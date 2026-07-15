YouTube Discord Bot

Bots
YouTube to Discord Bot
Automation Bot

YouTube to Discord Bot: Videos sofort automatisch teilen

Posten Sie automatisch neue YouTube-Videos auf Ihrem Discord-Server. Überwachen Sie jeden YouTube-Kanal, jede Wiedergabeliste oder Suche - und teilen Sie Updates in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

YouTube-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed von einem beliebigen YouTube-Kanal, einer Wiedergabeliste oder einer Suchanfrage.

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Automatisch in Discord posten

Jedes neue Video wird automatisch per Webhook an Ihren Discord-Kanal gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum den YouTube zu Discord Bot wählen?

24/7 Automatisierte Buchung
24/7 Automatisierte Buchung

Verpasse nie ein Video. Ihr Bot überwacht YouTube rund um die Uhr und postet neue Inhalte automatisch in Discord.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

So richten Sie einen YouTube-zu-Discord-Bot ein

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YouTube verbinden

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Geben Sie eine beliebige YouTube-Kanal-URL, eine Wiedergabeliste oder eine Suchanfrage ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

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Diskord verbinden

2

Erstellen Sie einen Discord-Webhook auf Ihrem Server und fügen Sie die URL ein. Das dauert nur 30 Sekunden.

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Automatisierung genießen

3

Neue Videos werden automatisch in Discord angezeigt. Passen Sie Filter, Formatierung und Veröffentlichungszeitplan an.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
Integration von YouTube und Discord

Der einfachste Weg, YouTube-Videos automatisch auf Discord zu teilen. Verlassen Sie sich auf Gaming-Communities, Fangruppen und Inhaltsersteller weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für die Automatisierung von YouTube zu Discord

Alles, was Sie brauchen, um den Videoaustausch zwischen YouTube und Discord zu automatisieren.

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Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Videos werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Discord gepostet.

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Intelligente Schlüsselwort-Filter

Sie können Videos nach Stichwort, Titel oder Dauer ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur das, was für Ihre Community wichtig ist.

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Benutzerdefinierte Einbettungsformatierung

Steuern Sie, wie Videos in Discord angezeigt werden. Passen Sie Einbettungen mit Miniaturansichten, Beschreibungen und umfangreicher Formatierung an.

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Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Videos über einen einzigen Feed an mehrere Discord-Kanäle oder -Server.

YouTube zu Discord in Aktion sehen

Neues Video hochgeladen
Neues Video hochgeladen
Automatisiert
Sofort in Discord geteilt
Sofort in Discord geteilt

Anpassen des Erscheinungsbilds von YouTube an den Discord-Bot

Sie können ganz einfach einen Webhook hinzufügen, der Ihnen erweiterte Bearbeitungsfunktionen und die Möglichkeit bietet, einen einzigartigen Bot zu erstellen

Einen Webhook hinzufügen
Einen Webhook hinzufügen

Nachdem du deinen YouTube-zu-Discord-Bot erstellt hast, navigiere zu den Einstellungen, um einen Webhook hinzuzufügen und festzulegen, wie Videos auf deinem Discord-Server erscheinen.

Bot-Name ändern
Bot-Name ändern

Nach der erfolgreichen Erstellung des Webhooks steht Ihnen eine Reihe neuer Optionen zur Verfügung, mit denen Sie den Namen des Bots nach Ihren Wünschen anpassen und bearbeiten können.

Avatar hochladen
Avatar hochladen

Darüber hinaus bietet Ihnen unsere Plattform die Möglichkeit, den Avatar Ihres Bots einfach zu ändern, um eine unverwechselbare und erkennbare Präsenz Ihres Bots innerhalb der Discord-Community zu gewährleisten.

Karten-Elemente
Karten-Elemente

Übernehmen Sie die Verantwortung für die Präsentation Ihres Bots - passen Sie Titel, Beschreibung, Bilder, Autor und mehr mit unserer Plattform an. Passen Sie den Inhalt Ihres Bots an, um ihm eine persönliche Note zu verleihen.

Wer nutzt den YouTube-zu-Discord-Bot?

Gaming-Gemeinschaften
Gaming-Gemeinschaften

Halten Sie Ihren Discord-Server automatisch mit Gaming-Inhalten, Tutorials und esports-Highlights auf dem Laufenden.

Content Creator Fan Server
Content Creator Fan Server

Teile neue Videos von deinen Lieblings-YouTubern mit deiner Discord-Community, sobald sie hochgeladen werden.

Bildungs- und Lerngruppen
Bildungs- und Lerngruppen

Stellen Sie Lehrvideos, Tutorials und Kursinhalte direkt in die Lerngruppen-Kanäle ein.

Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds

Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds, mit Kanälen, Webhooks, benutzerdefinierten Bots, Einbettungen, Multi-Server-Unterstützung, Erwähnungen, Aktionen und erweiterten Filtern

Discord-Kanäle
Discord-Kanäle

Verbinden oder ändern Sie gewünschte Kanäle direkt von Discord aus, um RSS-Inhalte einfach zu verwalten und dort anzuzeigen, wo sie für Ihre Community am relevantesten sind.

Discord-Einbettung
Discord-Einbettung

Passen Sie das Erscheinungsbild der eingebetteten Discord-Nachrichten an den Stil Ihres Servers an, um RSS-Inhalte optisch ansprechend und konsistent mit Ihrem Branding zu gestalten

Multi-Server-Unterstützung
Multi-Server-Unterstützung

Verbinden und verwalten Sie mehrere Discord-Server von einer Oberfläche aus, so dass Sie RSS-Feed-Updates effizient über verschiedene Communities verteilen können

Erwähnungen und Rollen
Erwähnungen und Rollen

Verwenden Sie Erwähnungen, um bestimmte Benutzer oder Rollen zu benachrichtigen, wenn relevante RSS-Inhalte gepostet werden, um sicherzustellen, dass wichtige Aktualisierungen sofort die richtige Zielgruppe erreichen.

Discord-Aktionen
Discord-Aktionen

Richten Sie automatische Aktionen ein, um bestimmte Beiträge aus RSS-Feeds auf der Grundlage definierter Bedingungen oder Auslöser zu veröffentlichen und so die Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten zu optimieren.

Diskord-Filter
Diskord-Filter

Konfigurieren Sie erweiterte Filter, um genau zu steuern, welche RSS-Inhalte auf Ihrem Server angezeigt werden, damit Sie die wichtigsten Informationen für Ihre Community hervorheben können.

Häufig gestellte Fragen: YouTube zu Discord Bot

Wie kann ich YouTube mit Discord verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige YouTube-Kanal-URL, eine Wiedergabeliste oder eine Suchanfrage ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann erstellen Sie einen Discord-Webhook und fügen die URL ein. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der YouTube-zu-Discord-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Videos?
Unser Bot sucht alle 15 Minuten nach neuen Videos für alle Tarife. Wenn ein neues Video entdeckt wird, wird es innerhalb von Sekunden in Ihrem Discord-Kanal gepostet.
Kann ich filtern, welche Videos in Discord veröffentlicht werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Videos auf der Grundlage von Titel, Beschreibung oder Dauer ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Videotyp (normal, Kurzfilme, Live-Streams) filtern.
Kann ich anpassen, wie Videos in Discord angezeigt werden?
Ja! Passen Sie Discord-Einbettungen an, einschließlich Titel, Beschreibung, Miniaturansicht und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text hinzu und aktivieren oder deaktivieren Sie Rich Embeds.
Funktioniert es mit YouTube-Kanälen, Wiedergabelisten und Suchen?
Ja, unser Bot unterstützt alle YouTube-Inhaltstypen: Kanäle, Wiedergabelisten, Suchanfragen und sogar bestimmte Videoserien oder Live-Streams.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Diskord-Bot
Integration einrichten
Google Nachrichten to Diskord-Bot
Integration einrichten
TikTok to Diskord-Bot
Integration einrichten
YouTube to Diskord-Bot
Integration einrichten
🚀Startet kostenlos

Sind Sie bereit, Ihre Inhalte zu automatisieren?

Schließen Sie sich 10.000+ Teams an und sparen Sie jede Woche Stunden mit automatisiertem Content Sharing. Erstellen Sie Ihren ersten Bot in wenigen Minuten.

2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar