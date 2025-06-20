Kombinieren Sie mehrere RSS-Feeds zu einem einzigen
Verwenden Sie RSS-Bundles, um Inhalte aus dem gesamten Web in einem einzigen Feed zu kombinieren, den Sie kontrollieren und anpassen können. Keine Kodierung erforderlich.Jetzt loslegen
Was Sie mit RSS-Bundles erhalten
Zusammenführen von Feeds an einem Ort
Kombinieren Sie Inhalte aus mehreren Feeds in einer einzigen Ansicht.
Filtern, was wichtig ist
Legen Sie Regeln für Schlüsselwörter fest, blenden Sie irrelevante Beiträge aus, und behalten Sie nur die nützlichsten Aktualisierungen.
Inhalte überall hin senden
Betten Sie es als Widget auf Ihrer Website ein oder leiten Sie Benachrichtigungen an Slack, Telegram, Discord und E-Mail weiter.
Hauptmerkmale der RSS-Bündel
Inhalte von überall her abrufen
Führen Sie Aktualisierungen von verschiedenen Websites in einem von Ihnen kontrollierten Feed zusammen.
Halten Sie Ihre Website frisch
Binden Sie Ihr Paket als Widget überall auf Ihrer Website ein. Neue Beiträge erscheinen automatisch, um den Inhalt frisch zu halten.
Senden Sie Updates an Ihr Publikum
Stellen Sie eine Verbindung zu Slack, Telegram, Discord oder E-Mail her, um neue Beiträge als Benachrichtigungen zu versenden.
Mit Filtern fokussiert bleiben
Halten Sie Ihren Feed relevant, indem Sie Duplikate, fehlende Informationen oder bestimmte Schlüsselwörter herausfiltern.
Aufbau und Start in Minutenschnelle
Richten Sie alles mit nur wenigen Klicks über eine einfache Schnittstelle ein. Keine Kodierung erforderlich.
Ihr RSS-Bündel in 3 Schritten
Feeds generieren1
Erstellen Sie mit unserem RSS-Generator Feeds von Ihren bevorzugten Websites, Newslettern oder sozialen Plattformen.
Ein Bündel erstellen2
Fügen Sie Ihre Feeds zu einem einzigen Bündel zusammen, um alles an einem Ort zu haben.
Filtern, Teilen, Einbetten3
Kontrollieren Sie, was angezeigt wird, und veröffentlichen Sie Ihr Bündel als Widget oder senden Sie Updates an Slack, Telegram oder E-Mail.
Mit weniger Aufwand mehr erreichen
Produktivität steigern
Verwalten Sie alle Ihre Aktualisierungen an einem Ort und überprüfen Sie nicht mehr Dutzende von Quellen.
Auf dem Laufenden bleiben
Erhalten Sie automatisch die neuesten Beiträge aus jedem Feed. Kein Aktualisieren oder Überwachen erforderlich.
Filtern Sie Ihren Feed
Filtern Sie den Lärm heraus und konzentrieren Sie sich nur auf das Wesentliche.
Überall verteilen
Senden Sie Ihre Feed-Updates an Websites, Slack, Telegram, Discord oder E-Mail.
Passen Sie Ihren Stil an
Passen Sie das Aussehen Ihres Pakets an Ihre Marke oder Ihr Projekt an.
Kontrolle mit Leichtigkeit
Mit nur wenigen Klicks können Sie jederzeit Filter optimieren, Einstellungen zurücksetzen oder Änderungen vornehmen.
Was Sie mit RSS-Bündeln tun können
Aggregation von Inhalten
Fassen Sie mehrere Feeds in einer übersichtlichen Ansicht zum Lesen oder Teilen zusammen.
Integration der Website
Binden Sie Inhalte aus verschiedenen Quellen in Ihre Website ein, um Ihr Publikum bei der Stange zu halten.
Forschung und Überwachung
Verfolgen Sie Branchentrends, Aktivitäten von Wettbewerbern und Trends in sozialen Medien in einem einzigen Feed.
Automatisierte Benachrichtigungen
Senden Sie Benachrichtigungen an Slack, Telegram, Discord oder E-Mail, um Ihr Team oder Publikum auf dem Laufenden zu halten.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.