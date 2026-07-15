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RSS Feed to Email Bot
Bot de automatização

RSS Feed to Email Bot: Receba actualizações na sua caixa de entrada

Receba conteúdos de feeds RSS diretamente na sua caixa de correio eletrónico. Ligue qualquer feed RSS - obtenha artigos, podcasts e actualizações entregues automaticamente. Não é necessária codificação.

Integração de feeds RSS

Ligue qualquer URL de feed RSS. Funciona com blogues, sites de notícias, podcasts e muito mais.

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Envio automático para o correio eletrónico

Cada novo item é automaticamente entregue na sua caixa de correio eletrónico ou no resumo.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Porquê escolher o RSS Feed to Email Bot?

Alertas automáticos 24/7
Alertas automáticos 24/7

Nunca perca novos conteúdos. Receba notificações por correio eletrónico de novos itens de feeds que lhe interessam.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o RSS Feed para o bot de e-mail

stepsStep1Title

Conectar RSS Feed

1

Introduza qualquer URL de feed RSS. Funciona com blogues, sites de notícias, podcasts e muito mais.

stepsStep2Title

Ligar o e-mail

2

Introduza o seu endereço eletrónico e escolha entre alertas instantâneos ou resumos diários/semanais.

stepsStep3Title

Desfrutar da automatização

3

Os itens chegam automaticamente à sua caixa de entrada. Personalize os filtros, a frequência e o formato do correio eletrónico.

Crie seu bot agora →
Integração de RSS Feed + e-mail

A forma mais fácil de receber actualizações RSS por correio eletrónico. Perfeito para curadoria de conteúdos, monitorização de notícias e para se manter informado.

Funcionalidades poderosas para automatização de RSS Feed para e-mail

Tudo o que precisa para automatizar os alertas RSS diretamente para o seu e-mail.

benefitsCard1Title

Modo instantâneo ou Digest

Receba alertas de correio eletrónico em tempo real ou consolide-os em resumos de correio eletrónico diários/semanais para reduzir a confusão da caixa de entrada.

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Filtros de conteúdo inteligentes

Incluir ou excluir itens por palavra-chave, categoria ou autor. Receber apenas o conteúdo mais relevante.

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Modelos de correio eletrónico personalizados

Controle a forma como os itens aparecem nas mensagens de correio eletrónico. Incluir título, conteúdo, imagens e texto formatado.

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Vários endereços de correio eletrónico

Envie alertas para vários endereços de correio eletrónico ou listas de distribuição a partir de um único feed.

Ver RSS Feed to Email em ação

Novo item RSS publicado
Novo item RSS publicado
Automatizado
Entregue na caixa de entrada instantaneamente
Entregue na caixa de entrada instantaneamente

Quem usa o RSS Feed to Email Bot?

Trabalhadores do conhecimento
Trabalhadores do conhecimento

Mantenha-se informado sobre blogues e publicações do sector. Receba diariamente conteúdos selecionados na sua caixa de entrada.

Investigadores e analistas
Investigadores e analistas

Monitorizar feeds académicos, relatórios da indústria e fontes de notícias. Arquivar conteúdos importantes no seu correio eletrónico.

Profissionais ocupados
Profissionais ocupados

Mantenha-se a par dos seus blogues e boletins informativos favoritos sem visitar vários sítios. Tudo num só lugar.

Perguntas frequentes: RSS Feed to Email Bot

Como posso ligar um feed RSS ao correio eletrónico?
Basta introduzir qualquer URL de feed RSS. Em seguida, introduza o seu endereço de correio eletrónico e escolha a sua preferência de entrega. A configuração demora cerca de 2 minutos.
O RSS Feed to Email bot é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação de email. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, modelos personalizados e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se há novos itens?
O nosso bot verifica se há novos itens a cada 15 minutos em todos os planos. Pode receber e-mails instantâneos ou resumos consolidados de acordo com a sua preferência.
Posso filtrar os itens que são enviados para o meu correio eletrónico?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir itens com base no título, conteúdo, categoria ou autor.
Posso receber um resumo diário ou semanal em vez de mensagens de correio eletrónico instantâneas?
Sim! Escolha entre alertas instantâneos por correio eletrónico, resumos diários ou resumos semanais. As mensagens de correio eletrónico de resumo consolidam todos os novos itens numa única mensagem de correio eletrónico fácil de ler.
Que tipos de feeds RSS são suportados?
Suportamos todos os feeds RSS e Atom padrão, incluindo blogues, sites de notícias, podcasts, canais do YouTube e qualquer site com um feed RSS.
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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível