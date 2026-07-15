Twitter Slack Bot

X / Twitter zu Slack Bot: Tweets sofort automatisch teilen
Posten Sie neue Tweets automatisch in Ihrem Slack-Arbeitsbereich. Überwachen Sie ein beliebiges X / Twitter-Profil, einen Hashtag, eine Liste oder eine Suche - und teilen Sie Aktualisierungen in Echtzeit mit Ihrem Team.
X / Twitter-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed aus einem beliebigen X-/Twitter-Profil, einem Hashtag, einer Liste oder einer Suchanfrage.
Automatisch auf Slack posten
Jeder neue Tweet wird automatisch an Ihren Slack-Kanal oder Ihre Direktnachricht gesendet.
Warum den X / Twitter to Slack Bot wählen?
24/7 Automatisierte Buchung
Verpassen Sie keine wichtigen Tweets. Ihr Bot überwacht X / Twitter rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Slack.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
Einrichten von X / Twitter zu Slack Bot
X verbinden / Twitter1
Geben Sie ein beliebiges X / Twitter-Profil, einen Hashtag, eine Liste oder eine Suche ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
Schlupf verbinden2
Fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick zu Ihrem Arbeitsbereich hinzu. Wählen Sie einen beliebigen Kanal zum Posten.
Automatisierung genießen3
Neue Tweets werden automatisch in Slack angezeigt. Passen Sie Filter, Formatierung und Benachrichtigungseinstellungen an.
X / Twitter + Slack-Integration
Der einfachste Weg, Tweets automatisch auf Slack zu teilen. Zuverlässig von Marketing-Teams, PR-Agenturen und Unternehmen weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für X / Twitter to Slack Automation
Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen X / Twitter und Slack zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Tweets werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Slack gepostet.
Intelligente Schlüsselwort-Filter
Sie können Tweets nach Stichwort, Hashtag oder Autor ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur, was für Ihr Team relevant ist.
Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung
Steuern Sie, wie Tweets in Slack angezeigt werden. Passen Sie die Formatierung mit Bildern, Links und umfangreichen Anhängen an.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Tweets über einen einzigen Feed an mehrere Slack-Kanäle oder Arbeitsbereiche.
X / Twitter zu Slack in Aktion sehen
Wer nutzt den X / Twitter to Slack Bot?
Marketing- und PR-Teams
Überwachen Sie Markenerwähnungen, Aktivitäten von Wettbewerbern und Branchennachrichten. Erhalten Sie sofortige Warnmeldungen in Ihrem Teamkanal.
Verkaufsteams
Verfolgen Sie die sozialen Aktivitäten von Interessenten und Kunden. Bleiben Sie über Kundenankündigungen und Updates informiert.
Kundenerfolgs-Teams
Überwachen Sie Kundenfeedback und Supportanfragen auf X / Twitter. Reagieren Sie schnell, um die Zufriedenheit zu erhalten.
Häufig gestellte Fragen: X / Twitter zu Slack Bot
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