フィードウィジェットで新しい投稿を自動的に表示する

お気に入りのプラットフォームからの新鮮なアップデートを直接サイトに埋め込みましょう。コーディングは不要です。

マイ・フィード・ウィジェットの作成
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何千もの企業に信頼され、利用されている

フィードウィジェットを選ぶ理由

フィードウィジェットは、任意のソースからの最新の投稿をスクロール可能なフォーマットで表示するのに役立ちます。

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インスタント・セットアップ

フィードウィジェットは、フィードを生成した瞬間に構築されます。

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明確なレイアウト

シンプルなタイトル、日付、ソースは、訪問者がコンテンツをスキャンし、彼らが気になるものを見つけるのに役立ちます。

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ゼロ・メンテナンス

フィードは最新のコンテンツで自動的に更新されます。手動での更新は必要ありません。

最もよく使うプラットフォームからのウィジェット

お好きなプラットフォームからフィードを生成し、即座にウィジェットに変換します。

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インスタグラム・ウィジェット

インスタグラムの公開プロフィールからフィードを作成する。

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LinkedInウィジェット

LinkedInの求人情報、ニュースレター、企業ページからフィードを作成します。

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Xウィジェット

公開されているXのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索結果からフィードを作成。

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TikTokウィジェット

公開されているTikTokプロフィールからフィードを作成。

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YouTubeウィジェット

Youtubeチャンネル、プレイリスト、検索結果からフィードを作成。

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フェイスブック・ウィジェット

Facebookの公開ページやグループからフィードを作成する。

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グーグルニュースウィジェット

サブレディットや検索結果からフィードを作成する。

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スレッドウィジェット

サブレディットや検索結果からフィードを作成する。

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Redditウィジェット

サブレディット、コメントスレッド、キーワード検索からフィードを作成。

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ブルースカイ ウィジェット

Blueskyの公開プロフィール、投稿、ハッシュタグからフィードを生成します。

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テレグラム・ウィジェット

公開されているTelegramチャンネル、グループ、メッセージ検索からフィードを構築。

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もっと見る

ウェブサイトからニッチなプラットフォームまで、追加のウィジェットとソースを探索する。

フィードウィジェットの主な特徴

自動更新コンテンツ

新しい投稿が自動的にウィジェットに追加されるため、ウィジェットは新鮮さを保ちます。

自動更新コンテンツ

高度なフィルター

キーワードをブロックし、重複を非表示にし、情報が欠落している投稿をフィルタリングして、フィードを適切な状態に保ちます。

高度なフィルター

カスタム表示オプション

視聴者が見るものを正確に決めましょう。タイトル、日付、著者などの表示/非表示を設定できます。

カスタム表示オプション

レスポンシブ・バイ・デザイン

デスクトップからモバイルまで、ウィジェットは自動的に適応するので、あなたのコンテンツはどのスクリーンでも美しく見えます。

レスポンシブ・バイ・デザイン

コーディング不要

1つのコード・スニペットをコピーし、あなたのサイトに貼り付けると、即座にライブを見ることができます。

コーディング不要

3ステップでできるフィードウィジェット

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1

任意のサイトまたはソースを選択します。フィードを生成すると、フィードウィジェットが自動的に作成されます。

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ディスプレイのカスタマイズ

2

見た目を微調整したいですか？数回クリックするだけで、レイアウトやフィルターを調整できます。

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ウェブサイトに追加

3

コード・スニペットを入手して、あなたのサイトにドロップしてください。これだけです。

マイフィードの作成

フィードウィジェットはあなたに

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自動アップデート

ウィジェットは新しい投稿が追加されるたびに最新の状態に保たれ、手動で更新する必要はありません。

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より多くの婚約

明確で読みやすい記事は、訪問者の滞在時間を長くし、クリック率を高める。

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集中ソース

複数のソースからコンテンツを1つのシンプルでスクロール可能なレイアウトに取り込みます。

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コンテンツ・コントロール

キーワードフィルター、ホワイトリスト、重複クリーンアップで表示内容をコントロール。

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一貫したブランディング

カスタムフォント、カラー、スペーシングにより、サイトのルック＆フィールにマッチします。

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クイックセットアップ

コーディングやプラグインは必要ありません。

最も人気のあるウェブサイト・ビルダー

世界有数のウェブサイト・ビルダーにウィジェットを接続、埋め込み：Shopify、WordPress、Webflowなど。プラグインや余分な設定は必要ありません。1行のコードを貼り付けるだけで、すぐに使えます。

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ショップファイ

Shopifyで商品、ブログ、最新情報を表示する。

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ウィックス

Wixサイトに最新のアップデートを直接表示できます。

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HTML

どんなHTMLページにも数秒でウィジェットを埋め込めます。

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ワードプレス

ワードプレスサイトにライブニュースウィジェットを追加。

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スクエアスペース

新鮮なコンテンツでサイトを強化しましょう。

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ウェブリー

Weeblyのライブニュースで訪問者を惹きつけましょう。

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ドラパル

ニュースフィードでDrupalサイトを自動更新。

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Joomla

コーディングなしでJoomlaのライブコンテンツを共有します。

誰がフィード・ウィジェットを使用するのか？

手作業なしでサイトを更新したいチーム、クリエイター、組織に最適です。

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メディア＆ニュースサイト

読者が期待する場所に最新の見出しを表示する。

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ブロガー＆ライター

最近の投稿をハイライトしたり、パートナーからのコンテンツをクロスプロモーションする。

useCasesBookSquareTitle

電子商取引

製品のアップデート、変更履歴、コンテンツマーケティングを発表する。

useCasesCourtHouseTitle

コーポレート＆インターナル

会社のニュース、リリースノート、部署の最新情報などを共有できます。

SEOとアクセシビリティのために構築

ウォールウィジェットは、より多くの人があなたのサイトを見つけ、利用できるように作られています。高速ロード、SEOフレンドリー、完全アクセス可能

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高速パフォーマンス

軽量な埋め込みと遅延更新により、ページを素早く、レスポンスよく表示します。

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SEOフレンドリーなマークアップ

クリーンで構造化されたHTMLは、検索エンジンがあなたのコンテンツを理解し、インデックスするのに役立ちます。

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WCAG準拠

スクリーンリーダーとキーボードのサポートにより、すべてのユーザーが完全にアクセス可能。

レビュー

ユーザーがRSS.appを気に入っている点

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Frequently Asked Questions

複数のフィードを1つのフィードウィジェットにまとめることはできますか？
はい。バンドル機能を使用して、異なるソースからコンテンツを1つのストリームにプルし、フィードウィジェットを使用してウェブサイトに表示します。
ウィジェットの更新頻度は？
ウィジェットは自動的に更新されます。プランにもよりますが、15分から60分ごとに新しい投稿が表示されます。
表示されるものをフィルタリングできますか？
キーワードで投稿を非表示にしたり、重複をブロックしたり、表示したい投稿をホワイトリストに登録したりできます。
ウィジェットを使うのにコーディングのスキルは必要ですか？
そんなことはありません。埋め込みコードをあなたのウェブサイトやCMSに貼り付けるだけで、すぐに使えます。

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