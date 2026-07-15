ソーシャルメディアフィードとニュースウォールを任意のサイトに埋め込む
手動で更新することなく、ウェブサイトと物理的なディスプレイを新鮮に保ちます。RSS.appは、ニュースやソーシャルメディアからのコンテンツを自動でウィジェットに集約します。オーソリティーを構築し、新鮮なコンテンツでSEOを改善し、メンテナンスなしでエンゲージメントを高めます。
- LinkedIn、Instagram、YouTube、Facebook、TikTok、ニュースソースからのコンテンツを1つのフィードに集約
- ウィジェットが自動更新されるため、手動で更新しなくても常に最新の記事が表示される。
- 1行のコードであらゆるプラットフォームに組み込み可能 - 継続的なメンテナンスは不要
1M+
アクティブなRSSフィード
100M+
処理された記事
15 min
更新頻度
99.9%
アップタイムの信頼性
仕組み
RSS.appはソースとデスティネーションの間に位置し、あらゆるウェブコンテンツを構造化データフィードに変換します。
情報源
目的地
チームによるコンテンツ収集と表示の自動化
統一されたマルチチャネルのソーシャルウォール
最高のコンテンツをソーシャルフィードに埋もれさせてはいけません。LinkedIn、Instagram、Youtube、Facebook、TikTokからの投稿を、サイトに直接埋め込まれた1つのソーシャルメディアウォールに集約しましょう。これにより、ブランドの活動を紹介する一元化されたハブができ、訪問者のエンゲージメントを長く保つことができます。
連携サービス
LinkedInページ → ウォール・ウィジェット
会社概要」ページに、会社の最新情報やソート・リーダーシップの投稿を自動的に表示します。
マルチプラットフォーム・フィード → フィード・バンドル
LinkedInの企業情報、Instagramのビジュアル、Youtubeのチュートリアルを1つのグリッドに統合。
ハッシュタグ検索 → コンテンツ・ウォール
LinkedInとRedditから、特定のブランドハッシュタグを使用した公開投稿を集約し、コミュニティのエンゲージメントを紹介する。
ソーシャル・フィード → .JSON API
集計されたソーシャルデータをカスタムビルドのモバイルアプリに取り込みたい開発者向け。
戦略的洞察
統一されたソーシャルウォールは、散在しているソーシャルメディア活動を、ウェブサイト上の単一の、常に最新のショーケースに変えます。訪問者は、あなたのサイトを離れることなく、あなたのブランドがあらゆる場所で活動していることを知ることができます。
自動更新プレス＆ニュースギャラリー
メディアによる言及やニュース記事を集約することで、ブランド権威を即座に構築。新しい記事が公開された瞬間に更新されるプロフェッショナルなギャラリーに自動的に表示します。
連携サービス
キーワード・メンション → ニュース・ウォール
あなたのブランドについて言及した最新のニュース記事を、洗練されたカードレイアウトで自動的に表示します。
ニッチブログRSS → リストウィジェット
業界の専門家のブログを集めて、あなたのサイトの「おすすめの本」リストにする。
プレスリリースフィード → マガジンウィジェット
静的な広報発表をビジュアルなニュースルームに変える。
フィルター付きニュースフィード → ウェブフック
集計されたニュース言及をサイトのバックエンドにプッシュし、カスタム通知をトリガーします。
戦略的洞察
ウェブサイト上の専門的なニュースギャラリーは、訪問者や投資家に信頼性を示します。自動更新により、ニュースルームが古くなることはありません。
業界＆トレンド・ティッカー
デジタル・プロパティに、絶え間ない活動の感覚を加えます。市場の変動やニュース速報など、高頻度のデータをヘッダー、フッター、サイドバーのテロップに集約。
連携サービス
ニュース速報 → ヘッダー・ティッカー
最新の業界ヘッドラインを表示する、ウェブサイトヘッダーのスクロールマーキー。
トピック検索 → サイドバー・ティッカー
サイトのサイドバーにニッチに特化したテロップ（例：「AIトレンド」）を表示し、訪問者に情報を提供しましょう。
マルチソースフィード → フィードバンドル
5つの異なるニュースソースを1つに統合し、重複のないティッカーストリームにします。
ライブ・ティッカー → Iframe Embed
1行のコードをコピー＆ペーストするだけで、WordPress、Wix、Shopifyにライブニューステッカーを追加できます。
戦略的洞察
ライブニュースのティッカーは、あなたのサイトが業界の最新の出来事とつながっていることを知らせます。これにより、ページ滞在時間が長くなり、あなたのブランドは頼りになるリソースとして位置づけられます。
自動デジタルサイネージ＆オフィスディスプレイ
デジタルコンテンツを物理的な世界に会社のニュース、ソーシャルメディア、業界の最新情報を、オフィスのモニター、イベントのスクリーン、ロビーのディスプレイ用にデザインされた特別なフィードに集約します。
連携サービス
LinkedIn → オフィス画面
LinkedInの最新マイルストーンをロビーに掲示することで、従業員のエンゲージメントを高めることができます。
業界RSS → デジタル掲示板
休憩室のモニターでは、業界ニュースをローテーションで配信し、チームに常に情報を提供します。
LinkedIn Jobs → 採用画面
キャリアフェアやオフィスエントランスのデジタルスクリーンに、現在募集中のポジションを自動的に表示します。
サイネージ・フィード → Webhook/XML
収集したフィードを、Enplug、Raydiant、ScreenCloudなどのプロフェッショナル・サイネージ・ソフトウェアに接続します。
戦略的洞察
RSSフィードを利用したデジタルサイネージは、メンテナンス不要の情報表示システムを実現します。一度接続すれば、誰も手動でコンテンツを更新することなく、画面は常に最新の状態に保たれます。
イベント用ソーシャルメディアウォール
カンファレンス、製品発表会、ウェビナーのためのダイナミックなコンテンツハブを作成します。RSS.appは、スピーカーからのライブアップデート、ソーシャルメディアハッシュタグ、およびニュース報道を集約し、参加者のために1つの、高エネルギーの表示にします。
連携サービス
スピーカー LinkedIn/X → イベントウォール
基調講演者やパネリストからの投稿を集約し、イベントの見識や公式発表をハイライトします。
イベント・ハッシュタグ → ウォール・ウィジェット
イベント会場からの参加者の反応やソーシャル投稿を表示し、コミュニティへの参加を促進する。
メディア掲載 → 雑誌ウィジェット
イベントに関するニュース記事やプレス発表を自動的に集計し、表示します。
イベント・フィード → デジタル・サイネージ
集計されたイベント・コンテンツをロビー・モニター、ステージ・スクリーン、またはカスタム会議モバイル・アプリにプッシュします。
戦略的洞察
イベントのソーシャルウォールは、リアルタイムのエンゲージメントとFOMOを生み出します。参加者は自分の投稿を大きなスクリーンで見ることができ、ソーシャルシェアを促進し、イベントのリーチを会場の外まで広げます。
コンテンツ集約・表示ツール
RSS.appは、あらゆるソースからのコンテンツを集約し、フィルタリングし、表示するためのインフラストラクチャを提供します。
高度なフィルター
キーワード、ソース、言語によってコンテンツを含めたり除外したりすることで、ウォールやテロップの関連性を保つことができます。
重複なし
自動重複排除機能により、複数のソースから集約した場合でも、同じ投稿が2度表示されることはありません。
自動更新ウィジェット
ウィジェットはスケジュールで新しいコンテンツをチェックするので、ページをリロードすることなく常に最新の投稿が表示されます。
飼料バンドル
LinkedIn、Instagram、YouTube、ニュース、その他あらゆるフィードを1つの統一されたストリームにまとめる。
レスポンシブ埋め込み
ウィジェットは、モバイルブラウザからワイドスクリーンのデジタルサイネージディスプレイまで、あらゆるスクリーンサイズに適応します。
グローバル翻訳
国際的な視聴者のために、集約されたコンテンツを自動的に40以上の言語に翻訳します。
コンテンツをどこにでも表示
1つのRSSフィード。どんなディスプレイでも。
RSSは、主要なCMS、ウィジェットプラットフォーム、デジタルサイネージシステムでサポートされているユニバーサルデータフォーマットです。RSS.appでフィードを作成したら、WordPress、Wix、Shopify、Squarespaceのウォール、ティッカー、リストウィジェットとして埋め込むことができます。また、Enplug、Rayiant、ScreenCloudなどのサイネージソフトウェアに直接接続することもできます。
よくある質問
RSS.appは、あなたのウェブサイトに貼り付ける埋め込みコード（iframeまたはJavaScriptスニペット）を生成します。ウィジェットは自動的にRSSフィードから最新のコンテンツを取得し、ウォール、マガジン、リスト、ティッカー、カルーセルなど、お好みのスタイルで表示します。コンテンツの更新は、あなたが何もしなくてもスケジュール通りに行われます。
RSS.appは、LinkedInの企業ページ、Instagramのプロフィール、YouTubeのチャンネルとプレイリスト、Facebookページ、TikTokのプロフィール、Reddit、その他多くのフィードを生成することができます。これらのフィードを組み合わせて、任意のウィジェット形式で表示することができます。
はい。各ウィジェットタイプには、色、フォント、レイアウト密度、表示アイテム数、画像または説明文を表示するかどうかなどのカスタマイズオプションがあります。CSSを記述することなく、ウィジェットをブランドガイドラインに合わせることができます。
ウィジェットは、プランの更新間隔（通常15～60分毎）に基づいて新しいコンテンツをチェックします。基礎となるRSSフィードに新しいアイテムが表示されると、ウィジェットはあなたのサイトで自動的に更新されます。
はい。RSS.appウィジェットは、HTMLエンベッドまたはiframeをサポートしているプラットフォームで動作します。これには、WordPress、Wix、Shopify、Squarespace、Webflow、Weebly、カスタムHTMLサイトが含まれます。各ウィジェットは、ページエディタに貼り付ける1行の埋め込みコードを提供します。
はい。フィードバンドルを使って、LinkedIn、Instagram、YouTube、Facebookなどのフィードを1つの統合フィードに統合できます。そして、その統合されたフィードを任意のウィジェットに表示します。重複排除により、投稿が繰り返されることはありません。
はい。RSS.appフィードは、Enplug、Raydiant、ScreenCloudなどのデジタルサイネージソフトウェアと互換性があります。RSSをサポートするプラットフォームでRSSフィードURLを直接使用するか、サイネージディスプレイ上のiframe/HTMLブロックを介してウィジェットを埋め込むことができます。
ウィジェット埋め込みとソーシャルメディアフィード作成は、すべての有料プランでご利用いただけます。更新頻度と作成できるフィードの数は、プランの階層によって異なります。プラン機能の詳細な比較については、価格ページをご覧ください。
RSS.appとは？
RSS.appは、ウェブページ、ソーシャルメディアプロフィール、オンラインソースを構造化されたRSSフィードに変換します。これらのフィードは、スケジュール（あなたのプランに応じて15〜60分毎）に更新され、任意のRSS互換性のあるシステムで消費することができます。
- 何千ものツールと互換性のある標準化されたXMLフォーマット
- プランにより、15～60分ごとに更新をスケジュール
- Slack、Discord、Telegram、Zapier、Make、n8n、あらゆるRSSリーダーと連動