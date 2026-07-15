Twitter Telegram Bot

Bots
X / Twitter to Telegram Bot
Automation Bot

X / Twitter zu Telegram Bot: Tweets sofort automatisch teilen

Posten Sie automatisch neue Tweets in Ihrem Telegram-Kanal, Ihrer Gruppe oder Ihrem Thema. Überwachen Sie jedes X-/Twitter-Profil, jeden Hashtag, jede Liste oder Suche - und teilen Sie Updates in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

X / Twitter-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed aus einem beliebigen X-/Twitter-Profil, einem Hashtag, einer Liste oder einer Suchanfrage.

connected line
Automatisch in Telegram posten

Jeder neue Tweet wird automatisch an Ihren Telegram-Kanal, Ihre Gruppe oder Ihr Thema gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum den X / Twitter to Telegram Bot wählen?

Automatisierte 24/7-Buchung
Automatisierte 24/7-Buchung

Verpasse nie einen Tweet. Ihr Bot überwacht X / Twitter rund um die Uhr und postet neue Inhalte automatisch auf Telegram.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

So richten Sie einen X / Twitter to Telegram Bot ein

stepsStep1Title

X verbinden / Twitter

1

Geben Sie ein beliebiges X / Twitter-Profil, einen Hashtag, eine Liste oder eine Suche ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

stepsStep2Title

Telegramm verbinden

2

Füge unseren Bot mit einem Klick zu deinem Telegram-Kanal, deiner Gruppe oder deinem Thema hinzu. Keine Token erforderlich.

stepsStep3Title

Automatisierung genießen

3

Neue Tweets erscheinen automatisch in Telegram. Passen Sie Filter, Formatierung und Zeitplan nach Bedarf an.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
X / Integration von Twitter und Telegram

Der einfachste Weg, Tweets automatisch auf Telegram zu teilen. Vertraut von Content-Erstellern, Community-Managern und Marketing-Teams weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für X / Twitter to Telegram Automation

Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen X / Twitter und Telegram zu automatisieren.

benefitsCard1Title

Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Tweets werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Telegram gepostet.

benefitsCard2Title

Intelligente Schlüsselwort-Filter

Sie können Tweets nach Stichwort, Hashtag oder Autor ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur, was für Ihr Publikum wichtig ist.

benefitsCard3Title

Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung

Steuern Sie, wie Tweets in Telegram erscheinen. Fügen Sie benutzerdefinierten Text, Bilder, Schaltflächen und umfangreiche Formatierungen hinzu.

benefitsCard4Title

Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Tweets an mehrere Telegram-Kanäle, Gruppen oder Themen von einem einzigen Feed aus.

X / Twitter to Telegram in Aktion sehen

Neuer Tweet veröffentlicht
Neuer Tweet veröffentlicht
Automatisiert
Sofort in Telegram geteilt
Sofort in Telegram geteilt

Wer nutzt den X / Twitter to Telegram Bot?

Inhaltsersteller & Einflussnehmer
Inhaltsersteller & Einflussnehmer

Teilen Sie Ihre Tweets automatisch mit Fans auf Telegram. Vergrößern Sie Ihr Publikum mühelos über alle Plattformen hinweg.

Gemeinschaften und Fangruppen
Gemeinschaften und Fangruppen

Halten Sie Ihre Telegram-Community mit relevanten Tweets von bevorzugten Accounts, Hashtags oder Themen auf dem Laufenden.

Unternehmen & Marketing-Teams
Unternehmen & Marketing-Teams

Überwachen Sie Markenerwähnungen, Aktivitäten von Wettbewerbern und Branchennachrichten. Teilen Sie Aktualisierungen direkt auf Teamkanälen.

Häufig gestellte Fragen: X / Twitter zu Telegram Bot

Wie kann ich X / Twitter mit Telegram verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige X / Twitter-Profil-URL, einen Hashtag, eine Liste oder eine Suchanfrage ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unseren Telegram-Bot mit einem Klick zu Ihrem Kanal hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der X / Twitter to Telegram-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Tweets?
Unser Bot sucht bei allen Tarifen alle 15 Minuten nach neuen Tweets. Wenn ein neuer Tweet entdeckt wird, wird er innerhalb von Sekunden in deinem Telegram-Kanal gepostet.
Kann ich filtern, welche Tweets an Telegram gesendet werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Tweets auf der Grundlage von Inhalt, Hashtags oder Autoren ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Medientyp (Bilder, Videos) filtern und Zeichenbeschränkungen festlegen.
Kann ich anpassen, wie Tweets in Telegram erscheinen?
Ja! Passen Sie das Nachrichtenformat an, einschließlich Titel, Beschreibung, Bilder und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text vor oder nach jedem Tweet hinzu. Aktivieren oder deaktivieren Sie Rich Embeds.
Funktioniert es mit X/Twitter-Profilen, Hashtags und Suchen?
Ja, unser Bot unterstützt alle X/Twitter-Inhaltstypen: Benutzerprofile, Hashtags, Listen, Suchanfragen und sogar Antworten und Retweets von bestimmten Konten.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Telegramm-Bot
Integration einrichten
Google Nachrichten to Telegramm-Bot
Integration einrichten
TikTok to Telegramm-Bot
Integration einrichten
YouTube to Telegramm-Bot
Integration einrichten
🚀Startet kostenlos

Sind Sie bereit, Ihre Inhalte zu automatisieren?

Schließen Sie sich 10.000+ Teams an und sparen Sie jede Woche Stunden mit automatisiertem Content Sharing. Erstellen Sie Ihren ersten Bot in wenigen Minuten.

2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar