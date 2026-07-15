TikTok Slack ボット

TikTokからSlackへのボット：瞬時に動画を自動共有
新しいTikTok動画をSlackワークスペースに自動投稿。TikTokのプロフィールやハッシュタグを監視し、更新情報をリアルタイムでチームと共有できます。
TikTokの統合
TikTokのプロフィール、ハッシュタグ、検索クエリからRSSフィードを作成できます。
Slackへの自動投稿
すべての新しいビデオは自動的にあなたのSlackチャンネルに送信されます。
なぜTikTok to Slackボットを選ぶのか？
24時間365日の自動ポスティング
動画を見逃さない。ボットが24時間体制でTikTokを監視し、更新を自動的にSlackに投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
TikTokからSlackへのボット設定方法
TikTokに接続する1
任意のTikTokプロフィールURLまたはハッシュタグを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。
スラックに接続2
ワンクリックでワークスペースにSlackアプリを追加。任意のチャンネルを選んで投稿できます。
エンジョイ・オートメーション3
新しい動画が自動的にSlackに表示されます。フィルター、フォーマット、通知設定をカスタマイズ。
TikTok + Slackの統合
TikTok動画をSlackに自動共有する最も簡単な方法。世界中のマーケティングチーム、エージェンシー、ブランドから信頼されています。
TikTokからSlackへの自動化のための強力な機能
TikTokとSlack間のビデオ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新されます。新しい動画は、検出後数秒でSlackに投稿されます。
スマート・キーワード・フィルター
キーワード、ハッシュタグ、キャプションで動画を含めたり除外したりできます。チームに関連するものだけを共有する。
カスタムメッセージフォーマット
Slackでの動画の表示方法をコントロール。サムネイル、リンク、リッチ添付でフォーマットをカスタマイズ。
マルチチャンネル・サポート
1つのフィードから複数のSlackチャンネルやワークスペースに動画を送信。
TikTokからSlackへの移行を見る
誰がTikTokからSlackへのボットを使うのか？
ソーシャルメディア＆マーケティングチーム
競合他社のコンテンツ、インフルエンサーとの提携、バイラルトレンドを追跡。チームチャンネルで即座にアラートを受け取る。
クリエイティブ＆コンテンツチーム
トレンドのインスピレーションやバイラルコンテンツをクリエイティブチームと自動的に共有。トレンドを先取り。
ブランド＆PRチーム
ブランドの言及、ハッシュタグ、インフルエンサーのコンテンツを監視する。更新情報をチームチャンネルに直接共有
よくある質問TikTokからSlackへのボット
もっと自動化したい？
ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する
コンテンツを自動化する準備はできていますか？
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