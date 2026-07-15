TikTok Slack ボット

TikTokをSlackに接続するには？ TikTokのプロフィールURLやハッシュタグを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。その後、ワンクリックでSlackアプリを追加します。すべてのセットアップは約2分で完了します。

TikTokからSlackへのボットは無料ですか？ はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。

ボットはどのくらいの頻度で新しいビデオをチェックしますか？ 私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい動画をチェックします。新しい動画が検出されると、数秒以内にSlackチャンネルに投稿されます。

Slackに投稿する動画をフィルタリングできますか？ もちろん！キーワードフィルタを使用して、キャプション、ハッシュタグ、サウンドに基づいて動画を含めたり除外したりできます。エンゲージメントの指標でフィルタリングすることもできます。

Slackでの動画の表示方法をカスタマイズできますか？ はい！タイトル、サムネイル、キャプション、リンクを含むメッセージフォーマットをカスタマイズ。カスタムテキストを追加し、シンプルまたはリッチな添付ファイル形式を選択します。