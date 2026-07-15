Twitter Telegram Bot

Wie kann ich X / Twitter mit Telegram verbinden? Geben Sie einfach eine beliebige X / Twitter-Profil-URL, einen Hashtag, eine Liste oder eine Suchanfrage ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unseren Telegram-Bot mit einem Klick zu Ihrem Kanal hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.

Ist der X / Twitter to Telegram-Bot kostenlos? Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.

Wie oft sucht der Bot nach neuen Tweets? Unser Bot sucht bei allen Tarifen alle 15 Minuten nach neuen Tweets. Wenn ein neuer Tweet entdeckt wird, wird er innerhalb von Sekunden in deinem Telegram-Kanal gepostet.

Kann ich filtern, welche Tweets an Telegram gesendet werden? Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Tweets auf der Grundlage von Inhalt, Hashtags oder Autoren ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Medientyp (Bilder, Videos) filtern und Zeichenbeschränkungen festlegen.

Kann ich anpassen, wie Tweets in Telegram erscheinen? Ja! Passen Sie das Nachrichtenformat an, einschließlich Titel, Beschreibung, Bilder und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text vor oder nach jedem Tweet hinzu. Aktivieren oder deaktivieren Sie Rich Embeds.