RSS Feeds Discord Bot

RSS-Feed zum Discord-Bot: Sofortige automatische Freigabe von Updates
Veröffentlichen Sie automatisch RSS-Feed-Inhalte auf Ihrem Discord-Server. Verbinden Sie jeden RSS-Feed - teilen Sie Artikel, Podcasts und Updates in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
RSS-Feed-Integration
Verbinden Sie eine beliebige RSS-Feed-URL. Funktioniert mit Blogs, Nachrichtenseiten, Podcasts und mehr.
Automatisch in Discord posten
Jedes neue Element wird automatisch per Webhook an Ihren Discord-Kanal gesendet.
Warum der RSS-Feed zum Discord Bot?
Automatisierte 24/7-Buchung
Verpassen Sie keine neuen Inhalte. Ihr Bot überwacht rund um die Uhr RSS-Feeds und postet Updates automatisch auf Discord.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
RSS-Feed für Discord-Bot einrichten
RSS-Feed verbinden1
Geben Sie eine beliebige RSS-Feed-URL ein. Funktioniert mit Blogs, Nachrichtenseiten, Podcasts, YouTube und mehr.
Diskord verbinden2
Erstellen Sie einen Discord-Webhook auf Ihrem Server und fügen Sie die URL ein. Das dauert nur 30 Sekunden.
Automatisierung genießen3
Feed-Elemente erscheinen automatisch in Discord. Sie können Filter, Formatierung und den Zeitplan für die Veröffentlichung anpassen.
RSS-Feed und Discord-Integration
Der einfachste Weg, RSS-Inhalte automatisch an Discord weiterzugeben. Verlassen Sie sich auf Gaming-Communities, Hobby-Server und Diskussionsgruppen weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für RSS-Feed zu Discord Automation
Alles, was Sie brauchen, um die Weitergabe von Inhalten aus beliebigen RSS-Feeds an Discord zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Artikel werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung in Discord gepostet.
Intelligente Inhaltsfilter
Sie können Artikel nach Stichwort, Kategorie oder Autor ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur die relevantesten Inhalte.
Benutzerdefinierte Einbettungsformatierung
Steuern Sie, wie Elemente in Discord angezeigt werden. Passen Sie Einbettungen mit Titel, Beschreibung und umfangreicher Formatierung an.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Elemente an mehrere Discord-Kanäle oder -Server von einem einzigen Feed aus.
RSS-Feed zu Discord in Aktion sehen
RSS-Feed an das Erscheinungsbild des Discord-Bots anpassen
Sie können ganz einfach einen Webhook hinzufügen, der Ihnen erweiterte Bearbeitungsfunktionen und die Möglichkeit bietet, einen einzigartigen Bot zu erstellen
Einen Webhook hinzufügen
Nachdem Sie Ihren RSS-Feed für den Discord-Bot erstellt haben, navigieren Sie zu den Einstellungen, um einen Webhook hinzuzufügen und festzulegen, wie Elemente auf Ihrem Discord-Server angezeigt werden.
Bot-Name ändern
Nach der erfolgreichen Erstellung des Webhooks steht Ihnen eine Reihe neuer Optionen zur Verfügung, mit denen Sie den Namen des Bots nach Ihren Wünschen anpassen und bearbeiten können.
Avatar hochladen
Darüber hinaus bietet Ihnen unsere Plattform die Möglichkeit, den Avatar Ihres Bots einfach zu ändern, um eine unverwechselbare und erkennbare Präsenz Ihres Bots innerhalb der Discord-Community zu gewährleisten.
Karten-Elemente
Übernehmen Sie die Verantwortung für die Präsentation Ihres Bots - passen Sie Titel, Beschreibung, Bilder, Autor und mehr mit unserer Plattform an. Passen Sie den Inhalt Ihres Bots an, um ihm eine persönliche Note zu verleihen.
Wer nutzt den RSS-Feed zum Discord-Bot?
Gaming & Hobby Gemeinschaften
Teilen Sie Neuigkeiten und Updates von Spieleseiten, Blogs und Branchenpublikationen mit Ihrer Discord-Community.
Kanäle für die Zusammenführung von Inhalten
Kuratieren Sie Inhalte aus verschiedenen Quellen in speziellen Discord-Kanälen. Halten Sie die Mitglieder auf dem Laufenden und beteiligen Sie sie.
Podcast & Schöpfer Fans
Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihre Lieblingsautoren neue Inhalte veröffentlichen. Teilen Sie sie mit Ihrer Fangemeinde.
Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds
Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds, mit Kanälen, Webhooks, benutzerdefinierten Bots, Einbettungen, Multi-Server-Unterstützung, Erwähnungen, Aktionen und erweiterten Filtern
Discord-Kanäle
Verbinden oder ändern Sie gewünschte Kanäle direkt von Discord aus, um RSS-Inhalte einfach zu verwalten und dort anzuzeigen, wo sie für Ihre Community am relevantesten sind.
Discord-Einbettung
Passen Sie das Erscheinungsbild der eingebetteten Discord-Nachrichten an den Stil Ihres Servers an, um RSS-Inhalte optisch ansprechend und konsistent mit Ihrem Branding zu gestalten
Multi-Server-Unterstützung
Verbinden und verwalten Sie mehrere Discord-Server von einer Oberfläche aus, so dass Sie RSS-Feed-Updates effizient über verschiedene Communities verteilen können
Erwähnungen und Rollen
Verwenden Sie Erwähnungen, um bestimmte Benutzer oder Rollen zu benachrichtigen, wenn relevante RSS-Inhalte gepostet werden, um sicherzustellen, dass wichtige Aktualisierungen sofort die richtige Zielgruppe erreichen.
Discord-Aktionen
Richten Sie automatische Aktionen ein, um bestimmte Beiträge aus RSS-Feeds auf der Grundlage definierter Bedingungen oder Auslöser zu veröffentlichen und so die Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten zu optimieren.
Diskord-Filter
Konfigurieren Sie erweiterte Filter, um genau zu steuern, welche RSS-Inhalte auf Ihrem Server angezeigt werden, damit Sie die wichtigsten Informationen für Ihre Community hervorheben können.
Häufig gestellte Fragen: RSS-Feed zum Discord-Bot
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