Integrações
Klaviyo

Automatize os seus e-mails com RSS e Klaviyo

Envie as suas últimas notícias ou actualizações sociais aos subscritores com RSS.app. Não é necessário codificar.

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Confiável e utilizado por milhares de empresas
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Enviar automaticamente actualizações para o seu público

Envie boletins informativos por e-mail e lançamentos de produtos para os clientes usando o Klaviyo. Os feeds RSS responsivos integram-se facilmente ao Klaviyo para fornecer conteúdo atualizado automaticamente diretamente na sua caixa de entrada.

Com o RSS.app, você pode enviar facilmente atualizações de produtos direcionadas aos seus clientes. Ferramentas como Shopify, Automate.io e Zapier são compatíveis com a integração RSS.app e Klaviyo. Envie conteúdo entre aplicativos de maneira mais fácil e rápida.

Klaviyo facilita a adição de feeds RSS sem a necessidade de codificação. Basta copiar o trecho de código RSS do RSS.app e colá-lo no seu modelo Klaviyo. O seu feed será atualizado automaticamente, para que os seus clientes recebam as últimas actualizações.

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RSS.app permite-lhe adicionar feeds RSS ao Klaviyo. Utilize esta integração para manter os clientes informados sobre as últimas actualizações dos produtos.

Como adicionar feeds RSS ao Klaviyo

1
Gerar o seu feed em RSS.app

Cole qualquer blogue, notícia ou link social no Gerador de RSS. Nós criaremos instantaneamente um feed pronto para uso.

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2
Escolha o seu estilo de widget

Abra o separador Widgets em RSS.app e selecione o aspeto do seu feed: Mural de notícias, Lista, Carrossel, Quadro de imagens, TIcker, Revista ou Feed.

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Personalizar o design

Clique em "Personalizar" para ajustar as cores, os tipos de letra, o número de publicações e muito mais. Combine o widget com o estilo do seu site.

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Copiar e colar o código de incorporação

Clique em "Adicionar ao site" e copie o código JavaScript ou iFrame. Cole-o no seu site Wix e já está!

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Tudo o que deseja num widget RSS

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Atualização automática de conteúdos

Mantenha os seus e-mails actualizados. Os feeds RSS.app são actualizados automaticamente, sem necessidade de trabalho manual.

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Funciona com qualquer fonte

Crie feeds RSS a partir de sítios Web, blogues ou páginas sociais. A RSS.app transforma qualquer conteúdo num feed preparado para o Klavio.

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Sem configuração técnica

Basta copiar o URL do seu feed RSS.app e colá-lo no Klaviyo. Os seus e-mails serão automaticamente preenchidos com novos posts.

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Fiável e consistente

A RSS.app mantém os seus feeds estruturados e actualizados para que os seus e-mails automáticos enviem sempre o conteúdo certo.

Ferramentas para organizar e controlar os seus feeds

Pacotes

Combina vários feeds RSS num único fluxo. Perfeito para seguir conteúdos de diferentes fontes num único local.

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Colecções

Faça a curadoria manual de publicações e transforme-as num widget personalizado. Ideal para criar páginas temáticas, centros de recursos ou destaques da marca.

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Filtros

Oculte mensagens sem imagens, remova duplicados ou utilize filtros de palavras-chave (lista branca/lista negra) para apresentar exatamente o que interessa.

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Comentários

O que os utilizadores adoram no RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Perguntas mais frequentes

Como é que ligo a RSS.app ao Klaviyo?
Depois de criar um feed no RSS.app, copie o URL do feed e adicione-o como Web Feed no Klaviyo para obter automaticamente novos conteúdos.
Com que frequência é que o feed é atualizado?
O feed actualiza-se automaticamente. Verá novas mensagens a cada 15 a 60 minutos, dependendo do seu plano.
Tenho de fazer alguma codificação?
Não é necessário codificar. Basta colar o URL do seu feed RSS.app no Klaviyo.
Que tipos de feeds posso criar com a RSS.app?
Sim. Pode criar feeds a partir de praticamente qualquer sítio Web, blogue ou página de redes sociais, mesmo que não tenha um feed RSS incorporado.
O que posso incluir nas minhas mensagens electrónicas?
Pode adicionar automaticamente títulos de publicações, imagens e links do seu feed RSS.app às suas campanhas e fluxos do Klaviyo.

Junte-se a milhares de utilizadores da Klaviyo que utilizam RSS.app para manter os seus e-mails actualizados.

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