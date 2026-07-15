Slackと連携してメールを作ろう：あなたのチャンネルでメールを受け取る
ニュースレターやお知らせを受け取ったり、メールを転送したりするためにメールアドレスが必要ですが、メールは使いたくないですか？Slackチャンネルに自動的に送信されるメールアドレスをご用意いたします。
Slackと統合したメールを選ぶ理由
合理化された情報
メールとSlackを統合することで、コミュニケーションを一元化し、異なるプラットフォームを切り替える必要性を減らす。
生産性の向上
メールを直接Slackに転送することで、チームはSlackを離れることなく、迅速に議論し、問題に対処することができます。
コンテンツ管理
メールの転送ルールを設定することで、関連性の高いメールのみをSlackに転送することができる。
Slackと統合されたメールはどのような目的で使用できますか？
電子メールの転送
メールをSlackチャンネルに転送し、素早く共有・議論することで、チーム全員の足並みを揃える。
ニュースレター
ニュースレターをSlackに統合し、チームが業界のニュースや洞察に簡単にアクセスできるようにする。
お知らせ
Slackでリアルタイム通知を受け取り、チームの対応力とタスク管理を向上。
アラート
重要な情報をSlackで即座にアラートすることで、チームに情報を提供し、迅速に行動できるようにします。
メールとSlackの統合の基本機能
Slackと統合されたメールのトップ機能をご覧ください。
電子メールの転送
受信トレイのメールを選択したSlackチャンネルやダイレクトメッセージに自動的に転送し、重要な情報にタイムリーにアクセスできるようにします。
専用メールアドレス
Slackに直接メールを送信するために使用できる固有のメールアドレスを取得し、統合プロセスを合理化します。
アタッチメント・サポート
Slackに転送されるメールには添付ファイルも含まれるため、ディスカッションや参照に必要なすべての関連情報をすぐに利用できる。
アラートと通知
カスタムアラートを設定することで、特定のメール内容をSlackで即座に通知し、意識と対応力を高めます。
検索可能なコンテンツ
Slackに統合されたメールは検索可能で、ユーザーは重要なメッセージや添付ファイル、ディスカッションをすぐに見つけることができる。
ニュースレターの統合
ニュースレターをSlackに簡単に転送できるため、チームは業界のトレンドや会社の最新情報、関連ニュースを常に知ることができます。
Slackでメールを使うメリット
情報の一元化
すべての重要なコミュニケーションを1か所にまとめておくことで、チームが必要な情報にアクセスし、参照することが容易になります。
コラボレーションの改善
Slack内で直接、メールコンテンツに関するリアルタイムのディスカッションやコラボレーションを促進し、よりダイナミックなワークフローを促進します。
時間節約
常にEメールをチェックし、プラットフォーム間を切り替える必要性を減らし、時間を節約し、ワークフローを合理化します。
透明性の向上
Slackでメールを共有することで、チームは個々の受信トレイでサイロ化されている可能性のあるコミュニケーションを可視化できる。
カスタマイズされたワークフロー
特定のチームのニーズに合わせて統合を調整することで、より効率的で効果的なコミュニケーションプロセスが可能になります。
アクセシビリティの向上
どのデバイスからでもSlack内の重要なメールコミュニケーションにアクセスでき、重要な情報を常に手元に置くことができます。
Slackでメールはどこで使える？
プロジェクト管理
プロジェクト関連の連絡やアップデートをSlack内で行い、チームメンバーの連携と情報共有を図る。
カスタマーサポート
顧客からの問い合わせやフィードバックをメールからSlackに転送し、迅速な対応と問題解決を可能にする。
セールス＆マーケティング
セールスリードやマーケティングニュースレターをSlackに統合し、チームで戦略や次のステップについて話し合うことができる。
人事
ポリシーの更新や会社からのお知らせなど、人事関連のメールを直接Slackで共有。