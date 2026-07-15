TikTok Telegram ボット

TikTokからTelegramへのボット：動画を即座に自動シェア
新しいTikTok動画をTelegramチャンネル、グループ、トピックに自動投稿。TikTokのプロフィールやハッシュタグを監視し、リアルタイムでアップデートを共有します。コーディングは不要です。
TikTokの統合
TikTokのプロフィール、ハッシュタグ、検索クエリからRSSフィードを作成できます。
テレグラムへの自動投稿
すべての新しいビデオは、自動的にあなたのTelegramチャンネル、グループ、またはトピックに送信されます。
なぜTikTok to Telegramボットを選ぶのか？
24時間365日の自動ポスティング
ビデオを見逃さない。ボットがTikTokを24時間監視し、新しいコンテンツを自動的にTelegramに投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
TikTokからTelegramへのボット設定方法
TikTokに接続する1
任意のTikTokプロフィールURLまたはハッシュタグを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。
コネクト・テレグラム2
ワンクリックでTelegramチャンネル、グループ、トピックにボットを追加できます。トークンは必要ありません。
エンジョイ・オートメーション3
新しいビデオが自動的にTelegramに表示されます。必要に応じてフィルター、フォーマット、スケジュールをカスタマイズ。
TikTok + Telegramの統合
TikTok動画をTelegramに自動シェアする最も簡単な方法。世界中のクリエイター、コミュニティ、マーケティングチームから信頼されています。
TikTokからTelegramへの自動化のための強力な機能
TikTokとTelegram間のビデオ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新されます。新しい動画は、検出後数秒でTelegramに投稿されます。
スマート・キーワード・フィルター
キーワード、ハッシュタグ、キャプションで動画を含めたり除外したりできます。視聴者にとって重要なものだけを共有しましょう。
カスタムメッセージフォーマット
Telegramでの動画の表示方法をコントロール。カスタムテキスト、サムネイル、ボタン、リッチフォーマットを追加。
マルチチャンネル・サポート
1つのフィードから複数のTelegramチャンネル、グループ、トピックに動画を送信。
TikTokからTelegramへの移行を見る
誰がTikTok to Telegramボットを使うのか？
TikTokクリエイター
Telegramのファンと動画を自動共有。プラットフォーム間で視聴者を簡単に増やすことができます。
トレンド＆ミーム・コミュニティ
TikTokのバイラルコンテンツ、トレンド、エンターテイメントをTelegramグループに自動的にアップデートします。
ブランド＆マーケティングチーム
インフルエンサーのパートナーシップ、競合他社のコンテンツ、トレンド動画を監視する。チームチャンネルに最新情報を共有。
よくある質問TikTokからTelegramへのボット
もっと自動化したい？
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コンテンツを自動化する準備はできていますか？
10,000以上のチームが自動コンテンツ共有で毎週時間を節約しています。最初のボットを数分で作成
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