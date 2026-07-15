Widget HTML do Google News: Crie, integre e amplie a sua experiência na Web

Informações actuais Os utilizadores têm acesso a notícias actualizadas regularmente, o que os ajuda a manterem-se informados sobre os últimos acontecimentos e tendências

Personalização O widget permite aos utilizadores selecionar tópicos ou palavras-chave que lhes interessam, tornando o conteúdo mais relevante para os seus interesses

Conveniência e acessibilidade As notícias estão disponíveis diretamente no seu sítio Web ou na sua aplicação, proporcionando comodidade e poupando tempo aos utilizadores ao eliminar a necessidade de recorrer a outras fontes

Variedade de fontes O widget agrega notícias de várias fontes, permitindo aos utilizadores obter informações de diferentes perspectivas e fontes

Interatividade Alguns widgets podem oferecer funcionalidades interactivas, como comentários, classificações e a possibilidade de partilhar notícias nas redes sociais, permitindo aos utilizadores interagir com o conteúdo