RSS Feed to Slack Bot: Partilha automática de actualizações instantaneamente
Publique automaticamente conteúdo de feed RSS no seu espaço de trabalho do Slack. Conecte qualquer feed RSS - compartilhe artigos, notícias do setor e atualizações com sua equipe em tempo real.
Integração de feeds RSS
Ligue qualquer URL de feed RSS. Funciona com blogues, sites de notícias, podcasts e muito mais.
Publicação automática no Slack
Cada novo item é enviado automaticamente para o seu canal Slack.
Por que escolher o RSS Feed para o Slack Bot?
Publicação automatizada 24/7
Nunca perca novos conteúdos. O seu bot monitoriza os feeds RSS 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Slack.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o feed RSS para o Slack Bot
Conectar o RSS Feed1
Introduza qualquer URL de feed RSS. Funciona com blogues, sites de notícias, publicações do sector e muito mais.
Ligar o Slack2
Adicione a nossa aplicação Slack ao seu espaço de trabalho com um clique. Escolha qualquer canal para publicar.
Desfrutar da automatização3
Os itens do feed aparecem no Slack automaticamente. Personalize filtros, formatação e configurações de notificação.
Feed RSS + Integração com o Slack
A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente conteúdo RSS no Slack. Com a confiança de equipas de produtos, profissionais de marketing e empresas em todo o mundo.
Recursos poderosos para automação de RSS Feed para Slack
Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos de qualquer feed RSS para o Slack.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. Os novos itens são publicados no Slack segundos após serem detectados.
Filtros de conteúdo inteligentes
Inclua ou exclua itens por palavra-chave, categoria ou autor. Partilhe apenas o que é relevante para a sua equipa.
Formatação personalizada de mensagens
Controle como os itens aparecem no Slack. Personalize a formatação com título, descrição e anexos avançados.
Suporte multi-canal
Envie itens para vários canais do Slack ou espaços de trabalho a partir de um único feed.
Ver RSS Feed para o Slack em ação
Quem usa o RSS Feed to Slack Bot?
Equipas de produtos e engenharia
Monitorize blogues da indústria, actualizações de documentação e notícias tecnológicas. Mantenha a sua equipa informada sem esforço manual.
Equipas de marketing e conteúdos
Acompanhe os blogues dos concorrentes, as publicações do sector e as tendências de conteúdo. Receba inspiração no seu canal.
Equipas de liderança e estratégia
Mantenha-se informado sobre notícias do setor, tendências de mercado e liderança de pensamento. Conteúdo selecionado no seu Slack.
Perguntas frequentes: RSS Feed para o Slack Bot
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