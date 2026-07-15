Widget HTML do Google News: Crie, integre e amplie a sua experiência na Web

Liberte a versatilidade do widget HTML do Google News. Integre facilmente blocos de notícias personalizados, aumente o envolvimento e alargue a sua presença online

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  • Technology News

    https://news.google.com/search?q=technology%20news&hl=en-US&gl=US&ceid=US%3Aen

  • Business News

    https://news.google.com/search?q=Business%20News&hl=en-US&gl=US&ceid=US%3Aen

  • Sports News

    https://news.google.com/search?q=sports%20news%20today&hl=en-US&gl=US&ceid=US%3Aen

Porquê o widget HTML do Google News?

  • Simplicidade

    Simplicidade

    A nossa aplicação oferece uma interface intuitiva, tornando a criação e personalização de widgets uma tarefa fácil neste ambiente de aplicação

  • Flexibilidade

    Flexibilidade

    Tem a capacidade de criar widgets de notícias que abrangem diversos tópicos e fontes, garantindo a sua máxima relevância para os interesses específicos do seu público

  • Utilização gratuita

    Utilização gratuita

    Oferecemos um plano gratuito que lhe permite começar a utilizar a RSS.app sem incorrer em quaisquer despesas com esta aplicação

Que benefícios obtêm os utilizadores?

  • Informações actuais

    Informações actuais

    Os utilizadores têm acesso a notícias actualizadas regularmente, o que os ajuda a manterem-se informados sobre os últimos acontecimentos e tendências

  • Personalização

    Personalização

    O widget permite aos utilizadores selecionar tópicos ou palavras-chave que lhes interessam, tornando o conteúdo mais relevante para os seus interesses

  • Conveniência e acessibilidade

    Conveniência e acessibilidade

    As notícias estão disponíveis diretamente no seu sítio Web ou na sua aplicação, proporcionando comodidade e poupando tempo aos utilizadores ao eliminar a necessidade de recorrer a outras fontes

  • Variedade de fontes

    Variedade de fontes

    O widget agrega notícias de várias fontes, permitindo aos utilizadores obter informações de diferentes perspectivas e fontes

  • Interatividade

    Interatividade

    Alguns widgets podem oferecer funcionalidades interactivas, como comentários, classificações e a possibilidade de partilhar notícias nas redes sociais, permitindo aos utilizadores interagir com o conteúdo

  • Melhorar a experiência do utilizador

    Melhorar a experiência do utilizador

    A implementação de um widget de notícias pode melhorar a experiência geral do utilizador no seu sítio Web ou na sua aplicação, tornando-a mais informativa e cativante

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Como criar um widget com RSS.app

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Onde pode utilizar os widgets RSS do Google News?

  • Proprietários de sítios Web

    Proprietários de sítios Web

    Automatize a apresentação de conteúdos como listas de produtos, testemunhos ou notícias do sector para manter o seu sítio atualizado

  • Bloggers

    Bloggers

    Distribua automaticamente conteúdos relevantes de blogues ou fontes de notícias com as mesmas ideias, mantendo o seu público informado

  • Institutos de ensino

    Institutos de ensino

    Manter os alunos e o corpo docente actualizados com as últimas notícias, horários e anúncios

  • Agências de comunicação social

    Agências de comunicação social

    Agregar conteúdos de várias fontes para fornecer uma visão abrangente dos acontecimentos actuais

Pronto para melhorar a sua experiência na Web? Comece já a utilizar os Widgets HTML do Google News!

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