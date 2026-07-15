ソリューション

あらゆるウェブ・ソースを
実用的なRSSフィード

RSS.appは、ウェブサイト、ソーシャルメディア、ニュースソースなどを、自動的に更新される構造化されたRSSフィードに変換します。Slack、Discord、Telegram、Eメールなど、チームが使用するあらゆるツールにデータをルーティングします。

1M+

アクティブなRSSフィード

100M+

処理された記事

15 min

更新頻度

99.9%

アップタイムの信頼性

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

ブランド・モニタリング

Reddit、Google News、レビュープラットフォーム、その他何千ものソースでソーシャルメンションを追跡します。誰かがあなたのブランドについて話した瞬間に通知されます。

  • Redditとフォーラムの監視
  • グーグルニュースのトラッキング
  • プラットフォームのアラートを確認する
  • リアルタイムSlack/Discord配信
さらに詳しく

競合他社のモニタリング

競合他社のブログ、LinkedInのページ、求人情報、価格変更、ニュースレター、メディア報道を監視します。すべてを1つのフィードに集約。

  • 価格ページの変更検出
  • ブログと製品更新のトラッキング
  • LinkedInの求人・企業投稿
  • マルチソース競合フィード
さらに詳しく

社内コミュニケーション

会社のニュース、業界の最新情報、顧客からのフィードバックをSlack、Discord、Telegram、イントラネットに自動的に配信します。

  • 企業のソーシャルメディア転送
  • 顧客の声
  • 産業・市場レーダー
  • 従業員学習コンテンツ
さらに詳しく

法務、特許、知財モニタリング

特許出願、規制変更、裁判記録、法務ニュースを監視し、法務インテリジェンスを自動化します。期限が過ぎる前にアラートを受け取る

  • 特許と商標のトラッキング
  • コンプライアンス＆規制アラート
  • 裁判記録のモニタリング
  • 競合他社のIP情報
さらに詳しく

ニュース・モニタリング

ニュースソース、業界誌、ニュースレター、メディア報道を自動的にモニター。ヘッドラインを1つのフィードに集約し、どこへでも配信。

  • グーグルニュース＆メディアトラッキング
  • ニッチ出版モニタリング
  • ニュースレターからRSSへの変換
  • 統一ニュースダッシュボード
さらに詳しく

ソーシャルメディア・フィードとニュース・ウォール

自動更新のソーシャルメディアフィード、ニュースウォール、コンテンツティッカーをあらゆるウェブサイトに埋め込みます。LinkedIn、Instagram、YouTubeなどから集計。

  • マルチプラットフォームのソーシャルウォール
  • 自動更新のニュースギャラリー
  • ライブテロップ
  • デジタルサイネージ対応
さらに詳しく

金融・マーケットニュース

機関投資家のニュース、暗号の最新情報、規制当局への届出、市場のシグナルを集約。金融情報をSlack、Discord、カスタムダッシュボードに配信。

  • 機関投資家の「スマートマネー」追跡
  • 暗号エコシステムの監視
  • マクロ経済シグナル
  • 代替データ発見
さらに詳しく

ポートフォリオ・モニタリング

VCおよびプライベート・エクイティ・ファンド・マネージャーのためのライブアップデート、プレスリリース、ソーシャルメディア・トラッキングによる投資先企業のモニタリングの自動化。

  • ポートフォリオ会社のシグナル検出
  • 報道と情報開示のモニタリング
  • LPレポートフィード
  • AIによるポートフォリオ分析
さらに詳しく

サイバーセキュリティとリスクアラート

脆弱性監視、脅威インテリジェンス、ベンダーのセキュリティ勧告を自動化します。CVEアラートとリサーチャーによる洞察をSOCチームに配信します。

  • CVEと脆弱性の追跡
  • 脅威リサーチャーの洞察
  • クラウドセキュリティ監視
  • バグ報奨金トラッキング
さらに詳しく

規制・政策モニタリング

立法追跡、規制監督、政策監視を自動化します。政府発表やコンプライアンスの最新情報を法務チームに配信します。

  • 法案追跡
  • 規制機関のモニタリング
  • ESGとスタンダードのトラッキング
  • 複数の管轄区域をカバー
さらに詳しく

仕組み

1

ソースを選ぶ

監視したいウェブサイトのURL、ソーシャルメディアのプロフィール、検索クエリ、ニュースソースを入力してください。

2

RSSフィード

RSS.appは、15～60分ごとに新しいコンテンツをチェックする構造化されたRSSフィードを生成します。

3

どこでも配達

Slack、Discord、Telegram、Eメール、Zapier、Make、n8n、またはRSS互換性のあるツールにアップデートをルーティングします。

RSS.appとは？

RSS.appは、ウェブページ、ソーシャルメディアプロフィール、オンラインソースを構造化されたRSSフィードに変換します。これらのフィードは、スケジュール（あなたのプランに応じて15〜60分毎）に更新され、任意のRSS互換性のあるシステムで消費することができます。

  • 何千ものツールと互換性のある標準化されたXMLフォーマット
  • プランにより、15～60分ごとに更新をスケジュール
  • Slack、Discord、Telegram、Zapier、Make、n8n、あらゆるRSSリーダーと連動

今日からモニタリング開始

最初のRSSフィードを1分以内に作成。クレジットカードは必要ありません。

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