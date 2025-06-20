Kombinieren Sie mehrere RSS-Feeds zu einem einzigen

Verwenden Sie RSS-Bundles, um Inhalte aus dem gesamten Web in einem einzigen Feed zu kombinieren, den Sie kontrollieren und anpassen können. Keine Kodierung erforderlich.

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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Was Sie mit RSS-Bundles erhalten

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Zusammenführen von Feeds an einem Ort

Kombinieren Sie Inhalte aus mehreren Feeds in einer einzigen Ansicht.

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Filtern, was wichtig ist

Legen Sie Regeln für Schlüsselwörter fest, blenden Sie irrelevante Beiträge aus, und behalten Sie nur die nützlichsten Aktualisierungen.

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Inhalte überall hin senden

Betten Sie es als Widget auf Ihrer Website ein oder leiten Sie Benachrichtigungen an Slack, Telegram, Discord und E-Mail weiter.

Hauptmerkmale der RSS-Bündel

Inhalte von überall her abrufen

Führen Sie Aktualisierungen von verschiedenen Websites in einem von Ihnen kontrollierten Feed zusammen.

Inhalte von überall her abrufen

Halten Sie Ihre Website frisch

Binden Sie Ihr Paket als Widget überall auf Ihrer Website ein. Neue Beiträge erscheinen automatisch, um den Inhalt frisch zu halten.

Halten Sie Ihre Website frisch

Senden Sie Updates an Ihr Publikum

Stellen Sie eine Verbindung zu Slack, Telegram, Discord oder E-Mail her, um neue Beiträge als Benachrichtigungen zu versenden.

Senden Sie Updates an Ihr Publikum

Mit Filtern fokussiert bleiben

Halten Sie Ihren Feed relevant, indem Sie Duplikate, fehlende Informationen oder bestimmte Schlüsselwörter herausfiltern.

Mit Filtern fokussiert bleiben

Aufbau und Start in Minutenschnelle

Richten Sie alles mit nur wenigen Klicks über eine einfache Schnittstelle ein. Keine Kodierung erforderlich.

Aufbau und Start in Minutenschnelle

Ihr RSS-Bündel in 3 Schritten

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Feeds generieren

1

Erstellen Sie mit unserem RSS-Generator Feeds von Ihren bevorzugten Websites, Newslettern oder sozialen Plattformen.

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Ein Bündel erstellen

2

Fügen Sie Ihre Feeds zu einem einzigen Bündel zusammen, um alles an einem Ort zu haben.

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Filtern, Teilen, Einbetten

3

Kontrollieren Sie, was angezeigt wird, und veröffentlichen Sie Ihr Bündel als Widget oder senden Sie Updates an Slack, Telegram oder E-Mail.

Meine Feeds generieren

Mit weniger Aufwand mehr erreichen

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Produktivität steigern

Verwalten Sie alle Ihre Aktualisierungen an einem Ort und überprüfen Sie nicht mehr Dutzende von Quellen.

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Auf dem Laufenden bleiben

Erhalten Sie automatisch die neuesten Beiträge aus jedem Feed. Kein Aktualisieren oder Überwachen erforderlich.

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Filtern Sie Ihren Feed

Filtern Sie den Lärm heraus und konzentrieren Sie sich nur auf das Wesentliche.

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Überall verteilen

Senden Sie Ihre Feed-Updates an Websites, Slack, Telegram, Discord oder E-Mail.

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Passen Sie Ihren Stil an

Passen Sie das Aussehen Ihres Pakets an Ihre Marke oder Ihr Projekt an.

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Kontrolle mit Leichtigkeit

Mit nur wenigen Klicks können Sie jederzeit Filter optimieren, Einstellungen zurücksetzen oder Änderungen vornehmen.

Was Sie mit RSS-Bündeln tun können

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Aggregation von Inhalten

Fassen Sie mehrere Feeds in einer übersichtlichen Ansicht zum Lesen oder Teilen zusammen.

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Integration der Website

Binden Sie Inhalte aus verschiedenen Quellen in Ihre Website ein, um Ihr Publikum bei der Stange zu halten.

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Forschung und Überwachung

Verfolgen Sie Branchentrends, Aktivitäten von Wettbewerbern und Trends in sozialen Medien in einem einzigen Feed.

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Automatisierte Benachrichtigungen

Senden Sie Benachrichtigungen an Slack, Telegram, Discord oder E-Mail, um Ihr Team oder Publikum auf dem Laufenden zu halten.

Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

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