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RSS Feed to Slack Bot
Bot de automatização

RSS Feed to Slack Bot: Partilha automática de actualizações instantaneamente

Publique automaticamente conteúdo de feed RSS no seu espaço de trabalho do Slack. Conecte qualquer feed RSS - compartilhe artigos, notícias do setor e atualizações com sua equipe em tempo real.

Integração de feeds RSS

Ligue qualquer URL de feed RSS. Funciona com blogues, sites de notícias, podcasts e muito mais.

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Publicação automática no Slack

Cada novo item é enviado automaticamente para o seu canal Slack.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Por que escolher o RSS Feed para o Slack Bot?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca novos conteúdos. O seu bot monitoriza os feeds RSS 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Slack.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o feed RSS para o Slack Bot

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Conectar o RSS Feed

1

Introduza qualquer URL de feed RSS. Funciona com blogues, sites de notícias, publicações do sector e muito mais.

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Ligar o Slack

2

Adicione a nossa aplicação Slack ao seu espaço de trabalho com um clique. Escolha qualquer canal para publicar.

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Desfrutar da automatização

3

Os itens do feed aparecem no Slack automaticamente. Personalize filtros, formatação e configurações de notificação.

Crie seu bot agora →
Feed RSS + Integração com o Slack

A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente conteúdo RSS no Slack. Com a confiança de equipas de produtos, profissionais de marketing e empresas em todo o mundo.

Recursos poderosos para automação de RSS Feed para Slack

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos de qualquer feed RSS para o Slack.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. Os novos itens são publicados no Slack segundos após serem detectados.

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Filtros de conteúdo inteligentes

Inclua ou exclua itens por palavra-chave, categoria ou autor. Partilhe apenas o que é relevante para a sua equipa.

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Formatação personalizada de mensagens

Controle como os itens aparecem no Slack. Personalize a formatação com título, descrição e anexos avançados.

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Suporte multi-canal

Envie itens para vários canais do Slack ou espaços de trabalho a partir de um único feed.

Ver RSS Feed para o Slack em ação

Novo item RSS publicado
Novo item RSS publicado
Automatizado
Partilhado no Slack instantaneamente
Partilhado no Slack instantaneamente

Quem usa o RSS Feed to Slack Bot?

Equipas de produtos e engenharia
Equipas de produtos e engenharia

Monitorize blogues da indústria, actualizações de documentação e notícias tecnológicas. Mantenha a sua equipa informada sem esforço manual.

Equipas de marketing e conteúdos
Equipas de marketing e conteúdos

Acompanhe os blogues dos concorrentes, as publicações do sector e as tendências de conteúdo. Receba inspiração no seu canal.

Equipas de liderança e estratégia
Equipas de liderança e estratégia

Mantenha-se informado sobre notícias do setor, tendências de mercado e liderança de pensamento. Conteúdo selecionado no seu Slack.

Perguntas frequentes: RSS Feed para o Slack Bot

Como faço para conectar um feed RSS ao Slack?
Basta introduzir qualquer URL de feed RSS. Em seguida, adicione a nossa aplicação Slack com um clique. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.
O RSS Feed to Slack bot é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se há novos itens?
O nosso bot verifica se há novos itens a cada 15 minutos em todos os planos. Quando é detectado um novo conteúdo, este é publicado no seu canal Slack em segundos.
Posso filtrar os itens que são partilhados no Slack?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir itens com base no título, conteúdo, categoria ou autor.
Posso personalizar a forma como os itens aparecem no Slack?
Sim! Personalize a formatação da mensagem, incluindo título, descrição, imagens e links. Escolha entre formatos de anexo simples ou avançados.
Que tipos de feeds RSS são suportados?
Suportamos todos os feeds RSS e Atom padrão, incluindo blogues, sites de notícias, podcasts, canais do YouTube e qualquer site com um feed RSS.
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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível