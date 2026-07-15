RSS Feeds Slack Bot

RSSフィードをSlackに接続するには？ RSSフィードのURLを入力するだけ。そしてワンクリックでSlackアプリを追加。すべてのセットアップは約2分で完了します。

SlackボットへのRSSフィードは無料ですか？ はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。

ボットはどのくらいの頻度で新しいアイテムをチェックしますか？ 私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しいアイテムをチェックします。新しいコンテンツが検出されると、数秒以内にSlackチャンネルに投稿されます。

Slackに共有されるアイテムをフィルタリングできますか？ もちろん！キーワードフィルタを使用して、タイトル、コンテンツ、カテゴリ、または著者に基づいてアイテムを包含または除外します。

Slackでのアイテムの表示方法をカスタマイズできますか？ はい！タイトル、説明、画像、リンクを含むメッセージフォーマットをカスタマイズできます。シンプルまたはリッチな添付ファイル形式を選択できます。