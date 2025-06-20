フィードウィジェットで新しい投稿を自動的に表示する

フィードウィジェットを選ぶ理由
フィードウィジェットは、任意のソースからの最新の投稿をスクロール可能なフォーマットで表示するのに役立ちます。
インスタント・セットアップ
フィードウィジェットは、フィードを生成した瞬間に構築されます。
明確なレイアウト
シンプルなタイトル、日付、ソースは、訪問者がコンテンツをスキャンし、彼らが気になるものを見つけるのに役立ちます。
ゼロ・メンテナンス
フィードは最新のコンテンツで自動的に更新されます。手動での更新は必要ありません。
最もよく使うプラットフォームからのウィジェット
お好きなプラットフォームからフィードを生成し、即座にウィジェットに変換します。
インスタグラム・ウィジェット
インスタグラムの公開プロフィールからフィードを作成する。
LinkedInウィジェット
LinkedInの求人情報、ニュースレター、企業ページからフィードを作成します。
Xウィジェット
公開されているXのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索結果からフィードを作成。
TikTokウィジェット
公開されているTikTokプロフィールからフィードを作成。
YouTubeウィジェット
Youtubeチャンネル、プレイリスト、検索結果からフィードを作成。
フェイスブック・ウィジェット
Facebookの公開ページやグループからフィードを作成する。
グーグルニュースウィジェット
サブレディットや検索結果からフィードを作成する。
スレッドウィジェット
サブレディットや検索結果からフィードを作成する。
Redditウィジェット
サブレディット、コメントスレッド、キーワード検索からフィードを作成。
ブルースカイ ウィジェット
Blueskyの公開プロフィール、投稿、ハッシュタグからフィードを生成します。
テレグラム・ウィジェット
公開されているTelegramチャンネル、グループ、メッセージ検索からフィードを構築。
もっと見る
ウェブサイトからニッチなプラットフォームまで、追加のウィジェットとソースを探索する。
フィードウィジェットの主な特徴
自動更新コンテンツ
新しい投稿が自動的にウィジェットに追加されるため、ウィジェットは新鮮さを保ちます。
高度なフィルター
キーワードをブロックし、重複を非表示にし、情報が欠落している投稿をフィルタリングして、フィードを適切な状態に保ちます。
カスタム表示オプション
視聴者が見るものを正確に決めましょう。タイトル、日付、著者などの表示/非表示を設定できます。
レスポンシブ・バイ・デザイン
デスクトップからモバイルまで、ウィジェットは自動的に適応するので、あなたのコンテンツはどのスクリーンでも美しく見えます。
コーディング不要
1つのコード・スニペットをコピーし、あなたのサイトに貼り付けると、即座にライブを見ることができます。
3ステップでできるフィードウィジェット
generateTitle1
任意のサイトまたはソースを選択します。フィードを生成すると、フィードウィジェットが自動的に作成されます。
ディスプレイのカスタマイズ2
見た目を微調整したいですか？数回クリックするだけで、レイアウトやフィルターを調整できます。
ウェブサイトに追加3
コード・スニペットを入手して、あなたのサイトにドロップしてください。これだけです。
フィードウィジェットはあなたに
自動アップデート
ウィジェットは新しい投稿が追加されるたびに最新の状態に保たれ、手動で更新する必要はありません。
より多くの婚約
明確で読みやすい記事は、訪問者の滞在時間を長くし、クリック率を高める。
集中ソース
複数のソースからコンテンツを1つのシンプルでスクロール可能なレイアウトに取り込みます。
コンテンツ・コントロール
キーワードフィルター、ホワイトリスト、重複クリーンアップで表示内容をコントロール。
一貫したブランディング
カスタムフォント、カラー、スペーシングにより、サイトのルック＆フィールにマッチします。
クイックセットアップ
コーディングやプラグインは必要ありません。
最も人気のあるウェブサイト・ビルダー
世界有数のウェブサイト・ビルダーにウィジェットを接続、埋め込み：Shopify、WordPress、Webflowなど。プラグインや余分な設定は必要ありません。1行のコードを貼り付けるだけで、すぐに使えます。
誰がフィード・ウィジェットを使用するのか？
手作業なしでサイトを更新したいチーム、クリエイター、組織に最適です。
メディア＆ニュースサイト
読者が期待する場所に最新の見出しを表示する。
ブロガー＆ライター
最近の投稿をハイライトしたり、パートナーからのコンテンツをクロスプロモーションする。
電子商取引
製品のアップデート、変更履歴、コンテンツマーケティングを発表する。
コーポレート＆インターナル
会社のニュース、リリースノート、部署の最新情報などを共有できます。
SEOとアクセシビリティのために構築
ウォールウィジェットは、より多くの人があなたのサイトを見つけ、利用できるように作られています。高速ロード、SEOフレンドリー、完全アクセス可能
高速パフォーマンス
軽量な埋め込みと遅延更新により、ページを素早く、レスポンスよく表示します。
SEOフレンドリーなマークアップ
クリーンで構造化されたHTMLは、検索エンジンがあなたのコンテンツを理解し、インデックスするのに役立ちます。
WCAG準拠
スクリーンリーダーとキーボードのサポートにより、すべてのユーザーが完全にアクセス可能。
ユーザーがRSS.appを気に入っている点
Jun 20, 2025
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Jun 10, 2025
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Jun 2, 2025
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May 29, 2025
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May 5, 2025
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
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