Erstellen Sie Ihre eigenen RSS-Feeds, einen Artikel nach dem anderen

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Sammlung, indem Sie Artikel manuell hinzufügen oder aus vorhandenen Feeds auswählen. Ideal für Newsletter, Presse-Roundups oder persönliche Leselisten.

Meine Sammlung aufbauen
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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Warum RSS-Sammlungen verwenden?

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Organisiert bleiben

Gruppieren Sie Ihre Lieblingsposts an einem Ort, um sie leicht zugänglich und übersichtlich zu präsentieren.

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Volle Kontrolle

Bauen Sie von Grund auf neu auf, indem Sie Beiträge aus einem beliebigen Feed auswählen oder Artikel-Links manuell hinzufügen.

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Sofortige Veröffentlichung

Verwandeln Sie Ihre Sammlung mit nur wenigen Klicks in einen RSS-Feed oder ein Widget.

Was Sie mit RSS-Sammlungen tun können

Eine neue Sammlung beginnen

Gruppieren Sie Ihre Lieblingsartikel an einem Ort und verwalten Sie alles über ein einfaches Dashboard.

Eine neue Sammlung beginnen

Beiträge aus jedem Feed abrufen

Durchsuchen Sie Ihre Feeds und fügen Sie Ihrer Sammlung mit einem einzigen Klick Artikel hinzu.

Beiträge aus jedem Feed abrufen

Beim Stöbern kuratieren

Verwenden Sie den Kuratiermodus, um Beiträge direkt beim Durchsuchen Ihrer Feeds auszuwählen und zu speichern.

Beim Stöbern kuratieren

Manuelles Hinzufügen von Beiträgen

Erstellen Sie Sammlungen von Grund auf, indem Sie Artikel einzeln hinzufügen und den Titel, den Autor, das Bild und vieles mehr bearbeiten.

Manuelles Hinzufügen von Beiträgen

Als XML oder Widgets veröffentlichen

Veröffentlichen Sie Ihre Sammlung als RSS-Feed oder betten Sie sie mit vollständig anpassbaren Layouts auf Ihrer Website ein.

Als XML oder Widgets veröffentlichen

Ihre Sammlung in 3 einfachen Schritten

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Erstellen Sie Ihre Sammlung

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Legen Sie eine neue Sammlung an und geben Sie ihr einen Namen.

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Beiträge hinzufügen

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Fügen Sie Artikel aus Feeds hinzu, fügen Sie URLs ein, oder kuratieren Sie Inhalte direkt.

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Teilen & Veröffentlichen

3

Verwandeln Sie Ihre Sammlung in einen Live-RSS-Feed oder veröffentlichen Sie sie als Widget auf Ihrer Website.

Meine Sammlung erstellen

Vorteile der Verwendung von Sammlungen

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Organisiert bleiben

Gruppieren Sie ausgewählte Beiträge an einem Ort, um den Zugriff zu erleichtern.

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Mehrere Quellen mischen

Führen Sie Beiträge aus verschiedenen Feeds, Websites und Links zusammen.

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Bearbeiten, bevor Sie speichern

Passen Sie den Titel, das Bild und die Beschreibung eines jeden Beitrags an.

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Einfach zu teilen und einzubetten

Veröffentlichen Sie Ihre Sammlung als Widget oder RSS-Feed.

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Optimierte Zusammenarbeit

Ideal für Teams oder Gemeinschaften, um bereits bereinigte und gefilterte Feeds zu teilen.

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Zeit sparen beim Kuratieren

Anstatt sich durch endlose Inhalte zu wühlen, können Sie schnell die wichtigsten Beiträge auswählen.

Perfekt für jeden Anwendungsfall

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Redaktionen

Journalisten und Redakteure können Top-Storys aus verschiedenen Quellen zusammentragen und kuratierte Content-Streams direkt an die Leser liefern.

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Marken und Marketing

Unternehmen können Erwähnungen ihrer Marke sammeln, Branchennachrichten verfolgen und Widgets zum Teilen für Berichte oder Newsletter erstellen.

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Schöpfer von Inhalten

Blogger, Podcaster und Influencer können themenspezifische Sammlungen erstellen und diese als ansprechende Content-Hubs veröffentlichen.

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Forschung und Bildung

Studenten, Forscher und Fachleute können relevante Quellen in kuratierten Feeds organisieren, um Projekte, Studien oder Präsentationen zu unterstützen.

Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

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Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

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