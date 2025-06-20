Erstellen Sie Ihre eigenen RSS-Feeds, einen Artikel nach dem anderen
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Sammlung, indem Sie Artikel manuell hinzufügen oder aus vorhandenen Feeds auswählen. Ideal für Newsletter, Presse-Roundups oder persönliche Leselisten.Meine Sammlung aufbauen
Warum RSS-Sammlungen verwenden?
Organisiert bleiben
Gruppieren Sie Ihre Lieblingsposts an einem Ort, um sie leicht zugänglich und übersichtlich zu präsentieren.
Volle Kontrolle
Bauen Sie von Grund auf neu auf, indem Sie Beiträge aus einem beliebigen Feed auswählen oder Artikel-Links manuell hinzufügen.
Sofortige Veröffentlichung
Verwandeln Sie Ihre Sammlung mit nur wenigen Klicks in einen RSS-Feed oder ein Widget.
Was Sie mit RSS-Sammlungen tun können
Eine neue Sammlung beginnen
Gruppieren Sie Ihre Lieblingsartikel an einem Ort und verwalten Sie alles über ein einfaches Dashboard.
Beiträge aus jedem Feed abrufen
Durchsuchen Sie Ihre Feeds und fügen Sie Ihrer Sammlung mit einem einzigen Klick Artikel hinzu.
Beim Stöbern kuratieren
Verwenden Sie den Kuratiermodus, um Beiträge direkt beim Durchsuchen Ihrer Feeds auszuwählen und zu speichern.
Manuelles Hinzufügen von Beiträgen
Erstellen Sie Sammlungen von Grund auf, indem Sie Artikel einzeln hinzufügen und den Titel, den Autor, das Bild und vieles mehr bearbeiten.
Als XML oder Widgets veröffentlichen
Veröffentlichen Sie Ihre Sammlung als RSS-Feed oder betten Sie sie mit vollständig anpassbaren Layouts auf Ihrer Website ein.
Ihre Sammlung in 3 einfachen Schritten
Erstellen Sie Ihre Sammlung1
Legen Sie eine neue Sammlung an und geben Sie ihr einen Namen.
Beiträge hinzufügen2
Fügen Sie Artikel aus Feeds hinzu, fügen Sie URLs ein, oder kuratieren Sie Inhalte direkt.
Teilen & Veröffentlichen3
Verwandeln Sie Ihre Sammlung in einen Live-RSS-Feed oder veröffentlichen Sie sie als Widget auf Ihrer Website.
Vorteile der Verwendung von Sammlungen
Organisiert bleiben
Gruppieren Sie ausgewählte Beiträge an einem Ort, um den Zugriff zu erleichtern.
Mehrere Quellen mischen
Führen Sie Beiträge aus verschiedenen Feeds, Websites und Links zusammen.
Bearbeiten, bevor Sie speichern
Passen Sie den Titel, das Bild und die Beschreibung eines jeden Beitrags an.
Einfach zu teilen und einzubetten
Veröffentlichen Sie Ihre Sammlung als Widget oder RSS-Feed.
Optimierte Zusammenarbeit
Ideal für Teams oder Gemeinschaften, um bereits bereinigte und gefilterte Feeds zu teilen.
Zeit sparen beim Kuratieren
Anstatt sich durch endlose Inhalte zu wühlen, können Sie schnell die wichtigsten Beiträge auswählen.
Perfekt für jeden Anwendungsfall
Redaktionen
Journalisten und Redakteure können Top-Storys aus verschiedenen Quellen zusammentragen und kuratierte Content-Streams direkt an die Leser liefern.
Marken und Marketing
Unternehmen können Erwähnungen ihrer Marke sammeln, Branchennachrichten verfolgen und Widgets zum Teilen für Berichte oder Newsletter erstellen.
Schöpfer von Inhalten
Blogger, Podcaster und Influencer können themenspezifische Sammlungen erstellen und diese als ansprechende Content-Hubs veröffentlichen.
Forschung und Bildung
Studenten, Forscher und Fachleute können relevante Quellen in kuratierten Feeds organisieren, um Projekte, Studien oder Präsentationen zu unterstützen.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.