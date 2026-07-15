Bots
Reddit to Telegram Bot
Bot de automatização

Bot do Reddit para o Telegram: Partilha automática de posts instantaneamente

Publique automaticamente conteúdo do Reddit no seu canal do Telegram. Monitore qualquer subreddit, usuário ou pesquisa - compartilhe o melhor conteúdo em tempo real. Não é necessário codificar.

Integração com o Reddit

Crie um feed RSS a partir de qualquer subreddit, utilizador do Reddit ou consulta de pesquisa.

connected line
Enviar automaticamente para o Telegrama

Cada novo post é enviado automaticamente para o seu canal, grupo ou tópico do Telegram.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Porquê escolher o Bot do Reddit para o Telegram?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca conteúdo de tendências. O seu bot monitoriza os subreddits 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Telegram.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do Reddit para o Telegram

stepsStep1Title

Ligar o Reddit

1

Introduza qualquer subreddit, perfil de utilizador ou consulta de pesquisa. Criaremos um feed RSS automaticamente.

stepsStep2Title

Ligar o Telegrama

2

Adicione nosso bot ao seu canal, grupo ou tópico do Telegram com um clique. Não são necessários tokens.

stepsStep3Title

Desfrutar da automatização

3

Os posts aparecem no Telegram automaticamente. Personalize os filtros, a formatação e a programação conforme necessário.

Crie seu bot agora →
Integração Reddit + Telegram

A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente o conteúdo do Reddit no Telegram. Com a confiança de gerentes de comunidade, curadores de conteúdo e entusiastas em todo o mundo.

Funcionalidades poderosas para a automatização do Reddit para o Telegram

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o Reddit e o Telegram.

benefitsCard1Title

Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. Os posts quentes são partilhados no Telegram segundos após serem detectados.

benefitsCard2Title

Filtros de conteúdo inteligentes

Filtrar por estilo, upvotes, palavras-chave ou tipo de publicação. Partilhe apenas o melhor conteúdo de qualquer subreddit.

benefitsCard3Title

Formatação personalizada de mensagens

Controle como os posts aparecem no Telegram. Adicione texto personalizado, imagens, botões e formatação avançada.

benefitsCard4Title

Suporte multi-canal

Envie posts para vários canais, grupos ou tópicos do Telegram a partir de um único subreddit.

Ver Reddit para Telegram em ação

Nova publicação no Reddit publicada
Nova publicação no Reddit publicada
Automatizado
Partilhado no Telegram instantaneamente
Partilhado no Telegram instantaneamente

Quem usa o bot do Reddit para o Telegram?

Curadores comunitários
Curadores comunitários

Compartilhe automaticamente o melhor conteúdo do Reddit com o seu público do Telegram. Faça a curadoria sem esforço manual.

Grupos de interesse de nicho
Grupos de interesse de nicho

Mantenha sua comunidade do Telegram atualizada com discussões relevantes no subreddit e posts de tendências.

Notícias e tendências
Notícias e tendências

Monitorize subreddits de notícias de última hora e partilhe conteúdo de tendências no Telegram em tempo real.

Perguntas frequentes: Bot do Reddit para o Telegram

Como é que ligo o Reddit ao Telegram?
Basta introduzir qualquer URL de subreddit, perfil de utilizador ou consulta de pesquisa. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Depois, adicione o nosso bot do Telegram ao seu canal com um clique. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.
O bot do Reddit para o Telegram é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos Premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens?
O nosso bot verifica se há novos posts a cada 15 minutos em todos os planos. Quando um novo conteúdo é detectado, ele é postado no seu canal do Telegram em segundos.
Posso filtrar os posts que são partilhados no Telegram?
Sem dúvida! Filtre por estilo de publicação, mínimo de votos positivos, palavras-chave, tipo de publicação (texto, link, imagem, vídeo) e muito mais.
Posso personalizar como os posts aparecem no Telegram?
Sim! Personalize o formato da mensagem, incluindo título, pontuação, link de comentários e conteúdo. Adicione texto personalizado antes ou depois de cada mensagem.
Funciona com qualquer subreddit?
Sim, o nosso bot suporta todos os subreddits públicos, perfis de utilizador, multireddits e consultas de pesquisa. Os subreddits privados não estão acessíveis.
Mais integrações

Quer automatizar ainda mais?

Explore outras opções de automatização poderosas para o seu fluxo de trabalho

Feeds RSS to Bot do Telegram
Configurar a integração
Google Notícias to Bot do Telegram
Configurar a integração
TikTok to Bot do Telegram
Configurar a integração
YouTube to Bot do Telegram
Configurar a integração
🚀Começar gratuitamente

Pronto para automatizar o seu conteúdo?

Junte-se a mais de 10.000 equipas que poupam horas todas as semanas com a partilha automática de conteúdos. Crie o seu primeiro bot em minutos.

Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível