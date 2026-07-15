Twitter Slack Bot

Bots
X / Twitter to Slack Bot
Automation Bot

X / Twitter zu Slack Bot: Tweets sofort automatisch teilen

Posten Sie neue Tweets automatisch in Ihrem Slack-Arbeitsbereich. Überwachen Sie ein beliebiges X / Twitter-Profil, einen Hashtag, eine Liste oder eine Suche - und teilen Sie Aktualisierungen in Echtzeit mit Ihrem Team.

X / Twitter-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed aus einem beliebigen X-/Twitter-Profil, einem Hashtag, einer Liste oder einer Suchanfrage.

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Automatisch auf Slack posten

Jeder neue Tweet wird automatisch an Ihren Slack-Kanal oder Ihre Direktnachricht gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Warum den X / Twitter to Slack Bot wählen?

24/7 Automatisierte Buchung
24/7 Automatisierte Buchung

Verpassen Sie keine wichtigen Tweets. Ihr Bot überwacht X / Twitter rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Slack.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

Einrichten von X / Twitter zu Slack Bot

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X verbinden / Twitter

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Geben Sie ein beliebiges X / Twitter-Profil, einen Hashtag, eine Liste oder eine Suche ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

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Schlupf verbinden

2

Fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick zu Ihrem Arbeitsbereich hinzu. Wählen Sie einen beliebigen Kanal zum Posten.

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Automatisierung genießen

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Neue Tweets werden automatisch in Slack angezeigt. Passen Sie Filter, Formatierung und Benachrichtigungseinstellungen an.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
X / Twitter + Slack-Integration

Der einfachste Weg, Tweets automatisch auf Slack zu teilen. Zuverlässig von Marketing-Teams, PR-Agenturen und Unternehmen weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für X / Twitter to Slack Automation

Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen X / Twitter und Slack zu automatisieren.

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Aktualisierungen in Echtzeit

Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Tweets werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Slack gepostet.

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Intelligente Schlüsselwort-Filter

Sie können Tweets nach Stichwort, Hashtag oder Autor ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur, was für Ihr Team relevant ist.

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Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung

Steuern Sie, wie Tweets in Slack angezeigt werden. Passen Sie die Formatierung mit Bildern, Links und umfangreichen Anhängen an.

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Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Tweets über einen einzigen Feed an mehrere Slack-Kanäle oder Arbeitsbereiche.

X / Twitter zu Slack in Aktion sehen

Neuer Tweet veröffentlicht
Neuer Tweet veröffentlicht
Automatisiert
Sofort in Slack geteilt
Sofort in Slack geteilt

Wer nutzt den X / Twitter to Slack Bot?

Marketing- und PR-Teams
Marketing- und PR-Teams

Überwachen Sie Markenerwähnungen, Aktivitäten von Wettbewerbern und Branchennachrichten. Erhalten Sie sofortige Warnmeldungen in Ihrem Teamkanal.

Verkaufsteams
Verkaufsteams

Verfolgen Sie die sozialen Aktivitäten von Interessenten und Kunden. Bleiben Sie über Kundenankündigungen und Updates informiert.

Kundenerfolgs-Teams
Kundenerfolgs-Teams

Überwachen Sie Kundenfeedback und Supportanfragen auf X / Twitter. Reagieren Sie schnell, um die Zufriedenheit zu erhalten.

Häufig gestellte Fragen: X / Twitter zu Slack Bot

Wie kann ich X / Twitter mit Slack verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige X / Twitter-Profil-URL, einen Hashtag, eine Liste oder eine Suchanfrage ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der X / Twitter to Slack-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Tweets?
Unser Bot sucht bei allen Tarifen alle 15 Minuten nach neuen Tweets. Wenn ein neuer Tweet entdeckt wird, wird er innerhalb von Sekunden in Ihrem Slack-Kanal gepostet.
Kann ich filtern, welche Tweets an Slack gesendet werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Tweets auf der Grundlage von Inhalt, Hashtags oder Autoren ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Medientyp filtern und Zeichenbeschränkungen festlegen.
Kann ich anpassen, wie Tweets in Slack angezeigt werden?
Ja! Passen Sie die Formatierung der Nachricht an, einschließlich Titel, Beschreibung, Bilder und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text hinzu und wählen Sie zwischen einfachen und umfangreichen Anhangsformaten.
Funktioniert es mit X/Twitter-Profilen, Hashtags und Suchen?
Ja, unser Bot unterstützt alle X/Twitter-Inhaltstypen: Benutzerprofile, Hashtags, Listen, Suchanfragen und sogar Antworten und Retweets von bestimmten Konten.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Slack-Bot
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Google Nachrichten to Slack-Bot
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TikTok to Slack-Bot
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YouTube to Slack-Bot
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🚀Startet kostenlos

Sind Sie bereit, Ihre Inhalte zu automatisieren?

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2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar