TikTok Telegram ボット

TikTokをTelegramに接続するには？ TikTokのプロフィールURLやハッシュタグを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。そしてワンクリックでTelegramボットをあなたのチャンネルに追加します。すべてのセットアップは約2分で完了します。

TikTokからTelegramへのボットは無料ですか？ はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。

ボットはどのくらいの頻度で新しいビデオをチェックしますか？ 私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しいビデオをチェックします。新しいビデオが検出されると、数秒以内にTelegramチャンネルに投稿されます。

Telegramに投稿する動画をフィルタリングできますか？ もちろん！キーワードフィルタを使用して、キャプション、ハッシュタグ、サウンドに基づいて動画を含めたり除外したりできます。エンゲージメントの指標でフィルタリングすることもできます。

Telegramでの動画の表示方法をカスタマイズできますか？ はい！タイトル、サムネイル、キャプション、リンクなど、メッセージのフォーマットをカスタマイズできます。各動画の前後にカスタムテキストを追加できます。リッチエンベッドを有効または無効にする。