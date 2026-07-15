Twitter Telegram Bot

ボット
X / Twitter to Telegram Bot
オートメーションボット

X / TwitterからTelegramへのボット：ツイートを即座に自動共有

新しいツイートをTelegramチャンネル、グループ、トピックに自動投稿。X / Twitterのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索を監視し、リアルタイムで更新を共有します。コーディングは不要です。

X / ツイッターの統合

任意のX / Twitterプロフィール、ハッシュタグ、リスト、または検索クエリからRSSフィードを作成します。

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テレグラムへの自動投稿

新しいツイートはすべて、あなたのTelegramチャンネル、グループ、トピックに自動的に送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

なぜX / TwitterからTelegramへのボットを選ぶのか？

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

ツイートを見逃さない。ボットが24時間体制でX / Twitterを監視し、新しいコンテンツを自動的にTelegramに投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

X / TwitterからTelegramへのボット設定方法

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コネクトX / ツイッター

1

X / Twitterのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索を入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。

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コネクト・テレグラム

2

ワンクリックでTelegramチャンネル、グループ、トピックにボットを追加できます。トークンは必要ありません。

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エンジョイ・オートメーション

3

新しいツイートが自動的にTelegramに表示されます。必要に応じてフィルター、フォーマット、スケジュールをカスタマイズ。

今すぐボットを作成する
X / Twitter + Telegramの統合

Telegramにツイートを自動共有する最も簡単な方法。世界中のコンテンツクリエイター、コミュニティマネージャー、マーケティングチームから信頼されています。

X / TwitterからTelegramへの自動化のための強力な機能

X / TwitterとTelegram間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新されます。新しいツイートは、検出後数秒でTelegramに投稿されます。

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スマート・キーワード・フィルター

キーワード、ハッシュタグ、作者でツイートを含めたり除外したりできます。オーディエンスにとって重要なものだけを共有する。

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カスタムメッセージフォーマット

Telegramでのツイートの表示方法をコントロール。カスタムテキスト、画像、ボタン、リッチフォーマットを追加できます。

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マルチチャンネル・サポート

1つのフィードから複数のTelegramチャンネル、グループ、トピックにツイートを送信。

X / TwitterからTelegramへの移行を見る

新しいツイートが投稿されました
新しいツイートが投稿されました
自動化
テレグラムで即座に共有
テレグラムで即座に共有

誰がX / TwitterからTelegramへのボットを使用していますか？

コンテンツクリエイター＆インフルエンサー
コンテンツクリエイター＆インフルエンサー

あなたのツイートをTelegramのファンと自動共有。プラットフォーム間で簡単に視聴者を増やすことができます。

コミュニティ＆ファングループ
コミュニティ＆ファングループ

お気に入りのアカウント、ハッシュタグ、トピックからの関連ツイートで、Telegram コミュニティを常に最新の状態に保ちます。

ビジネス＆マーケティングチーム
ビジネス＆マーケティングチーム

ブランドに関する言及、競合他社の活動、業界ニュースを監視します。更新情報をチームチャンネルに直接共有

よくある質問X / TwitterからTelegramへのボット

X / TwitterをTelegramに接続するには？
X / TwitterプロフィールのURL、ハッシュタグ、リスト、検索クエリを入力するだけです。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。そして、ワンクリックでTelegramボットをあなたのチャンネルに追加します。すべてのセットアップは約2分で完了します。
X / TwitterからTelegramへのボットは無料ですか？
はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しいツイートをチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しいツイートをチェックします。新しいツイートが検出されると、数秒以内にTelegramチャンネルに投稿されます。
Telegramに投稿されるツイートをフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルターを使用して、コンテンツ、ハッシュタグ、作者に基づいてツイートを含めたり除外したりできます。また、メディアの種類（画像、動画）でフィルタリングしたり、文字数制限を設定することもできます。
Telegramでのツイートの表示方法をカスタマイズできますか？
はい！タイトル、説明、画像、リンクを含むメッセージフォーマットをカスタマイズできます。各ツイートの前後にカスタムテキストを追加。リッチエンベッドを有効または無効にする。
X / Twitterのプロフィール、ハッシュタグ、検索に対応していますか？
ユーザープロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索クエリ、そして特定のアカウントからのリプライやリツイートまで。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

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コーディング不要
15分のリフレッシュ・レート

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