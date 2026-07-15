YouTube Slack Bot

ボット
YouTube to Slack Bot
オートメーションボット

YouTubeからSlackへのボット：動画を即座に自動共有

新しい YouTube 動画を自動的に Slack ワークスペースに投稿します。YouTube チャンネル、プレイリスト、検索を監視し、更新情報をリアルタイムでチームと共有できます。

YouTubeとの統合

YouTubeチャンネル、プレイリスト、検索クエリからRSSフィードを作成。

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Slackへの自動投稿

すべての新しいビデオは自動的にあなたのSlackチャンネルに送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

YouTubeからSlackへのボットを選ぶ理由

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

動画を見逃さない。ボットが24時間体制でYouTubeを監視し、更新情報を自動的にSlackに投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

YouTubeからSlackへのボット設定方法

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YouTubeに接続する

1

YouTubeチャンネルのURL、プレイリスト、検索クエリを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。

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スラックに接続

2

ワンクリックでワークスペースにSlackアプリを追加。任意のチャンネルを選んで投稿できます。

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エンジョイ・オートメーション

3

新しい動画が自動的にSlackに表示されます。フィルター、フォーマット、通知設定をカスタマイズ。

今すぐボットを作成する
YouTubeとSlackの統合

YouTube動画をSlackに自動共有する最も簡単な方法。世界中のマーケティングチーム、教育者、企業から信頼されています。

YouTubeからSlackへの自動化のための強力な機能

YouTubeとSlack間の動画共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新されます。新しい動画は、検出後数秒でSlackに投稿されます。

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スマート・キーワード・フィルター

キーワード、タイトル、再生時間によって動画を含めたり除外したりできます。チームに関連するものだけを共有しましょう。

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カスタムメッセージフォーマット

Slackでの動画の表示方法をコントロール。サムネイル、リンク、リッチ添付でフォーマットをカスタマイズ。

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マルチチャンネル・サポート

1つのフィードから複数のSlackチャンネルやワークスペースに動画を送信。

YouTubeからSlackへのリンク

新しいビデオをアップロード
新しいビデオをアップロード
自動化
Slackで即座に共有
Slackで即座に共有

誰がYouTubeからSlackへのボットを使っていますか？

マーケティング＆コンテンツチーム
マーケティング＆コンテンツチーム

競合他社のビデオ、業界コンテンツ、キャンペーン資産を追跡。チームチャンネルで即座にアラートを受け取る。

学習・開発チーム
学習・開発チーム

トレーニングビデオ、チュートリアル、教育コンテンツを組織で自動的に共有できます。

製品・技術チーム
製品・技術チーム

主要チャネルからの製品デモ、技術チュートリアル、リリース発表を監視する。

よくある質問YouTubeからSlackへのボット

YouTubeをSlackに接続するには？
YouTubeチャンネルのURL、プレイリスト、検索クエリを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。そしてワンクリックでSlackアプリを追加。すべてのセットアップは約2分で完了します。
YouTubeからSlackへのボットは無料ですか？
はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しいビデオをチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい動画をチェックします。新しい動画が検出されると、数秒以内にSlackチャンネルに投稿されます。
Slackに投稿する動画をフィルタリングできますか？
もちろん！キーワード フィルタを使用して、タイトル、説明、期間に基づいて動画を含めたり除外したりできます。動画の種類でフィルタリングすることもできます。
Slackでの動画の表示方法をカスタマイズできますか？
はい！タイトル、説明、サムネイル、リンクなど、メッセージのフォーマットをカスタマイズできます。カスタムテキストを追加し、シンプルまたはリッチな添付ファイル形式を選択します。
YouTubeのチャンネル、プレイリスト、検索に対応していますか？
はい、私たちのボットは、チャンネル、プレイリスト、検索クエリ、さらには特定のビデオシリーズやライブストリームなど、YouTubeのすべてのコンテンツタイプをサポートしています。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

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