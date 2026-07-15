YouTube Email Bot

YouTubeからEメールボット：受信トレイで動画をゲット
YouTubeの新着動画をメールで受信。YouTubeのチャンネル、プレイリスト、検索を監視し、リアルタイムでアラートメールを受け取ることができます。コーディングは不要です。
YouTubeとの統合
YouTubeチャンネル、プレイリスト、検索クエリからRSSフィードを作成。
電子メールへの自動送信
すべての新しいビデオは、あなたのEメール受信箱またはダイジェストに自動的に配信されます。
YouTubeメール送信ボットを選ぶ理由
24時間365日の自動アラート
ビデオを見逃さない。気になるチャンネルの新着アップロードをメールでお知らせ。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
YouTubeのメール送信ボットの設定方法
YouTubeに接続する1
YouTubeチャンネルのURL、プレイリスト、検索クエリを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。
Eメールに接続する2
Eメールアドレスを入力し、インスタントアラートまたは日刊/週刊ダイジェストのいずれかを選択します。
エンジョイ・オートメーション3
新しいビデオが自動的に受信トレイに届きます。フィルター、頻度、メール形式をカスタマイズできます。
YouTube + Eメールの統合
受信トレイにビデオアラートを受信する最も簡単な方法。チャンネル、競合他社、教育コンテンツのトラッキングに最適です。
YouTubeからEメールへの自動化のための強力な機能
ビデオアラートをEメールに直接自動送信するために必要なすべてが揃っています。
インスタントまたはダイジェスト・モード
リアルタイムのEメールアラート、または毎日/毎週のEメールダイジェストに統合し、受信トレイの乱雑さを軽減します。
スマート・キーワード・フィルター
キーワード、タイトル、視聴時間によって動画を含めたり除外したりできます。最も関連性の高いコンテンツのみを受信
カスタムメールテンプレート
Eメールでの動画の表示方法をコントロールできます。サムネイル、リンク、フォーマットされた説明を含める。
複数のメールアドレス
1つのフィードから複数のメールアドレスや配信リストにビデオアラートを送信。
YouTubeからEメールへの移行を見る
YouTubeメール送信ボットの利用者は？
コンテンツクリエイター＆YouTuber
YouTubeにログインすることなく、競合チャンネルを追跡し、業界のトレンドについて常に情報を得ることができます。
研究者・教育者
教育チャンネルをフォローし、コース、研究、専門能力開発のための新しいビデオを受け取る。
マーケティング＆プロダクトチーム
ブランドチャンネル、製品レビュー、業界コンテンツをモニター。重要な動画をメールにアーカイブ
よくある質問YouTubeからメールボットへ
もっと自動化したい？
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コンテンツを自動化する準備はできていますか？
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