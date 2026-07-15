Como receber alertas por correio eletrónico dos feeds X / Twitter
Em poucos minutos, a RSS.app permite-lhe configurar e receber alertas por correio eletrónico quando são publicados novos Tweets de utilizadores do X / Twitter, hashtags ou resultados de pesquisaObter X / Twitter para e-mail
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X / Twitter + E-mail
Crie instantaneamente um feed RSS X / Twitter a partir de qualquer feed de utilizador público X / Twitter, hashtag ou pesquisa e receba as últimas actualizações no seu e-mail
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9:18 AM (23 minutes ago)
2 passos fáceis para começar
Obter X / Twitter para e-mail
X / Feed do Twitter
Criar um feed RSS X / Twitter a partir de qualquer utilizador público X / Twitter, hashtag ou pesquisa com o gerador de RSS
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Subscrever o feed RSS do X / Twitter para receber resumos e alertas por correio eletrónico