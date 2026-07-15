TikTok Slack ボット

ボット
TikTok to Slack Bot
オートメーションボット

TikTokからSlackへのボット：瞬時に動画を自動共有

新しいTikTok動画をSlackワークスペースに自動投稿。TikTokのプロフィールやハッシュタグを監視し、更新情報をリアルタイムでチームと共有できます。

TikTokの統合

TikTokのプロフィール、ハッシュタグ、検索クエリからRSSフィードを作成できます。

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Slackへの自動投稿

すべての新しいビデオは自動的にあなたのSlackチャンネルに送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

なぜTikTok to Slackボットを選ぶのか？

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

動画を見逃さない。ボットが24時間体制でTikTokを監視し、更新を自動的にSlackに投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

TikTokからSlackへのボット設定方法

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TikTokに接続する

1

任意のTikTokプロフィールURLまたはハッシュタグを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。

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スラックに接続

2

ワンクリックでワークスペースにSlackアプリを追加。任意のチャンネルを選んで投稿できます。

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エンジョイ・オートメーション

3

新しい動画が自動的にSlackに表示されます。フィルター、フォーマット、通知設定をカスタマイズ。

今すぐボットを作成する
TikTok + Slackの統合

TikTok動画をSlackに自動共有する最も簡単な方法。世界中のマーケティングチーム、エージェンシー、ブランドから信頼されています。

TikTokからSlackへの自動化のための強力な機能

TikTokとSlack間のビデオ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新されます。新しい動画は、検出後数秒でSlackに投稿されます。

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スマート・キーワード・フィルター

キーワード、ハッシュタグ、キャプションで動画を含めたり除外したりできます。チームに関連するものだけを共有する。

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カスタムメッセージフォーマット

Slackでの動画の表示方法をコントロール。サムネイル、リンク、リッチ添付でフォーマットをカスタマイズ。

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マルチチャンネル・サポート

1つのフィードから複数のSlackチャンネルやワークスペースに動画を送信。

TikTokからSlackへの移行を見る

新しいビデオをアップロード
新しいビデオをアップロード
自動化
Slackで即座に共有
Slackで即座に共有

誰がTikTokからSlackへのボットを使うのか？

ソーシャルメディア＆マーケティングチーム
ソーシャルメディア＆マーケティングチーム

競合他社のコンテンツ、インフルエンサーとの提携、バイラルトレンドを追跡。チームチャンネルで即座にアラートを受け取る。

クリエイティブ＆コンテンツチーム
クリエイティブ＆コンテンツチーム

トレンドのインスピレーションやバイラルコンテンツをクリエイティブチームと自動的に共有。トレンドを先取り。

ブランド＆PRチーム
ブランド＆PRチーム

ブランドの言及、ハッシュタグ、インフルエンサーのコンテンツを監視する。更新情報をチームチャンネルに直接共有

よくある質問TikTokからSlackへのボット

TikTokをSlackに接続するには？
TikTokのプロフィールURLやハッシュタグを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。その後、ワンクリックでSlackアプリを追加します。すべてのセットアップは約2分で完了します。
TikTokからSlackへのボットは無料ですか？
はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しいビデオをチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい動画をチェックします。新しい動画が検出されると、数秒以内にSlackチャンネルに投稿されます。
Slackに投稿する動画をフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルタを使用して、キャプション、ハッシュタグ、サウンドに基づいて動画を含めたり除外したりできます。エンゲージメントの指標でフィルタリングすることもできます。
Slackでの動画の表示方法をカスタマイズできますか？
はい！タイトル、サムネイル、キャプション、リンクを含むメッセージフォーマットをカスタマイズ。カスタムテキストを追加し、シンプルまたはリッチな添付ファイル形式を選択します。
TikTokのプロフィールやハッシュタグは使えますか？
はい、私たちのボットはTikTokプロフィールとハッシュタグフィードをサポートしています。クリエイター、ブランド、トレンドトピックを自動的に追跡します。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

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