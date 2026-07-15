TikTok Telegram ボット

ボット
TikTok to Telegram Bot
オートメーションボット

TikTokからTelegramへのボット：動画を即座に自動シェア

新しいTikTok動画をTelegramチャンネル、グループ、トピックに自動投稿。TikTokのプロフィールやハッシュタグを監視し、リアルタイムでアップデートを共有します。コーディングは不要です。

TikTokの統合

TikTokのプロフィール、ハッシュタグ、検索クエリからRSSフィードを作成できます。

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テレグラムへの自動投稿

すべての新しいビデオは、自動的にあなたのTelegramチャンネル、グループ、またはトピックに送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

なぜTikTok to Telegramボットを選ぶのか？

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

ビデオを見逃さない。ボットがTikTokを24時間監視し、新しいコンテンツを自動的にTelegramに投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

TikTokからTelegramへのボット設定方法

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TikTokに接続する

1

任意のTikTokプロフィールURLまたはハッシュタグを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。

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コネクト・テレグラム

2

ワンクリックでTelegramチャンネル、グループ、トピックにボットを追加できます。トークンは必要ありません。

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エンジョイ・オートメーション

3

新しいビデオが自動的にTelegramに表示されます。必要に応じてフィルター、フォーマット、スケジュールをカスタマイズ。

今すぐボットを作成する
TikTok + Telegramの統合

TikTok動画をTelegramに自動シェアする最も簡単な方法。世界中のクリエイター、コミュニティ、マーケティングチームから信頼されています。

TikTokからTelegramへの自動化のための強力な機能

TikTokとTelegram間のビデオ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新されます。新しい動画は、検出後数秒でTelegramに投稿されます。

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スマート・キーワード・フィルター

キーワード、ハッシュタグ、キャプションで動画を含めたり除外したりできます。視聴者にとって重要なものだけを共有しましょう。

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カスタムメッセージフォーマット

Telegramでの動画の表示方法をコントロール。カスタムテキスト、サムネイル、ボタン、リッチフォーマットを追加。

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マルチチャンネル・サポート

1つのフィードから複数のTelegramチャンネル、グループ、トピックに動画を送信。

TikTokからTelegramへの移行を見る

新しいビデオをアップロード
新しいビデオをアップロード
自動化
テレグラムで即座に共有
テレグラムで即座に共有

誰がTikTok to Telegramボットを使うのか？

TikTokクリエイター
TikTokクリエイター

Telegramのファンと動画を自動共有。プラットフォーム間で視聴者を簡単に増やすことができます。

トレンド＆ミーム・コミュニティ
トレンド＆ミーム・コミュニティ

TikTokのバイラルコンテンツ、トレンド、エンターテイメントをTelegramグループに自動的にアップデートします。

ブランド＆マーケティングチーム
ブランド＆マーケティングチーム

インフルエンサーのパートナーシップ、競合他社のコンテンツ、トレンド動画を監視する。チームチャンネルに最新情報を共有。

よくある質問TikTokからTelegramへのボット

TikTokをTelegramに接続するには？
TikTokのプロフィールURLやハッシュタグを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。そしてワンクリックでTelegramボットをあなたのチャンネルに追加します。すべてのセットアップは約2分で完了します。
TikTokからTelegramへのボットは無料ですか？
はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しいビデオをチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しいビデオをチェックします。新しいビデオが検出されると、数秒以内にTelegramチャンネルに投稿されます。
Telegramに投稿する動画をフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルタを使用して、キャプション、ハッシュタグ、サウンドに基づいて動画を含めたり除外したりできます。エンゲージメントの指標でフィルタリングすることもできます。
Telegramでの動画の表示方法をカスタマイズできますか？
はい！タイトル、サムネイル、キャプション、リンクなど、メッセージのフォーマットをカスタマイズできます。各動画の前後にカスタムテキストを追加できます。リッチエンベッドを有効または無効にする。
TikTokのプロフィールやハッシュタグは使えますか？
はい、私たちのボットはTikTokプロフィールとハッシュタグフィードをサポートしています。クリエイター、ブランド、トレンドトピックを自動的に追跡します。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

RSSフィード to テレグラムボット
統合の設定
グーグルニュース to テレグラムボット
統合の設定
TikTok to テレグラムボット
統合の設定
YouTube to テレグラムボット
統合の設定
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コーディング不要
15分のリフレッシュ・レート

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