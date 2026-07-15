Twitter Telegram Bot

X / TwitterをTelegramに接続するには？ X / TwitterプロフィールのURL、ハッシュタグ、リスト、検索クエリを入力するだけです。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。そして、ワンクリックでTelegramボットをあなたのチャンネルに追加します。すべてのセットアップは約2分で完了します。

X / TwitterからTelegramへのボットは無料ですか？ はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。

ボットはどのくらいの頻度で新しいツイートをチェックしますか？ 私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しいツイートをチェックします。新しいツイートが検出されると、数秒以内にTelegramチャンネルに投稿されます。

Telegramに投稿されるツイートをフィルタリングできますか？ もちろん！キーワードフィルターを使用して、コンテンツ、ハッシュタグ、作者に基づいてツイートを含めたり除外したりできます。また、メディアの種類（画像、動画）でフィルタリングしたり、文字数制限を設定することもできます。

Telegramでのツイートの表示方法をカスタマイズできますか？ はい！タイトル、説明、画像、リンクを含むメッセージフォーマットをカスタマイズできます。各ツイートの前後にカスタムテキストを追加。リッチエンベッドを有効または無効にする。