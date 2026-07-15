E-Mail mit Slack-Integration erstellen: Empfangen Sie E-Mails in Ihrem Kanal

Benötigen Sie eine E-Mail-Adresse, um Newsletter oder Benachrichtigungen zu erhalten oder um E-Mails weiterzuleiten, möchten aber Ihre E-Mail nicht verwenden? Wir stellen Ihnen eine E-Mail-Adresse zur Verfügung, die alle Ihre Mitteilungen empfangen und automatisch an Ihren Slack-Kanal senden kann.

Integrieren mit Slack