RSS Feed to Email Bot: Receba actualizações na sua caixa de entrada
Receba conteúdos de feeds RSS diretamente na sua caixa de correio eletrónico. Ligue qualquer feed RSS - obtenha artigos, podcasts e actualizações entregues automaticamente. Não é necessária codificação.
Integração de feeds RSS
Ligue qualquer URL de feed RSS. Funciona com blogues, sites de notícias, podcasts e muito mais.
Envio automático para o correio eletrónico
Cada novo item é automaticamente entregue na sua caixa de correio eletrónico ou no resumo.
Porquê escolher o RSS Feed to Email Bot?
Alertas automáticos 24/7
Nunca perca novos conteúdos. Receba notificações por correio eletrónico de novos itens de feeds que lhe interessam.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o RSS Feed para o bot de e-mail
Conectar RSS Feed1
Introduza qualquer URL de feed RSS. Funciona com blogues, sites de notícias, podcasts e muito mais.
Ligar o e-mail2
Introduza o seu endereço eletrónico e escolha entre alertas instantâneos ou resumos diários/semanais.
Desfrutar da automatização3
Os itens chegam automaticamente à sua caixa de entrada. Personalize os filtros, a frequência e o formato do correio eletrónico.
Integração de RSS Feed + e-mail
A forma mais fácil de receber actualizações RSS por correio eletrónico. Perfeito para curadoria de conteúdos, monitorização de notícias e para se manter informado.
Funcionalidades poderosas para automatização de RSS Feed para e-mail
Tudo o que precisa para automatizar os alertas RSS diretamente para o seu e-mail.
Modo instantâneo ou Digest
Receba alertas de correio eletrónico em tempo real ou consolide-os em resumos de correio eletrónico diários/semanais para reduzir a confusão da caixa de entrada.
Filtros de conteúdo inteligentes
Incluir ou excluir itens por palavra-chave, categoria ou autor. Receber apenas o conteúdo mais relevante.
Modelos de correio eletrónico personalizados
Controle a forma como os itens aparecem nas mensagens de correio eletrónico. Incluir título, conteúdo, imagens e texto formatado.
Vários endereços de correio eletrónico
Envie alertas para vários endereços de correio eletrónico ou listas de distribuição a partir de um único feed.
Ver RSS Feed to Email em ação
Quem usa o RSS Feed to Email Bot?
Trabalhadores do conhecimento
Mantenha-se informado sobre blogues e publicações do sector. Receba diariamente conteúdos selecionados na sua caixa de entrada.
Investigadores e analistas
Monitorizar feeds académicos, relatórios da indústria e fontes de notícias. Arquivar conteúdos importantes no seu correio eletrónico.
Profissionais ocupados
Mantenha-se a par dos seus blogues e boletins informativos favoritos sem visitar vários sítios. Tudo num só lugar.
Perguntas frequentes: RSS Feed to Email Bot
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