RSS Feeds Discord Bot

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RSS Feed to Discord Bot
Automation Bot

RSS-Feed zum Discord-Bot: Sofortige automatische Freigabe von Updates

Veröffentlichen Sie automatisch RSS-Feed-Inhalte auf Ihrem Discord-Server. Verbinden Sie jeden RSS-Feed - teilen Sie Artikel, Podcasts und Updates in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

RSS-Feed-Integration

Verbinden Sie eine beliebige RSS-Feed-URL. Funktioniert mit Blogs, Nachrichtenseiten, Podcasts und mehr.

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Automatisch in Discord posten

Jedes neue Element wird automatisch per Webhook an Ihren Discord-Kanal gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum der RSS-Feed zum Discord Bot?

Automatisierte 24/7-Buchung
Automatisierte 24/7-Buchung

Verpassen Sie keine neuen Inhalte. Ihr Bot überwacht rund um die Uhr RSS-Feeds und postet Updates automatisch auf Discord.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

RSS-Feed für Discord-Bot einrichten

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RSS-Feed verbinden

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Geben Sie eine beliebige RSS-Feed-URL ein. Funktioniert mit Blogs, Nachrichtenseiten, Podcasts, YouTube und mehr.

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Diskord verbinden

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Erstellen Sie einen Discord-Webhook auf Ihrem Server und fügen Sie die URL ein. Das dauert nur 30 Sekunden.

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Automatisierung genießen

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Feed-Elemente erscheinen automatisch in Discord. Sie können Filter, Formatierung und den Zeitplan für die Veröffentlichung anpassen.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
RSS-Feed und Discord-Integration

Der einfachste Weg, RSS-Inhalte automatisch an Discord weiterzugeben. Verlassen Sie sich auf Gaming-Communities, Hobby-Server und Diskussionsgruppen weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für RSS-Feed zu Discord Automation

Alles, was Sie brauchen, um die Weitergabe von Inhalten aus beliebigen RSS-Feeds an Discord zu automatisieren.

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Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Artikel werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung in Discord gepostet.

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Intelligente Inhaltsfilter

Sie können Artikel nach Stichwort, Kategorie oder Autor ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur die relevantesten Inhalte.

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Benutzerdefinierte Einbettungsformatierung

Steuern Sie, wie Elemente in Discord angezeigt werden. Passen Sie Einbettungen mit Titel, Beschreibung und umfangreicher Formatierung an.

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Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Elemente an mehrere Discord-Kanäle oder -Server von einem einzigen Feed aus.

RSS-Feed zu Discord in Aktion sehen

Neuer RSS-Eintrag veröffentlicht
Neuer RSS-Eintrag veröffentlicht
Automatisiert
Sofort in Discord geteilt
Sofort in Discord geteilt

RSS-Feed an das Erscheinungsbild des Discord-Bots anpassen

Sie können ganz einfach einen Webhook hinzufügen, der Ihnen erweiterte Bearbeitungsfunktionen und die Möglichkeit bietet, einen einzigartigen Bot zu erstellen

Einen Webhook hinzufügen
Einen Webhook hinzufügen

Nachdem Sie Ihren RSS-Feed für den Discord-Bot erstellt haben, navigieren Sie zu den Einstellungen, um einen Webhook hinzuzufügen und festzulegen, wie Elemente auf Ihrem Discord-Server angezeigt werden.

Bot-Name ändern
Bot-Name ändern

Nach der erfolgreichen Erstellung des Webhooks steht Ihnen eine Reihe neuer Optionen zur Verfügung, mit denen Sie den Namen des Bots nach Ihren Wünschen anpassen und bearbeiten können.

Avatar hochladen
Avatar hochladen

Darüber hinaus bietet Ihnen unsere Plattform die Möglichkeit, den Avatar Ihres Bots einfach zu ändern, um eine unverwechselbare und erkennbare Präsenz Ihres Bots innerhalb der Discord-Community zu gewährleisten.

Karten-Elemente
Karten-Elemente

Übernehmen Sie die Verantwortung für die Präsentation Ihres Bots - passen Sie Titel, Beschreibung, Bilder, Autor und mehr mit unserer Plattform an. Passen Sie den Inhalt Ihres Bots an, um ihm eine persönliche Note zu verleihen.

Wer nutzt den RSS-Feed zum Discord-Bot?

Gaming & Hobby Gemeinschaften
Gaming & Hobby Gemeinschaften

Teilen Sie Neuigkeiten und Updates von Spieleseiten, Blogs und Branchenpublikationen mit Ihrer Discord-Community.

Kanäle für die Zusammenführung von Inhalten
Kanäle für die Zusammenführung von Inhalten

Kuratieren Sie Inhalte aus verschiedenen Quellen in speziellen Discord-Kanälen. Halten Sie die Mitglieder auf dem Laufenden und beteiligen Sie sie.

Podcast & Schöpfer Fans
Podcast & Schöpfer Fans

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihre Lieblingsautoren neue Inhalte veröffentlichen. Teilen Sie sie mit Ihrer Fangemeinde.

Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds

Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds, mit Kanälen, Webhooks, benutzerdefinierten Bots, Einbettungen, Multi-Server-Unterstützung, Erwähnungen, Aktionen und erweiterten Filtern

Discord-Kanäle
Discord-Kanäle

Verbinden oder ändern Sie gewünschte Kanäle direkt von Discord aus, um RSS-Inhalte einfach zu verwalten und dort anzuzeigen, wo sie für Ihre Community am relevantesten sind.

Discord-Einbettung
Discord-Einbettung

Passen Sie das Erscheinungsbild der eingebetteten Discord-Nachrichten an den Stil Ihres Servers an, um RSS-Inhalte optisch ansprechend und konsistent mit Ihrem Branding zu gestalten

Multi-Server-Unterstützung
Multi-Server-Unterstützung

Verbinden und verwalten Sie mehrere Discord-Server von einer Oberfläche aus, so dass Sie RSS-Feed-Updates effizient über verschiedene Communities verteilen können

Erwähnungen und Rollen
Erwähnungen und Rollen

Verwenden Sie Erwähnungen, um bestimmte Benutzer oder Rollen zu benachrichtigen, wenn relevante RSS-Inhalte gepostet werden, um sicherzustellen, dass wichtige Aktualisierungen sofort die richtige Zielgruppe erreichen.

Discord-Aktionen
Discord-Aktionen

Richten Sie automatische Aktionen ein, um bestimmte Beiträge aus RSS-Feeds auf der Grundlage definierter Bedingungen oder Auslöser zu veröffentlichen und so die Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten zu optimieren.

Diskord-Filter
Diskord-Filter

Konfigurieren Sie erweiterte Filter, um genau zu steuern, welche RSS-Inhalte auf Ihrem Server angezeigt werden, damit Sie die wichtigsten Informationen für Ihre Community hervorheben können.

Häufig gestellte Fragen: RSS-Feed zum Discord-Bot

Wie kann ich einen RSS-Feed mit Discord verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige RSS-Feed-URL ein. Erstellen Sie dann einen Discord-Webhook und fügen Sie die URL ein. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der RSS-Feed zum Discord-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Artikeln?
Unser Bot sucht alle 15 Minuten nach neuen Inhalten für alle Pläne. Wenn neue Inhalte entdeckt werden, werden sie innerhalb von Sekunden in Ihrem Discord-Kanal gepostet.
Kann ich filtern, welche Elemente an Discord weitergegeben werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Artikel auf der Grundlage von Titel, Inhalt, Kategorie oder Autor ein- oder auszuschließen.
Kann ich anpassen, wie Elemente in Discord angezeigt werden?
Ja! Passen Sie Discord-Einbettungen an, einschließlich Titel, Beschreibung, Bilder und Links. Fügen Sie eigenen Text hinzu und aktivieren oder deaktivieren Sie Rich Embeds.
Welche Arten von RSS-Feeds werden unterstützt?
Wir unterstützen alle Standard-RSS- und Atom-Feeds, einschließlich Blogs, Nachrichtenseiten, Podcasts, YouTube-Kanäle und alle Websites mit einem RSS-Feed.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Diskord-Bot
Integration einrichten
Google Nachrichten to Diskord-Bot
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TikTok to Diskord-Bot
Integration einrichten
YouTube to Diskord-Bot
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🚀Startet kostenlos

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2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar