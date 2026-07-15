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Como receber alertas de correio eletrónico das páginas do Facebook

Em poucos minutos, a RSS.app permite-lhe configurar e receber alertas por correio eletrónico quando são publicadas novas mensagens em páginas públicas do Facebook

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Página do Facebook + E-mail

Criar instantaneamente um feed RSS do Facebook a partir de qualquer página pública do Facebook

Email Digest - RSS.app
to me
9:18 AM (23 minutes ago)

Feeds RSS relacionados para e-mail

Youtube logoYoutube para e-mailGoogle News logoGoogle News para e-mailTumblr logoTumblr para e-mailTwitter logoX/Twitter para e-mailPinterest logoPinterest para e-mailCNN logoCNN para e-mail
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2 passos fáceis para começar

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Página do Facebook

Criar um feed RSS do Facebook a partir de qualquer página pública do Facebook

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Subscrever o resumo por correio eletrónico

Subscrever o feed RSS das páginas do Facebook para receber resumos e alertas por e-mail

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