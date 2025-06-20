Widgets de notícias do Google para o seu site

Fácil de utilizar As Google News Widgets são fáceis de utilizar e não requerem quaisquer competências técnicas ou conhecimentos de programação

Personalização Personalize o conteúdo de vídeo no seu Web site com os Widgets do YouTube. Opções para o tamanho do leitor, disposição e esquema de cores, bem como capacidade de resposta a telemóveis

Conteúdo dinâmico Os Widgets de notícias do Google são actualizados automaticamente e fornecem aos leitores as últimas notícias. Isto permite que o seu sítio Web se mantenha atualizado e interessante

Melhorar o envolvimento As Google News Widgets podem ajudar a melhorar o envolvimento dos utilizadores, mostrando-lhes as últimas actualizações de notícias em tempo real, que podem ver diretamente no seu sítio Web ou blogue.

SEO melhorado Os Widgets de notícias do Google podem ajudar a melhorar a otimização do seu sítio Web para os motores de pesquisa, uma vez que mostram aos visitantes conteúdos relevantes e direcionados que podem atrair mais tráfego