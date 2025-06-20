RSS zu HTML Konvertierung: Vereinfachen, integrieren und verbessern Sie Ihr Web-Erlebnis

Optimieren Sie die Integration externer Inhalte mit automatischer RSS-zu-HTML-Konvertierung für regelmäßige, relevante Updates auf Ihrer Website.

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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Was ist RSS zu HTML?

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Immer auf dem Laufenden bleiben

Automatische Updates sorgen dafür, dass Ihr Publikum die neuesten Nachrichten, Artikel oder Produktangebote erhält, sobald sie veröffentlicht werden.

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Verbessern Sie SEO

Regelmäßig aktualisierte Inhalte können die Platzierung Ihrer Website in den Suchmaschinen verbessern, so dass potenzielle Kunden Sie leichter finden können.

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Dynamischer Inhalt

Halten Sie Ihre Website frisch und ansprechend, indem Sie Live-Daten, Wetter-Updates oder sogar Social-Media-Feeds direkt in Ihre HTML-Seiten streamen.

Ticker widget
WidgetWidget

HTML-Widgets

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Nachrichten-Widget

Binden Sie verschiedene Kanäle ein und zeigen Sie die neuesten Inhalte in unserem äußerst flexiblen und anpassbaren Format an.

Wand-Widget erforschen
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Liste Widget

Erreichen Sie Ihr Publikum mit personalisierten Inhaltspräsentationen. Bleiben Sie mit den neuesten Beiträgen auf dem Laufenden.

Erkundungsliste Widget
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Karussell-Widget

Heben Sie die aktuellsten Beiträge mit unserem anpassungsfähigen Karussell hervor, das sich mühelos anpassen lässt.

Karussell-Widget erforschen
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Imageboard-Widget

Heben Sie die neuesten Schlagzeilen und Bilder mit Imageboard hervor, das eine Reihe von anpassbaren Layouts bietet, um die neuesten Trends zu präsentieren.

Imageboard-Widget erforschen
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Nachrichten-Ticker Widget

Mit unserem Ticker-Widget können Sie Ihre Besucher direkt mit aktuellen Nachrichten versorgen. Ideal für die Präsentation von Aktualisierungen auf Ihrer Website durch Scrollen.

Ticker-Widget erforschen
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Magazin-Widget

Stellen Sie sicher, dass Ihr Publikum mit den neuesten Geschichten und kuratierten Artikeln durch unser Widget für vorgestellte Inhalte informiert bleibt.

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Feed-Widget

Bleiben Sie mit unserer Feed-Ansicht über die neuesten Inhalte informiert. Personalisieren Sie die angezeigten Inhalte mit erweiterten Filtern.

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Wofür ist das?

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Umwandlung von Inhalten

Unser System wandelt die Inhalte von RSS-Feeds nahtlos in das HTML-Format um und sorgt dafür, dass sie sich harmonisch in Ihre Website einfügen.

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Personalisierung

Sie können die Anzeige der Inhalte individuell anpassen. Sie können das Layout, den Stil und andere Designelemente auswählen, damit es perfekt zu Ihrem Website-Design passt.

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Automatische Aktualisierungen

Das System prüft die RSS-Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und aktualisiert Ihre Website automatisch. So bleibt Ihre Website ohne manuelle Eingriffe aktuell.

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Erweiterte Filter

Falls gewünscht, können Sie erweiterte Filter anwenden, um die auf Ihrer Website angezeigten Inhalte zu kuratieren. So können Sie bestimmte Artikel oder Beiträge hervorheben.

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Benutzerfreundliches Interface

Unsere benutzerfreundliche Oberfläche erleichtert die Einrichtung und Verwaltung von RSS-zu-HTML-Konvertierungen, selbst wenn Sie nur über begrenzte technische Kenntnisse verfügen.

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Reaktionsfähiges Design

Der umgewandelte HTML-Inhalt ist responsiv, d. h., er sieht auf verschiedenen Geräten wie Desktops, Tablets und Smartphones gut aus.

Vollständig anpassbare Widgets

Schaffen Sie mit unseren vollständig anpassbaren Widgets personalisierte Nutzererlebnisse. Passen Sie jedes Detail an Ihre Marke an und erfüllen Sie spezifische Benutzeranforderungen.

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Liste Widget

Erreichen Sie Ihr Publikum mit personalisierten Inhaltspräsentationen. Bleiben Sie mit den neuesten Beiträgen auf dem Laufenden.

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Karussell-Widget

Heben Sie die aktuellsten Beiträge mit unserem anpassungsfähigen Karussell hervor, das sich mühelos anpassen lässt.

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Imageboard-Widget

Heben Sie die neuesten Schlagzeilen und Bilder mit Imageboard hervor, das eine Reihe von anpassbaren Layouts bietet, um die neuesten Trends zu präsentieren.

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Nachrichten-Ticker Widget

Mit unserem Ticker-Widget können Sie Ihre Besucher direkt mit aktuellen Nachrichten versorgen. Ideal für die Präsentation von Aktualisierungen auf Ihrer Website durch Scrollen.

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Magazin-Widget

Stellen Sie sicher, dass Ihr Publikum mit den neuesten Geschichten und kuratierten Artikeln durch unser Widget für vorgestellte Inhalte informiert bleibt.

Anpassen verwenden

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Wer kann davon profitieren?

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Website-Besitzer

Automatisieren Sie die Anzeige von Inhalten wie Produktlisten, Erfahrungsberichten oder Branchennachrichten, um Ihre Website aktuell zu halten.

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Blogger

Syndizieren Sie automatisch relevante Inhalte von gleichgesinnten Blogs oder Nachrichtenquellen und halten Sie Ihr Publikum auf dem Laufenden.

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Bildungsinstitute

Halten Sie Studenten und Lehrkräfte mit den neuesten Nachrichten, Terminen und Ankündigungen auf dem Laufenden.

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Medienagenturen

Sammeln Sie Inhalte aus verschiedenen Quellen, um einen umfassenden Überblick über aktuelle Ereignisse zu erhalten.

RSS überall einbetten

embedCardWixTitleWix

Zeigen Sie auf Ihrer Wix-Website Inhalte an, die mit Ihrer Branche zusammenhängen.

embedCardShopifyTitleShopify

Präsentieren Sie die neuesten Inhalte zu Ihren Produkten oder Blogbeiträgen in Ihrem Shopify-Shop.

embedCardWordpressTitleWordpress

Binden Sie News-Widgets in Ihre Wordpress-Website ein, um Ihre Besucher auf dem Laufenden zu halten.

embedCardHtmlTitleHTML

Binden Sie News-Widgets in Ihre HTML-Website ein, um die neuesten Nachrichten und Updates zu präsentieren.

Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

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