YouTube Discord Bot

YouTube to Discord Bot: Videos sofort automatisch teilen
Posten Sie automatisch neue YouTube-Videos auf Ihrem Discord-Server. Überwachen Sie jeden YouTube-Kanal, jede Wiedergabeliste oder Suche - und teilen Sie Updates in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
YouTube-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed von einem beliebigen YouTube-Kanal, einer Wiedergabeliste oder einer Suchanfrage.
Automatisch in Discord posten
Jedes neue Video wird automatisch per Webhook an Ihren Discord-Kanal gesendet.
Warum den YouTube zu Discord Bot wählen?
24/7 Automatisierte Buchung
Verpasse nie ein Video. Ihr Bot überwacht YouTube rund um die Uhr und postet neue Inhalte automatisch in Discord.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
So richten Sie einen YouTube-zu-Discord-Bot ein
YouTube verbinden1
Geben Sie eine beliebige YouTube-Kanal-URL, eine Wiedergabeliste oder eine Suchanfrage ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
Diskord verbinden2
Erstellen Sie einen Discord-Webhook auf Ihrem Server und fügen Sie die URL ein. Das dauert nur 30 Sekunden.
Automatisierung genießen3
Neue Videos werden automatisch in Discord angezeigt. Passen Sie Filter, Formatierung und Veröffentlichungszeitplan an.
Integration von YouTube und Discord
Der einfachste Weg, YouTube-Videos automatisch auf Discord zu teilen. Verlassen Sie sich auf Gaming-Communities, Fangruppen und Inhaltsersteller weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für die Automatisierung von YouTube zu Discord
Alles, was Sie brauchen, um den Videoaustausch zwischen YouTube und Discord zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Videos werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Discord gepostet.
Intelligente Schlüsselwort-Filter
Sie können Videos nach Stichwort, Titel oder Dauer ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur das, was für Ihre Community wichtig ist.
Benutzerdefinierte Einbettungsformatierung
Steuern Sie, wie Videos in Discord angezeigt werden. Passen Sie Einbettungen mit Miniaturansichten, Beschreibungen und umfangreicher Formatierung an.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Videos über einen einzigen Feed an mehrere Discord-Kanäle oder -Server.
YouTube zu Discord in Aktion sehen
Anpassen des Erscheinungsbilds von YouTube an den Discord-Bot
Sie können ganz einfach einen Webhook hinzufügen, der Ihnen erweiterte Bearbeitungsfunktionen und die Möglichkeit bietet, einen einzigartigen Bot zu erstellen
Einen Webhook hinzufügen
Nachdem du deinen YouTube-zu-Discord-Bot erstellt hast, navigiere zu den Einstellungen, um einen Webhook hinzuzufügen und festzulegen, wie Videos auf deinem Discord-Server erscheinen.
Bot-Name ändern
Nach der erfolgreichen Erstellung des Webhooks steht Ihnen eine Reihe neuer Optionen zur Verfügung, mit denen Sie den Namen des Bots nach Ihren Wünschen anpassen und bearbeiten können.
Avatar hochladen
Darüber hinaus bietet Ihnen unsere Plattform die Möglichkeit, den Avatar Ihres Bots einfach zu ändern, um eine unverwechselbare und erkennbare Präsenz Ihres Bots innerhalb der Discord-Community zu gewährleisten.
Karten-Elemente
Übernehmen Sie die Verantwortung für die Präsentation Ihres Bots - passen Sie Titel, Beschreibung, Bilder, Autor und mehr mit unserer Plattform an. Passen Sie den Inhalt Ihres Bots an, um ihm eine persönliche Note zu verleihen.
Wer nutzt den YouTube-zu-Discord-Bot?
Gaming-Gemeinschaften
Halten Sie Ihren Discord-Server automatisch mit Gaming-Inhalten, Tutorials und esports-Highlights auf dem Laufenden.
Content Creator Fan Server
Teile neue Videos von deinen Lieblings-YouTubern mit deiner Discord-Community, sobald sie hochgeladen werden.
Bildungs- und Lerngruppen
Stellen Sie Lehrvideos, Tutorials und Kursinhalte direkt in die Lerngruppen-Kanäle ein.
Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds
Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds, mit Kanälen, Webhooks, benutzerdefinierten Bots, Einbettungen, Multi-Server-Unterstützung, Erwähnungen, Aktionen und erweiterten Filtern
Discord-Kanäle
Verbinden oder ändern Sie gewünschte Kanäle direkt von Discord aus, um RSS-Inhalte einfach zu verwalten und dort anzuzeigen, wo sie für Ihre Community am relevantesten sind.
Discord-Einbettung
Passen Sie das Erscheinungsbild der eingebetteten Discord-Nachrichten an den Stil Ihres Servers an, um RSS-Inhalte optisch ansprechend und konsistent mit Ihrem Branding zu gestalten
Multi-Server-Unterstützung
Verbinden und verwalten Sie mehrere Discord-Server von einer Oberfläche aus, so dass Sie RSS-Feed-Updates effizient über verschiedene Communities verteilen können
Erwähnungen und Rollen
Verwenden Sie Erwähnungen, um bestimmte Benutzer oder Rollen zu benachrichtigen, wenn relevante RSS-Inhalte gepostet werden, um sicherzustellen, dass wichtige Aktualisierungen sofort die richtige Zielgruppe erreichen.
Discord-Aktionen
Richten Sie automatische Aktionen ein, um bestimmte Beiträge aus RSS-Feeds auf der Grundlage definierter Bedingungen oder Auslöser zu veröffentlichen und so die Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten zu optimieren.
Diskord-Filter
Konfigurieren Sie erweiterte Filter, um genau zu steuern, welche RSS-Inhalte auf Ihrem Server angezeigt werden, damit Sie die wichtigsten Informationen für Ihre Community hervorheben können.
Häufig gestellte Fragen: YouTube zu Discord Bot
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