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Como receber alertas por correio eletrónico dos canais do YouTube

Em poucos minutos, a RSS.app permite-lhe configurar e receber alertas por correio eletrónico quando são publicados novos vídeos do YouTube de utilizadores, canais ou resultados de pesquisa

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Crie instantaneamente um feed RSS do YouTube a partir de qualquer canal público do YouTube, conta ou pesquisa e receba as últimas actualizações no seu e-mail

Email Digest - RSS.app
to me
9:18 AM (23 minutes ago)

Feeds RSS relacionados para e-mail

New York Times logoNYTimes para e-mailFacebook logoFacebook para e-mailNPR logoNPR para e-mailPinterest logoPinterest para e-mailTwitter logoX/Twitter para e-mailUSA Today logoUSA Today para o correio eletrónico
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2 passos fáceis para começar

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Canal YouTube

Criar um feed RSS do YouTube a partir de qualquer canal público, utilizador ou pesquisa com o gerador de RSS

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Subscreva o RSS Feed do YouTube para receber resumos e alertas por correio eletrónico

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