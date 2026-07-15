Twitter Slack Bot

Wie kann ich X / Twitter mit Slack verbinden? Geben Sie einfach eine beliebige X / Twitter-Profil-URL, einen Hashtag, eine Liste oder eine Suchanfrage ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.

Ist der X / Twitter to Slack-Bot kostenlos? Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.

Wie oft sucht der Bot nach neuen Tweets? Unser Bot sucht bei allen Tarifen alle 15 Minuten nach neuen Tweets. Wenn ein neuer Tweet entdeckt wird, wird er innerhalb von Sekunden in Ihrem Slack-Kanal gepostet.

Kann ich filtern, welche Tweets an Slack gesendet werden? Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Tweets auf der Grundlage von Inhalt, Hashtags oder Autoren ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Medientyp filtern und Zeichenbeschränkungen festlegen.

Kann ich anpassen, wie Tweets in Slack angezeigt werden? Ja! Passen Sie die Formatierung der Nachricht an, einschließlich Titel, Beschreibung, Bilder und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text hinzu und wählen Sie zwischen einfachen und umfangreichen Anhangsformaten.