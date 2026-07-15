Como receber alertas de correio eletrónico das páginas do Facebook
Em poucos minutos, a RSS.app permite-lhe configurar e receber alertas por correio eletrónico quando são publicadas novas mensagens em páginas públicas do FacebookEnviar o Facebook para o e-mail
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Criar instantaneamente um feed RSS do Facebook a partir de qualquer página pública do Facebook
Email Digest - RSS.app
to me
9:18 AM (23 minutes ago)
2 passos fáceis para começar
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Página do Facebook
Criar um feed RSS do Facebook a partir de qualquer página pública do Facebook
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