Widgets de notícias do Google para o seu site
Estes widgets, incorporados no seu Web site, apresentam notícias e títulos do Google News. Podem ser facilmente personalizados para se adaptarem ao design do seu Web site e adicionados utilizando trechos de código.Criar Widget
Vantagens da utilização dos Widgets de notícias do Google
Feeds de notícias personalizáveis
Os utilizadores selecionam conteúdos noticiosos (por exemplo, locais, tendências, personalizados) a apresentar no seu sítio Web para uma relevância direcionada
Maior envolvimento
As notícias em tempo real no sítio Web aumentam a participação, mantendo os visitantes informados e actualizados
Melhoria do tráfego do sítio Web
A apresentação do Google News no sítio Web pode aumentar o tráfego, atraindo visitantes com conteúdos novos e frescos
As Widgets de notícias do Google podem ser utilizadas
Adicionar widget à página inicial do site
Os utilizadores selecionam conteúdos noticiosos (locais, tendências, personalizados) para fornecer notícias específicas e relevantes ao seu público
Criar uma página de vídeo
Criar um sítio Web dedicado às notícias e adicionar um Google News Widget para que os utilizadores possam receber as últimas notícias
Utilizar o widget no blogue
Adicione o widget Google News à barra lateral do blogue para que os leitores acedam a notícias frescas sem sair do seu blogue
Adicionar um widget a uma página Web de notícias
Adicionar o Google News Widget à página Web do evento para que os visitantes possam aceder rapidamente às informações do evento e às notícias do sector
Vantagens das Widgets de notícias do Google
Fácil de utilizar
As Google News Widgets são fáceis de utilizar e não requerem quaisquer competências técnicas ou conhecimentos de programação
Personalização
Personalize o conteúdo de vídeo no seu Web site com os Widgets do YouTube. Opções para o tamanho do leitor, disposição e esquema de cores, bem como capacidade de resposta a telemóveis
Conteúdo dinâmico
Os Widgets de notícias do Google são actualizados automaticamente e fornecem aos leitores as últimas notícias. Isto permite que o seu sítio Web se mantenha atualizado e interessante
Melhorar o envolvimento
As Google News Widgets podem ajudar a melhorar o envolvimento dos utilizadores, mostrando-lhes as últimas actualizações de notícias em tempo real, que podem ver diretamente no seu sítio Web ou blogue.
SEO melhorado
Os Widgets de notícias do Google podem ajudar a melhorar a otimização do seu sítio Web para os motores de pesquisa, uma vez que mostram aos visitantes conteúdos relevantes e direcionados que podem atrair mais tráfego
Seguimento do historial
Aceda a uma linha temporal completa das alterações detectadas para facilitar auditorias, relatórios e análises.
Onde é que as pessoas podem utilizar as Widgets de notícias do Google?
Sítios Web de notícias
Os sítios Web de notícias podem utilizar as Google News Widgets para apresentar notícias sobre tópicos. Isto pode ajudar os visitantes a encontrar rapidamente informações que lhes interessam e aumentar o tempo passado no sítio Web
Blogues
Os bloguistas podem utilizar os Widgets de notícias do Google para acrescentar conteúdo adicional e valor ao seu blogue. Ao apresentarem as últimas notícias e artigos relacionados com o tópico ou nicho do seu blogue, os bloguistas podem atrair novos leitores
Websites de empresas
Os sítios Web de empresas podem utilizar as Google News Widgets para apresentar notícias relacionadas com a indústria ou tópicos relacionados com os seus produtos e serviços. Isto pode ajudar a aumentar o interesse na empresa
Sítios Web pessoais
As pessoas podem utilizar Google News W idgets em sítios Web para apresentar notícias sobre tópicos do seu interesse. Isto pode ajudar a criar uma página informativa que será do interesse dos seus entes queridos
O que os utilizadores adoram no RSS.app
Jun 20, 2025
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Jun 10, 2025
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May 29, 2025
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May 5, 2025
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Apr 30, 2025
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