TikTok Discord ボット

TikTokからDiscordへのボット：動画を即座に自動共有
新しいTikTok動画をDiscordサーバーに自動投稿。あらゆるTikTokプロフィールやハッシュタグを監視し、リアルタイムで更新を共有します。コーディングは不要です。
TikTokの統合
TikTokのプロフィール、ハッシュタグ、検索クエリからRSSフィードを作成できます。
ディスコードへの自動投稿
すべての新しいビデオは、ウェブフックを介して自動的にあなたのDiscordチャンネルに送信されます。
なぜTikTokからDiscordへのボットを選ぶのか？
24時間365日の自動ポスティング
ビデオを見逃さない。ボットが24時間TikTokを監視し、新しいコンテンツを自動的にDiscordに投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
TikTokからDiscordへのボット設定方法
TikTokに接続する1
任意のTikTokプロフィールURLまたはハッシュタグを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。
ディスコードに接続2
あなたのサーバーにDiscordウェブフックを作成し、URLを貼り付けます。わずか30秒です。
エンジョイ・オートメーション3
新しいビデオが自動的にDiscordに表示されます。フィルター、フォーマット、投稿スケジュールをカスタマイズできます。
TikTok + Discordの統合
TikTok動画をDiscordに自動共有する最も簡単な方法。世界中のコミュニティ、ファンサーバー、マーケティングチームから信頼されています。
TikTokからDiscordへの自動化のための強力な機能
TikTokとDiscord間のビデオ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新されます。新しい動画は発見後数秒でDiscordに投稿されます。
スマート・キーワード・フィルター
キーワード、ハッシュタグ、キャプションで動画を含めたり除外したりできます。コミュニティにとって重要なものだけを共有しましょう。
カスタム埋め込みフォーマット
Discordでの動画の表示方法をコントロール。サムネイル、キャプション、リッチフォーマットでエンベッドをカスタマイズ。
マルチチャンネル・サポート
1つのフィードから複数のDiscordチャンネルやサーバーに動画を送信できます。
TikTokからDiscordへの移行を見る
TikTokをDiscordボットにカスタマイズする
ウェブフックを簡単に追加でき、高度な編集機能とユニークなボットを作成できます。
ウェブフックを追加する
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ボット名の変更
Webhookの作成に成功すると、新しいオプションセットが利用可能になり、好みに応じてボットの名前をカスタマイズしたり編集したりすることができます。
アバターのアップロード
さらに、私たちのプラットフォームは、あなたのボットのアバターを簡単に変更する機能を提供し、Discordコミュニティ内であなたのボットの特徴的で認識可能な存在を保証します。
カード要素
タイトル、説明文、画像、作者などをカスタマイズできます。ボットのコンテンツをカスタマイズして、パーソナライズされたタッチを実現しましょう。
誰がTikTokからDiscordへのボットを使うのか？
ミーム＆エンターテイメントサーバー
あなたのDiscordサーバーをバイラルなTikTokコンテンツ、トレンド、エンターテイメントで自動的に更新しましょう。
クリエイター・ファン・コミュニティ
お気に入りのTikTokersの新しいビデオが投稿された瞬間に、Discordコミュニティで共有しましょう。
ブランド＆マーケティングチーム
インフルエンサーのパートナーシップや競合他社のコンテンツを監視する。最新情報をチームチャンネルに直接共有
RSSフィードの統合でDiscordを強化する
RSSフィードの統合、チャンネル、ウェブフック、カスタムボット、エンベッド、マルチサーバー対応、メンション、アクション、高度なフィルター機能でDiscordを強化します。
Discordチャンネル
Discordから直接希望するチャンネルに接続または変更することで、RSSコンテンツを簡単に管理し、コミュニティにとって最も関連性の高い場所に表示することができます。
ディスコード埋め込み
埋め込みDiscordメッセージの外観をサーバーのスタイルに合わせて調整し、RSSコンテンツを視覚的にアピールし、ブランディングと一致させます。
マルチサーバー対応
1つのインターフェースから複数のDiscordサーバーを接続・管理し、さまざまなコミュニティでRSSフィードの更新を効率的に配信できます。
言及と役割
関連するRSSコンテンツが投稿された際に、メンションを使用して特定のユーザーや役割に通知し、重要な更新が適切なオーディエンスに迅速に届くようにします。
ディスコード・アクション
定義された条件やトリガーに基づいて、RSSフィードから特定の記事を公開する自動アクションを設定し、コンテンツ管理と配信を効率化。
ディスコード・フィルター
高度なフィルターを設定することで、サーバーに表示されるRSSコンテンツを正確にコントロールし、コミュニティにとって最も適切な情報をハイライトすることができます。
よくある質問TikTokからDiscordへのボット
もっと自動化したい？
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コンテンツを自動化する準備はできていますか？
10,000以上のチームが自動コンテンツ共有で毎週時間を節約しています。最初のボットを数分で作成
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