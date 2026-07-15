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Como receber alertas por correio eletrónico dos feeds X / Twitter

Em poucos minutos, a RSS.app permite-lhe configurar e receber alertas por correio eletrónico quando são publicados novos Tweets de utilizadores do X / Twitter, hashtags ou resultados de pesquisa

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Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

X / Twitter + E-mail

Crie instantaneamente um feed RSS X / Twitter a partir de qualquer feed de utilizador público X / Twitter, hashtag ou pesquisa e receba as últimas actualizações no seu e-mail

Email Digest - RSS.app
to me
9:18 AM (23 minutes ago)

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2 passos fáceis para começar

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X / Feed do Twitter

Criar um feed RSS X / Twitter a partir de qualquer utilizador público X / Twitter, hashtag ou pesquisa com o gerador de RSS

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Subscrever o resumo por correio eletrónico

Subscrever o feed RSS do X / Twitter para receber resumos e alertas por correio eletrónico

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