RSS Feeds Slack Bot

ボット
RSS Feed to Slack Bot
オートメーションボット

RSSフィードからSlackボットへ：アップデートを即座に自動共有

RSSフィードのコンテンツを自動的にSlackワークスペースに投稿。あらゆるRSSフィードに接続 - 記事、業界ニュース、最新情報をリアルタイムでチームと共有できます。

RSSフィードの統合

任意のRSSフィードURLを接続します。ブログ、ニュースサイト、ポッドキャストなどに対応。

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Slackへの自動投稿

新しいアイテムはすべて、あなたのSlackチャンネルに自動的に送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

SlackボットへのRSSフィードを選ぶ理由

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

新しいコンテンツを見逃さない。ボットが24時間体制でRSSフィードを監視し、更新情報を自動的にSlackに投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

SlackボットにRSSフィードを設定する方法

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RSSフィードに接続

1

任意のRSSフィードURLを入力。ブログ、ニュースサイト、業界誌などでご利用いただけます。

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スラックに接続

2

ワンクリックでワークスペースにSlackアプリを追加。任意のチャンネルを選んで投稿できます。

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エンジョイ・オートメーション

3

フィードアイテムは自動的にSlackに表示されます。フィルター、フォーマット、通知設定をカスタマイズ。

今すぐボットを作成する
RSSフィードとSlackの統合

RSSコンテンツをSlackに自動共有する最も簡単な方法。世界中の製品チーム、マーケティング担当者、企業から信頼されています。

RSSフィードからSlackへの自動化のための強力な機能

あらゆるRSSフィードからSlackへのコンテンツ共有を自動化するために必要なすべてが揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新される。新着アイテムは発見後数秒でSlackに投稿されます。

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スマート・コンテンツ・フィルター

キーワード、カテゴリー、作者によってアイテムを含めたり除外したりできます。チームに関連するものだけを共有しましょう。

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カスタムメッセージフォーマット

Slackでのアイテムの表示方法をコントロール。タイトル、説明、豊富な添付ファイルでフォーマットをカスタマイズ。

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マルチチャンネル・サポート

1つのフィードから複数のSlackチャンネルやワークスペースにアイテムを送信。

SlackへのRSSフィードを見る

新しいRSSアイテムを公開
新しいRSSアイテムを公開
自動化
Slackで即座に共有
Slackで即座に共有

誰がSlackボットへのRSSフィードを使用していますか？

製品・技術チーム
製品・技術チーム

業界ブログ、ドキュメントの更新、技術ニュースを監視します。手作業なしでチームに情報を提供します。

マーケティング＆コンテンツチーム
マーケティング＆コンテンツチーム

競合他社のブログ、業界誌、コンテンツトレンドを追跡。あなたのチャンネルにインスピレーションをお届けします。

リーダーシップ＆戦略チーム
リーダーシップ＆戦略チーム

業界ニュース、市場トレンド、ソートリーダーシップに関する情報を常に入手できます。キュレーションされたコンテンツをSlackに。

よくある質問SlackボットへのRSSフィード

RSSフィードをSlackに接続するには？
RSSフィードのURLを入力するだけ。そしてワンクリックでSlackアプリを追加。すべてのセットアップは約2分で完了します。
SlackボットへのRSSフィードは無料ですか？
はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しいアイテムをチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しいアイテムをチェックします。新しいコンテンツが検出されると、数秒以内にSlackチャンネルに投稿されます。
Slackに共有されるアイテムをフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルタを使用して、タイトル、コンテンツ、カテゴリ、または著者に基づいてアイテムを包含または除外します。
Slackでのアイテムの表示方法をカスタマイズできますか？
はい！タイトル、説明、画像、リンクを含むメッセージフォーマットをカスタマイズできます。シンプルまたはリッチな添付ファイル形式を選択できます。
どのようなRSSフィードに対応していますか？
ブログ、ニュースサイト、ポッドキャスト、YouTubeチャンネル、RSSフィードを持つすべてのウェブサイトを含む、すべての標準RSSおよびAtomフィードをサポートしています。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

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