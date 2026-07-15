Twitter Telegram Bot

X / TwitterからTelegramへのボット：ツイートを即座に自動共有
新しいツイートをTelegramチャンネル、グループ、トピックに自動投稿。X / Twitterのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索を監視し、リアルタイムで更新を共有します。コーディングは不要です。
X / ツイッターの統合
任意のX / Twitterプロフィール、ハッシュタグ、リスト、または検索クエリからRSSフィードを作成します。
テレグラムへの自動投稿
新しいツイートはすべて、あなたのTelegramチャンネル、グループ、トピックに自動的に送信されます。
なぜX / TwitterからTelegramへのボットを選ぶのか？
24時間365日の自動ポスティング
ツイートを見逃さない。ボットが24時間体制でX / Twitterを監視し、新しいコンテンツを自動的にTelegramに投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
X / TwitterからTelegramへのボット設定方法
コネクトX / ツイッター1
X / Twitterのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索を入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。
コネクト・テレグラム2
ワンクリックでTelegramチャンネル、グループ、トピックにボットを追加できます。トークンは必要ありません。
エンジョイ・オートメーション3
新しいツイートが自動的にTelegramに表示されます。必要に応じてフィルター、フォーマット、スケジュールをカスタマイズ。
X / Twitter + Telegramの統合
Telegramにツイートを自動共有する最も簡単な方法。世界中のコンテンツクリエイター、コミュニティマネージャー、マーケティングチームから信頼されています。
X / TwitterからTelegramへの自動化のための強力な機能
X / TwitterとTelegram間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新されます。新しいツイートは、検出後数秒でTelegramに投稿されます。
スマート・キーワード・フィルター
キーワード、ハッシュタグ、作者でツイートを含めたり除外したりできます。オーディエンスにとって重要なものだけを共有する。
カスタムメッセージフォーマット
Telegramでのツイートの表示方法をコントロール。カスタムテキスト、画像、ボタン、リッチフォーマットを追加できます。
マルチチャンネル・サポート
1つのフィードから複数のTelegramチャンネル、グループ、トピックにツイートを送信。
X / TwitterからTelegramへの移行を見る
誰がX / TwitterからTelegramへのボットを使用していますか？
コンテンツクリエイター＆インフルエンサー
あなたのツイートをTelegramのファンと自動共有。プラットフォーム間で簡単に視聴者を増やすことができます。
コミュニティ＆ファングループ
お気に入りのアカウント、ハッシュタグ、トピックからの関連ツイートで、Telegram コミュニティを常に最新の状態に保ちます。
ビジネス＆マーケティングチーム
ブランドに関する言及、競合他社の活動、業界ニュースを監視します。更新情報をチームチャンネルに直接共有
よくある質問X / TwitterからTelegramへのボット
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