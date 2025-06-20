フィードウィジェットで新しい投稿を自動的に表示する

複数のフィードを1つのフィードウィジェットにまとめることはできますか？ はい。バンドル機能を使用して、異なるソースからコンテンツを1つのストリームにプルし、フィードウィジェットを使用してウェブサイトに表示します。

ウィジェットの更新頻度は？ ウィジェットは自動的に更新されます。プランにもよりますが、15分から60分ごとに新しい投稿が表示されます。

表示されるものをフィルタリングできますか？ キーワードで投稿を非表示にしたり、重複をブロックしたり、表示したい投稿をホワイトリストに登録したりできます。