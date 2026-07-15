YouTube Slack Bot

YouTubeからSlackへのボット：動画を即座に自動共有
新しい YouTube 動画を自動的に Slack ワークスペースに投稿します。YouTube チャンネル、プレイリスト、検索を監視し、更新情報をリアルタイムでチームと共有できます。
YouTubeとの統合
YouTubeチャンネル、プレイリスト、検索クエリからRSSフィードを作成。
Slackへの自動投稿
すべての新しいビデオは自動的にあなたのSlackチャンネルに送信されます。
YouTubeからSlackへのボットを選ぶ理由
24時間365日の自動ポスティング
動画を見逃さない。ボットが24時間体制でYouTubeを監視し、更新情報を自動的にSlackに投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
YouTubeからSlackへのボット設定方法
YouTubeに接続する1
YouTubeチャンネルのURL、プレイリスト、検索クエリを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。
スラックに接続2
ワンクリックでワークスペースにSlackアプリを追加。任意のチャンネルを選んで投稿できます。
エンジョイ・オートメーション3
新しい動画が自動的にSlackに表示されます。フィルター、フォーマット、通知設定をカスタマイズ。
YouTubeとSlackの統合
YouTube動画をSlackに自動共有する最も簡単な方法。世界中のマーケティングチーム、教育者、企業から信頼されています。
YouTubeからSlackへの自動化のための強力な機能
YouTubeとSlack間の動画共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新されます。新しい動画は、検出後数秒でSlackに投稿されます。
スマート・キーワード・フィルター
キーワード、タイトル、再生時間によって動画を含めたり除外したりできます。チームに関連するものだけを共有しましょう。
カスタムメッセージフォーマット
Slackでの動画の表示方法をコントロール。サムネイル、リンク、リッチ添付でフォーマットをカスタマイズ。
マルチチャンネル・サポート
1つのフィードから複数のSlackチャンネルやワークスペースに動画を送信。
YouTubeからSlackへのリンク
誰がYouTubeからSlackへのボットを使っていますか？
マーケティング＆コンテンツチーム
競合他社のビデオ、業界コンテンツ、キャンペーン資産を追跡。チームチャンネルで即座にアラートを受け取る。
学習・開発チーム
トレーニングビデオ、チュートリアル、教育コンテンツを組織で自動的に共有できます。
製品・技術チーム
主要チャネルからの製品デモ、技術チュートリアル、リリース発表を監視する。
よくある質問YouTubeからSlackへのボット
もっと自動化したい？
ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する
コンテンツを自動化する準備はできていますか？
10,000以上のチームが自動コンテンツ共有で毎週時間を節約しています。最初のボットを数分で作成
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