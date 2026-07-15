E-Mail mit Slack-Integration erstellen: Empfangen Sie E-Mails in Ihrem Kanal

Benötigen Sie eine E-Mail-Adresse, um Newsletter oder Benachrichtigungen zu erhalten oder um E-Mails weiterzuleiten, möchten aber Ihre E-Mail nicht verwenden? Wir stellen Ihnen eine E-Mail-Adresse zur Verfügung, die alle Ihre Mitteilungen empfangen und automatisch an Ihren Slack-Kanal senden kann.

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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Warum eine E-Mail mit Slack-Integration?

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Gestraffte Informationen

Durch die Integration von E-Mail in Slack wird die Kommunikation zentralisiert, sodass nicht mehr zwischen verschiedenen Plattformen gewechselt werden muss.

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Gesteigerte Produktivität

Durch die direkte Weiterleitung von E-Mails an Slack können Teams Probleme schnell diskutieren und angehen, ohne Slack zu verlassen.

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Verwaltung von Inhalten

Benutzer können spezifische Regeln für die E-Mail-Weiterleitung einrichten, um sicherzustellen, dass nur relevante E-Mails ihren Weg in Slack finden.

Für welche Zwecke können Sie E-Mail mit Slack-Integration verwenden?

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E-Mail weiterleiten

Leiten Sie E-Mails an Slack-Kanäle weiter, damit sie schnell ausgetauscht und diskutiert werden können und alle Teammitglieder auf dem gleichen Stand bleiben.

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Newsletters

Integrieren Sie Newsletter in Slack, um dem Team einen einfachen Zugang zu Branchennachrichten und Einblicken zu ermöglichen.

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Benachrichtigungen

Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen in Slack, um die Reaktionsfähigkeit des Teams und das Aufgabenmanagement zu verbessern.

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Warnungen

Erhalten Sie sofortige Warnmeldungen in Slack für kritische Informationen, damit das Team informiert und bereit ist, sofort zu handeln.

Grundlegende Funktionen der Integration von E-Mail mit Slack

Entdecken Sie die wichtigsten Funktionen von E-Mail mit Slack-Integration.

E-Mail-Weiterleitung

Leiten Sie E-Mails aus Ihrem Posteingang automatisch an ausgewählte Slack-Kanäle oder Direktnachrichten weiter und stellen Sie so den rechtzeitigen Zugriff auf wichtige Informationen sicher.

E-Mail-Weiterleitung

Dedizierte E-Mail-Adresse

Sie erhalten eine eindeutige E-Mail-Adresse, mit der Sie E-Mails direkt an Slack senden können, was den Integrationsprozess vereinfacht.

Dedizierte E-Mail-Adresse

Unterstützung von Anhängen

E-Mails, die an Slack weitergeleitet werden, enthalten Anhänge, so dass alle relevanten Informationen zur Diskussion oder zum Nachschlagen bereitstehen.

Unterstützung von Anhängen

Warnungen und Benachrichtigungen

Richten Sie benutzerdefinierte Alarme ein, um sofortige Benachrichtigungen in Slack für bestimmte E-Mail-Inhalte zu erhalten und so die Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit zu erhöhen.

Warnungen und Benachrichtigungen

Durchsuchbare Inhalte

In Slack integrierte E-Mails sind durchsuchbar, so dass Benutzer wichtige Nachrichten, Anhänge oder Diskussionen schnell finden können.

Durchsuchbare Inhalte

Newsletter-Integration

Leiten Sie Newsletter ganz einfach an Slack weiter, damit Teams über Branchentrends, Unternehmensaktualisierungen oder relevante Neuigkeiten informiert bleiben.

Newsletter-Integration

Vorteile der Verwendung von E-Mail mit Slack

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Zentralisierte Informationen

Bewahren Sie alle wichtigen Mitteilungen an einem Ort auf, so dass die Teams leichter auf die erforderlichen Informationen zugreifen und diese nachschlagen können.

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Verbesserte Zusammenarbeit

Fördern Sie Echtzeit-Diskussionen und die Zusammenarbeit an E-Mail-Inhalten direkt in Slack, um einen dynamischeren Workflow zu unterstützen.

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Zeitsparend

Sie müssen nicht mehr ständig E-Mails abrufen und zwischen den Plattformen wechseln, was Zeit spart und die Arbeitsabläufe rationalisiert.

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Erhöhte Transparenz

Durch die Freigabe von E-Mails in Slack erhalten Teams einen Einblick in die Kommunikation, die sonst in einzelnen Postfächern verschwinden würde.

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Angepasste Arbeitsabläufe

Passen Sie die Integration an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Teams an und sorgen Sie so für effizientere und effektivere Kommunikationsprozesse.

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Verbesserte Zugänglichkeit

Greifen Sie von jedem Gerät aus auf wichtige E-Mail-Kommunikation in Slack zu und stellen Sie so sicher, dass Sie wichtige Informationen immer griffbereit haben.

Wo können Sie E-Mail mit Slack verwenden?

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Projektleitung

Führen Sie projektbezogene Mitteilungen und Aktualisierungen in Slack durch und stellen Sie sicher, dass die Teammitglieder auf dem Laufenden sind.

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Kundenbetreuung

Leiten Sie Kundenanfragen oder Feedback per E-Mail an Slack weiter, um schnellere Reaktionszeiten und Problemlösungen zu ermöglichen.

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Vertrieb und Marketing

Integrieren Sie Vertriebsleads oder Marketing-Newsletter in Slack, damit die Teams Strategien und nächste Schritte besprechen können.

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Personalwesen

Teilen Sie HR-bezogene E-Mails, wie z. B. Aktualisierungen von Richtlinien oder Unternehmensankündigungen, direkt in Slack.

Integrieren Sie jetzt E-Mail mit Slack - Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams!