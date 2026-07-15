Slackと連携してメールを作ろう：あなたのチャンネルでメールを受け取る

ニュースレターやお知らせを受け取ったり、メールを転送したりするためにメールアドレスが必要ですが、メールは使いたくないですか？Slackチャンネルに自動的に送信されるメールアドレスをご用意いたします。

Slackとの統合