Automatize os seus e-mails com RSS e Klaviyo

Enviar automaticamente actualizações para o seu público

Envie boletins informativos por e-mail e lançamentos de produtos para os clientes usando o Klaviyo. Os feeds RSS responsivos integram-se facilmente ao Klaviyo para fornecer conteúdo atualizado automaticamente diretamente na sua caixa de entrada.Com o RSS.app, você pode enviar facilmente atualizações de produtos direcionadas aos seus clientes. Ferramentas como Shopify, Automate.io e Zapier são compatíveis com a integração RSS.app e Klaviyo. Envie conteúdo entre aplicativos de maneira mais fácil e rápida.Klaviyo facilita a adição de feeds RSS sem a necessidade de codificação. Basta copiar o trecho de código RSS do RSS.app e colá-lo no seu modelo Klaviyo. O seu feed será atualizado automaticamente, para que os seus clientes recebam as últimas actualizações.