reddit no Slack. Com a confiança de equipas de produtos, profissionais de marketing e investigadores em todo o mundo.

Funcionalidades poderosas para a automatização do Reddit para o Slack

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o Reddit e o Slack.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As mensagens quentes são partilhadas no Slack segundos após serem detectadas.

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Filtros de conteúdo inteligentes

Filtre por estilo, votos positivos, palavras-chave ou tipo de publicação. Partilhe apenas o que é relevante para a sua equipa.

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Formatação personalizada de mensagens

Controle como as mensagens aparecem no Slack. Personalize a formatação com título, pontuação e anexos avançados.

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Suporte multi-canal

Envie publicações para vários canais do Slack ou espaços de trabalho a partir de um único subreddit.

Ver o Reddit para Slack em ação

Nova publicação no Reddit publicada
Nova publicação no Reddit publicada
Automatizado
Partilhado no Slack instantaneamente
Partilhado no Slack instantaneamente

Quem usa o bot do Reddit para o Slack?

Equipas de produto e desenvolvimento
Equipas de produto e desenvolvimento

Monitorize os subreddits do sector para obter feedback dos utilizadores, pedidos de funcionalidades e discussões com concorrentes.

Equipas de marketing e investigação
Equipas de marketing e investigação

Acompanhe as menções à marca e as discussões do sector. Recolha informações sobre o mercado a partir de subreddits relevantes.

Equipas de sucesso do cliente
Equipas de sucesso do cliente

Monitorizar subreddits relacionados com o suporte. Receba alertas quando os clientes discutirem o seu produto.

Perguntas frequentes: Bot do Reddit para Slack

Como é que ligo o Reddit ao Slack?
Basta introduzir qualquer URL de subreddit, perfil de utilizador ou consulta de pesquisa. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Em seguida, adicione a nossa aplicação Slack com um clique. Toda a configuração demora cerca de 2 minutos.
O bot do Reddit para o Slack é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens?
O nosso bot verifica se há novas mensagens a cada 15 minutos em todos os planos. Quando é detectado um novo conteúdo, este é publicado no seu canal Slack em segundos.
Posso filtrar as mensagens que são partilhadas no Slack?
Sem dúvida! Filtre por estilo de publicação, mínimo de votos positivos, palavras-chave, tipo de publicação (texto, link, imagem, vídeo) e muito mais.
Posso personalizar a forma como as mensagens aparecem no Slack?
Sim! Personalize a formatação da mensagem, incluindo título, pontuação, link de comentários e conteúdo. Escolha entre formatos de anexo simples ou avançados.
Funciona com qualquer subreddit?
Sim, o nosso bot suporta todos os subreddits públicos, perfis de utilizador, multireddits e consultas de pesquisa. Os subreddits privados não estão acessíveis.
Mais integrações

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Explore outras opções de automatização poderosas para o seu fluxo de trabalho

Feeds RSS to Bot do Slack
Configurar a integração
Google Notícias to Bot do Slack
Configurar a integração
TikTok to Bot do Slack
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YouTube to Bot do Slack
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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível