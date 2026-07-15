YouTube Slack Bot

YouTubeをSlackに接続するには？ YouTubeチャンネルのURL、プレイリスト、検索クエリを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。そしてワンクリックでSlackアプリを追加。すべてのセットアップは約2分で完了します。

YouTubeからSlackへのボットは無料ですか？ はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。

ボットはどのくらいの頻度で新しいビデオをチェックしますか？ 私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい動画をチェックします。新しい動画が検出されると、数秒以内にSlackチャンネルに投稿されます。

Slackに投稿する動画をフィルタリングできますか？ もちろん！キーワード フィルタを使用して、タイトル、説明、期間に基づいて動画を含めたり除外したりできます。動画の種類でフィルタリングすることもできます。

Slackでの動画の表示方法をカスタマイズできますか？ はい！タイトル、説明、サムネイル、リンクなど、メッセージのフォーマットをカスタマイズできます。カスタムテキストを追加し、シンプルまたはリッチな添付ファイル形式を選択します。