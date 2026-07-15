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Como obter alertas por correio eletrónico do Google News

Em poucos minutos, a RSS.app permite-lhe configurar e receber alertas por correio eletrónico quando são publicados novos artigos no Google News a partir de qualquer tópico ou palavra-chave de pesquisa

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Crie instantaneamente um feed RSS do Google News a partir de qualquer tópico, palavra-chave ou resultado de pesquisa e receba as últimas actualizações no seu e-mail

Email Digest - RSS.app
to me
9:18 AM (23 minutes ago)

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Telegram logoTelegrama para e-mailReddit logoReddit para e-mailPinterest logoPinterest para e-mailTwitter logoX/Twitter para e-mailYoutube logoYoutube para e-mailCNN logoCNN para e-mail
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2 passos fáceis para começar

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Criar um feed RSS do Google News a partir de qualquer tópico ou pesquisa utilizando o gerador de RSS

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