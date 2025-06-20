Automatisches Posten auf Slack aus jeder Quelle

Erstellen Sie automatisierte Content-Feeds von jeder Website, RSS-Quelle oder jedem Social-Media-Konto. In wenigen Minuten eingerichtet - keine Programmierung erforderlich.

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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Jede Website → Feed

Erstellen Sie RSS-Feeds von fast jeder Website und lassen Sie sich Updates direkt in Ihre Slack-Kanäle liefern

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Intelligente Filter

Verwenden Sie leistungsstarke Filter, um das Rauschen zu unterdrücken. Teilen Sie nur Inhalte, die für Ihr Team relevant sind

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Echtzeit-Warnungen

Bleiben Sie mit Echtzeit-Warnungen zu Branchennachrichten, Wettbewerbern und Themen, die für Ihr Unternehmen wichtig sind, auf dem Laufenden.

Mit Automatisierung jede Woche Stunden sparen

Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams durch die automatische Bereitstellung von Inhalten auf Slack. Unser Bot überwacht Ihre Quellen rund um die Uhr und postet Updates innerhalb weniger Minuten. Richten Sie intelligente Filter ein, um eine Informationsflut zu vermeiden und die Kanäle zu fokussieren. Ideal für Marketing-Teams, Vertriebsinformationen und unternehmensweite Ankündigungen. Über 10.000 Teams weltweit vertrauen darauf.

Mit Automatisierung jede Woche Stunden sparen

Beliebte Anwendungsfälle

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Überwachung von Industrienachrichten

Halten Sie Ihr Team über Branchentrends, Marktnachrichten und neue Themen auf dem Laufenden. Seien Sie der Erste, der über wichtige Entwicklungen informiert wird.

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Competitive Intelligence

Beobachten Sie Blogs, Pressemitteilungen und soziale Medien von Wettbewerbern. Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn sich die Konkurrenz bewegt.

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Finanz- und Marktinformationen

Verfolgen Sie Finanznachrichten, Aktienbewegungen und Marktanalysen. Helfen Sie Ihren Finanz- und Investitionsteams, fundierte Entscheidungen zu treffen.

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Überwachung von Marketing und PR

Überwachen Sie Markenerwähnungen, verfolgen Sie aktuelle Inhalte und bleiben Sie auf dem Laufenden über Marketingmöglichkeiten in Echtzeit.

In 3 einfachen Schritten zum Start

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Zu Slack hinzufügen

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Klicken Sie auf "Zu Slack hinzufügen" und autorisieren Sie die App in Ihrem Arbeitsbereich. Installation mit einem Klick - keine IT-Genehmigung erforderlich.

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Wählen Sie Ihre Quelle

2

Wählen Sie aus Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, RSS-Feeds, Google News, oder erstellen Sie einen Feed aus einer beliebigen Website-URL.

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Konfigurieren & Entspannen

3

Wählen Sie Ihren Kanal, richten Sie Filter ein und überlassen Sie dem Bot den Rest. Ihr Team bleibt automatisch informiert.

Sind Sie bereit, Ihren Slack-Arbeitsbereich zu automatisieren?

Schließen Sie sich Tausenden von Teams an, die mit der automatischen Bereitstellung von Inhalten jede Woche Stunden sparen. Legen Sie in wenigen Minuten los - ohne Programmieraufwand.

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Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Beliebte Slack-Integrationen

Verbinden Sie Ihre bevorzugten Inhaltsquellen mit Slack. Klicken Sie auf eine beliebige Integration, um loszulegen.

X + Schlupf

Senden Sie neue X-Beiträge an Ihren Slack-Kanal

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Neue Google News-Artikel im Slack-Kanal versenden

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Reddit + Slack

Posten Sie neue Reddit-Beiträge in Ihrem Slack-Kanal

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Noch mehr Plattformen automatisieren

Discord

Automatisch auf Discord-Servern posten

Telegram

Automatisch in Telegram-Gruppen posten

Email

Updates per E-Mail-Digest erhalten

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich den Bot zu meinem Slack-Arbeitsbereich hinzufügen?
Klicken Sie einfach auf "Zu Slack hinzufügen", autorisieren Sie die App, und wählen Sie Ihren Kanal aus. Der gesamte Vorgang dauert weniger als 2 Minuten. Normalerweise ist keine IT-Genehmigung erforderlich.
Wie schnell werden neue Beiträge geliefert?
Unsere Bots überprüfen alle 15 Minuten die Quellen und veröffentlichen neue Inhalte innerhalb von Sekunden nach der Entdeckung. Ihr Team hat immer die neuesten Informationen.
Kann ich filtern, welche Inhalte veröffentlicht werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Stichwortfilter, um Beiträge einzuschließen oder auszuschließen, Bilder zu verlangen, nach Autoren zu filtern und vieles mehr. Verhindern Sie eine Informationsflut.
Welche Quellen kann ich mit Slack verbinden?
Verbinden Sie Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Reddit, Google News, jeden RSS-Feed oder erstellen Sie Feeds von jeder Website-URL.
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