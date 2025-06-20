Automatisches Posten auf Slack aus jeder Quelle
Erstellen Sie automatisierte Content-Feeds von jeder Website, RSS-Quelle oder jedem Social-Media-Konto. In wenigen Minuten eingerichtet - keine Programmierung erforderlich.
Jede Website → Feed
Erstellen Sie RSS-Feeds von fast jeder Website und lassen Sie sich Updates direkt in Ihre Slack-Kanäle liefern
Intelligente Filter
Verwenden Sie leistungsstarke Filter, um das Rauschen zu unterdrücken. Teilen Sie nur Inhalte, die für Ihr Team relevant sind
Echtzeit-Warnungen
Bleiben Sie mit Echtzeit-Warnungen zu Branchennachrichten, Wettbewerbern und Themen, die für Ihr Unternehmen wichtig sind, auf dem Laufenden.
Mit Automatisierung jede Woche Stunden sparen
Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams durch die automatische Bereitstellung von Inhalten auf Slack. Unser Bot überwacht Ihre Quellen rund um die Uhr und postet Updates innerhalb weniger Minuten. Richten Sie intelligente Filter ein, um eine Informationsflut zu vermeiden und die Kanäle zu fokussieren. Ideal für Marketing-Teams, Vertriebsinformationen und unternehmensweite Ankündigungen. Über 10.000 Teams weltweit vertrauen darauf.
Beliebte Anwendungsfälle
Überwachung von Industrienachrichten
Halten Sie Ihr Team über Branchentrends, Marktnachrichten und neue Themen auf dem Laufenden. Seien Sie der Erste, der über wichtige Entwicklungen informiert wird.
Competitive Intelligence
Beobachten Sie Blogs, Pressemitteilungen und soziale Medien von Wettbewerbern. Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn sich die Konkurrenz bewegt.
Finanz- und Marktinformationen
Verfolgen Sie Finanznachrichten, Aktienbewegungen und Marktanalysen. Helfen Sie Ihren Finanz- und Investitionsteams, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Überwachung von Marketing und PR
Überwachen Sie Markenerwähnungen, verfolgen Sie aktuelle Inhalte und bleiben Sie auf dem Laufenden über Marketingmöglichkeiten in Echtzeit.
In 3 einfachen Schritten zum Start
Zu Slack hinzufügen1
Klicken Sie auf "Zu Slack hinzufügen" und autorisieren Sie die App in Ihrem Arbeitsbereich. Installation mit einem Klick - keine IT-Genehmigung erforderlich.
Wählen Sie Ihre Quelle2
Wählen Sie aus Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, RSS-Feeds, Google News, oder erstellen Sie einen Feed aus einer beliebigen Website-URL.
Konfigurieren & Entspannen3
Wählen Sie Ihren Kanal, richten Sie Filter ein und überlassen Sie dem Bot den Rest. Ihr Team bleibt automatisch informiert.
Sind Sie bereit, Ihren Slack-Arbeitsbereich zu automatisieren?
Schließen Sie sich Tausenden von Teams an, die mit der automatischen Bereitstellung von Inhalten jede Woche Stunden sparen. Legen Sie in wenigen Minuten los - ohne Programmieraufwand.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.
Beliebte Slack-Integrationen
Verbinden Sie Ihre bevorzugten Inhaltsquellen mit Slack. Klicken Sie auf eine beliebige Integration, um loszulegen.
Senden Sie neue X-Beiträge an Ihren Slack-Kanal
Senden Sie neue Instagram-Beiträge an Ihren Slack-Kanal
Senden Sie neue RSS-Feed-Updates an Ihren Slack-Kanal
Senden Sie neue YouTube-Videos an Ihren Slack-Kanal
Senden Sie neue TikTok-Videos an Ihren Slack-Kanal
Neue Google News-Artikel im Slack-Kanal versenden
Senden Sie neue Facebook-Beiträge an Ihren Slack-Kanal
Posten Sie neue Reddit-Beiträge in Ihrem Slack-Kanal