Widget HTML do Google News: Crie, integre e amplie a sua experiência na Web
Liberte a versatilidade do widget HTML do Google News. Integre facilmente blocos de notícias personalizados, aumente o envolvimento e alargue a sua presença online
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Widget de notícias do Google
Adicionar ao sítio Web
Porquê o widget HTML do Google News?
Simplicidade
A nossa aplicação oferece uma interface intuitiva, tornando a criação e personalização de widgets uma tarefa fácil neste ambiente de aplicação
Flexibilidade
Tem a capacidade de criar widgets de notícias que abrangem diversos tópicos e fontes, garantindo a sua máxima relevância para os interesses específicos do seu público
Utilização gratuita
Oferecemos um plano gratuito que lhe permite começar a utilizar a RSS.app sem incorrer em quaisquer despesas com esta aplicação
Que benefícios obtêm os utilizadores?
Informações actuais
Os utilizadores têm acesso a notícias actualizadas regularmente, o que os ajuda a manterem-se informados sobre os últimos acontecimentos e tendências
Personalização
O widget permite aos utilizadores selecionar tópicos ou palavras-chave que lhes interessam, tornando o conteúdo mais relevante para os seus interesses
Conveniência e acessibilidade
As notícias estão disponíveis diretamente no seu sítio Web ou na sua aplicação, proporcionando comodidade e poupando tempo aos utilizadores ao eliminar a necessidade de recorrer a outras fontes
Variedade de fontes
O widget agrega notícias de várias fontes, permitindo aos utilizadores obter informações de diferentes perspectivas e fontes
Interatividade
Alguns widgets podem oferecer funcionalidades interactivas, como comentários, classificações e a possibilidade de partilhar notícias nas redes sociais, permitindo aos utilizadores interagir com o conteúdo
Melhorar a experiência do utilizador
A implementação de um widget de notícias pode melhorar a experiência geral do utilizador no seu sítio Web ou na sua aplicação, tornando-a mais informativa e cativante
Adicionar widget de notícias do Google ao seu site
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Incorporar e personalizar o seu widget
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Como criar um widget com RSS.app
Criar um novo feed
1
Comece por criar um novo Feed de notícias do Google para obter as actualizações mais recentes
Selecionar widget
2
Escolha o widget que melhor se adapta às suas necessidades e copie o código
Inserir o código
3
Cole o código do widget copiado no seu sítio Web ou na sua aplicação
Começar agora
Onde pode utilizar os widgets RSS do Google News?
Proprietários de sítios Web
Automatize a apresentação de conteúdos como listas de produtos, testemunhos ou notícias do sector para manter o seu sítio atualizado
Bloggers
Distribua automaticamente conteúdos relevantes de blogues ou fontes de notícias com as mesmas ideias, mantendo o seu público informado
Institutos de ensino
Manter os alunos e o corpo docente actualizados com as últimas notícias, horários e anúncios
Agências de comunicação social
Agregar conteúdos de várias fontes para fornecer uma visão abrangente dos acontecimentos actuais
Pronto para melhorar a sua experiência na Web? Comece já a utilizar os Widgets HTML do Google News!
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