Widget HTML do X / Twitter: Crie, integre e melhore a sua experiência online

Desbloqueie todo o potencial do X / Twitter HTML Widget: Integre facilmente blocos de notícias personalizados e expanda a sua presença online

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    https://x.com/ycombinator

Porquê escolher o X / Twitter HTML Widget?

  • Integração fácil

    Integração fácil

    Integre Widgets HTML do X / Twitter no seu serviço RSS.app sem esforço. Não é necessária nenhuma programação complexa; apenas alguns cliques através da nossa interface de fácil utilização

  • Envolvimento reforçado

    Envolvimento reforçado

    Capte a atenção do seu público com notícias envolventes e em tempo real apresentadas através de publicações no X / Twitter, acrescentando uma dimensão interactiva à sua apresentação de conteúdos

  • Personalização máxima

    Personalização máxima

    Personalize os Widgets HTML do X / Twitter para se alinharem com as suas preferências de marca e design, dando ao seu conteúdo uma aparência personalizada e coesa. Melhore a identidade da marca sem esforço!

Benefícios da utilização do X / Twitter HTML Widget

  • Aumento da conversão

    Aumento da conversão

    Atraia novos utilizadores e garanta a fidelidade dos actuais, oferecendo uma gama diversificada que melhora significativamente a experiência global do utilizador

  • Maior envolvimento

    Maior envolvimento

    A incorporação de publicações interactivas do X / Twitter no seu conteúdo aumenta a atração, estimulando um maior envolvimento dos utilizadores e criando experiências dinâmicas e envolventes

  • Actualizações em tempo real

    Actualizações em tempo real

    Fornecer notícias e actualizações oportunas e actualizadas para manter os utilizadores informados e empenhados nos últimos desenvolvimentos nas suas áreas de interesse

  • Fácil de utilizar

    Fácil de utilizar

    Uma interface simples e de fácil utilização garante que o X / Twitter HTML Widget é facilmente acessível e utilizável por indivíduos de todos os níveis de competências

  • Integração social

    Integração social

    Alargue a sua presença online e o alcance do seu público, facilitando a partilha sem esforço de artigos de notícias interessantes através do X / Twitter, permitindo que os utilizadores divulguem conteúdos

  • Analítica

    Analítica

    Monitorizar e avaliar a eficácia do seu conteúdo através da análise integrada do X / Twitter HTML Widget, permitindo-lhe obter informações valiosas sobre o envolvimento

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Facilidade de utilização do widget HTML do X / Twitter

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seleccione fontes de notícias para RSS.app e configure facilmente Widgets HTML do X / Twitter

Personalização visual

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2

Personalização visual

Personalize o estilo e o design do seu widget para se alinhar com a sua marca

Integração de plataformas

Integração de plataformas

3

Integre facilmente o X / Twitter HTML Widget no seu serviço Web RSS.app utilizando os códigos fornecidos

Começar agora

Aplicações do widget HTML do X / Twitter

  • No seu sítio Web

    No seu sítio Web

    Incorpore o X / Twitter HTML Widget no seu sítio Web para fornecer aos utilizadores notícias actualizadas

  • Em Aplicações móveis

    Em Aplicações móveis

    Integrar o widget na sua aplicação móvel para que os utilizadores possam seguir facilmente as notícias nos seus smartphones

  • No seu blogue

    No seu blogue

    Aumente a informatividade do seu blogue adicionando blocos de notícias interessantes utilizando o X / Twitter HTML Widget

  • Em boletins informativos por correio eletrónico

    Em boletins informativos por correio eletrónico

    Torne os seus boletins informativos diários ou semanais mais cativantes e informativos, incluindo notícias do X / Twitter

Pronto para melhorar sua experiência na web? Comece a usar os Widgets HTML do X / Twitter agora!

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