Mit Automatisierung jede Woche Stunden sparen

Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams durch die automatische Bereitstellung von Inhalten auf Slack. Unser Bot überwacht Ihre Quellen rund um die Uhr und postet Updates innerhalb weniger Minuten. Richten Sie intelligente Filter ein, um eine Informationsflut zu vermeiden und die Kanäle zu fokussieren. Ideal für Marketing-Teams, Vertriebsinformationen und unternehmensweite Ankündigungen. Über 10.000 Teams weltweit vertrauen darauf.