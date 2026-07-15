Twitter Telegram Bot

X / Twitter zu Telegram Bot: Tweets sofort automatisch teilen
Posten Sie automatisch neue Tweets in Ihrem Telegram-Kanal, Ihrer Gruppe oder Ihrem Thema. Überwachen Sie jedes X-/Twitter-Profil, jeden Hashtag, jede Liste oder Suche - und teilen Sie Updates in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
X / Twitter-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed aus einem beliebigen X-/Twitter-Profil, einem Hashtag, einer Liste oder einer Suchanfrage.
Automatisch in Telegram posten
Jeder neue Tweet wird automatisch an Ihren Telegram-Kanal, Ihre Gruppe oder Ihr Thema gesendet.
Warum den X / Twitter to Telegram Bot wählen?
Automatisierte 24/7-Buchung
Verpasse nie einen Tweet. Ihr Bot überwacht X / Twitter rund um die Uhr und postet neue Inhalte automatisch auf Telegram.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
So richten Sie einen X / Twitter to Telegram Bot ein
X verbinden / Twitter1
Geben Sie ein beliebiges X / Twitter-Profil, einen Hashtag, eine Liste oder eine Suche ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
Telegramm verbinden2
Füge unseren Bot mit einem Klick zu deinem Telegram-Kanal, deiner Gruppe oder deinem Thema hinzu. Keine Token erforderlich.
Automatisierung genießen3
Neue Tweets erscheinen automatisch in Telegram. Passen Sie Filter, Formatierung und Zeitplan nach Bedarf an.
X / Integration von Twitter und Telegram
Der einfachste Weg, Tweets automatisch auf Telegram zu teilen. Vertraut von Content-Erstellern, Community-Managern und Marketing-Teams weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für X / Twitter to Telegram Automation
Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen X / Twitter und Telegram zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Tweets werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Telegram gepostet.
Intelligente Schlüsselwort-Filter
Sie können Tweets nach Stichwort, Hashtag oder Autor ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur, was für Ihr Publikum wichtig ist.
Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung
Steuern Sie, wie Tweets in Telegram erscheinen. Fügen Sie benutzerdefinierten Text, Bilder, Schaltflächen und umfangreiche Formatierungen hinzu.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Tweets an mehrere Telegram-Kanäle, Gruppen oder Themen von einem einzigen Feed aus.
X / Twitter to Telegram in Aktion sehen
Wer nutzt den X / Twitter to Telegram Bot?
Inhaltsersteller & Einflussnehmer
Teilen Sie Ihre Tweets automatisch mit Fans auf Telegram. Vergrößern Sie Ihr Publikum mühelos über alle Plattformen hinweg.
Gemeinschaften und Fangruppen
Halten Sie Ihre Telegram-Community mit relevanten Tweets von bevorzugten Accounts, Hashtags oder Themen auf dem Laufenden.
Unternehmen & Marketing-Teams
Überwachen Sie Markenerwähnungen, Aktivitäten von Wettbewerbern und Branchennachrichten. Teilen Sie Aktualisierungen direkt auf Teamkanälen.
Häufig gestellte Fragen: X / Twitter zu Telegram Bot
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