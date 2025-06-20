Organizar publicações em colecções

Mude para o Modo de seleção para navegar por todos os seus feeds em um só lugar. Selecione publicações individuais e adicione-as a uma coleção para criar um feed personalizado.

Confiável e utilizado por milhares de empresas

Porque é que os utilizadores adoram o modo de seleção

Todos os seus feeds, numa só vista

Chega de alternar entre separadores ou feeds. O Curate oferece-lhe um único painel de controlo para ler, comparar e recolher publicações de todas as suas fontes.

Navegação mais rápida

Em vez de abrir cada feed individualmente, percorra as mensagens lado a lado e adicione-as às Colecções com um único clique.

Colecções mais inteligentes

Cada coleção torna-se o seu próprio feed RSS. Incorpore-a no seu site, partilhe o link XML ou envie actualizações para o Telegram, Discord, Slack e e-mail.

Principais caraterísticas do modo de seleção

Vista lado a lado

Os seus feeds aparecem à esquerda e as publicações à direita. Percorra, compare e adicione publicações às Colecções sem mudar de página.

Um clique para a recolha

Selecione uma publicação e envie-a diretamente para uma das suas Colecções existentes.

Organização baseada em tópicos

Agrupe conteúdos de vários feeds num único fluxo selecionado que reflicta exatamente o seu foco.

Integração de widgets

Apresente colecções selecionadas no seu sítio Web, blogue ou painel de controlo interno com widgets personalizáveis.

Alertas e partilha

Envie publicações selecionadas para o Slack, Discord, Telegram ou e-mail. Mantenha a sua equipa e o seu público informados a cada atualização.

Modo de seleção em 3 passos simples

Iniciar o modo de seleção

1

Todos os seus feeds são apresentados à esquerda, prontos a serem explorados num único local.

Navegar instantaneamente

2

Clique em qualquer feed para ver as últimas mensagens lado a lado.

Construir a sua coleção

3

Selecione publicações de destaque e coloque-as numa coleção com um clique. É isso aí.

Quem beneficia mais com a Curate

Editores e curadores

Filtre o ruído e crie feeds apenas com o conteúdo mais relevante para o seu público.

Equipas de marketing

Reúna publicações de vários feeds em colecções prontas para campanhas para relatórios e boletins informativos.

Investigadores e analistas

Guarde e organize rapidamente informações valiosas de diferentes fontes num único feed selecionado.

Gestores de comunidades

Forneça um fluxo limpo de publicações selecionadas para os canais sem sobrecarregar o seu público.

Comentários

O que os utilizadores adoram no RSS.app

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Curadoria mais inteligente, partilha mais rápida

Poupe horas de navegação e transforme os seus feeds em colecções escolhidas a dedo que o seu público vai adorar.
