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Como receber alertas por correio eletrónico da BBC News

Em poucos minutos, a RSS.app permite-lhe configurar e receber alertas por e-mail quando são publicados novos artigos na BBC News a partir de qualquer página ou palavra-chave de pesquisa

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Crie instantaneamente um feed RSS da BBC News a partir de qualquer página ou resultado de pesquisa e receba as últimas actualizações no seu e-mail

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9:18 AM (23 minutes ago)

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Criar um feed RSS da BBC News a partir de qualquer página ou pesquisa utilizando o gerador de RSS

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