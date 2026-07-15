Bot do Reddit para o Telegram: Partilha automática de posts instantaneamente
Publique automaticamente conteúdo do Reddit no seu canal do Telegram. Monitore qualquer subreddit, usuário ou pesquisa - compartilhe o melhor conteúdo em tempo real. Não é necessário codificar.
Integração com o Reddit
Crie um feed RSS a partir de qualquer subreddit, utilizador do Reddit ou consulta de pesquisa.
Enviar automaticamente para o Telegrama
Cada novo post é enviado automaticamente para o seu canal, grupo ou tópico do Telegram.
Porquê escolher o Bot do Reddit para o Telegram?
Publicação automatizada 24/7
Nunca perca conteúdo de tendências. O seu bot monitoriza os subreddits 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Telegram.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do Reddit para o Telegram
Ligar o Reddit1
Introduza qualquer subreddit, perfil de utilizador ou consulta de pesquisa. Criaremos um feed RSS automaticamente.
Ligar o Telegrama2
Adicione nosso bot ao seu canal, grupo ou tópico do Telegram com um clique. Não são necessários tokens.
Desfrutar da automatização3
Os posts aparecem no Telegram automaticamente. Personalize os filtros, a formatação e a programação conforme necessário.
Integração Reddit + Telegram
A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente o conteúdo do Reddit no Telegram. Com a confiança de gerentes de comunidade, curadores de conteúdo e entusiastas em todo o mundo.
Funcionalidades poderosas para a automatização do Reddit para o Telegram
Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o Reddit e o Telegram.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. Os posts quentes são partilhados no Telegram segundos após serem detectados.
Filtros de conteúdo inteligentes
Filtrar por estilo, upvotes, palavras-chave ou tipo de publicação. Partilhe apenas o melhor conteúdo de qualquer subreddit.
Formatação personalizada de mensagens
Controle como os posts aparecem no Telegram. Adicione texto personalizado, imagens, botões e formatação avançada.
Suporte multi-canal
Envie posts para vários canais, grupos ou tópicos do Telegram a partir de um único subreddit.
Ver Reddit para Telegram em ação
Quem usa o bot do Reddit para o Telegram?
Curadores comunitários
Compartilhe automaticamente o melhor conteúdo do Reddit com o seu público do Telegram. Faça a curadoria sem esforço manual.
Grupos de interesse de nicho
Mantenha sua comunidade do Telegram atualizada com discussões relevantes no subreddit e posts de tendências.
Notícias e tendências
Monitorize subreddits de notícias de última hora e partilhe conteúdo de tendências no Telegram em tempo real.
Perguntas frequentes: Bot do Reddit para o Telegram
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