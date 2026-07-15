ソリューション
あらゆるウェブ・ソースを
実用的なRSSフィード
RSS.appは、ウェブサイト、ソーシャルメディア、ニュースソースなどを、自動的に更新される構造化されたRSSフィードに変換します。Slack、Discord、Telegram、Eメールなど、チームが使用するあらゆるツールにデータをルーティングします。
1M+
アクティブなRSSフィード
100M+
処理された記事
15 min
更新頻度
99.9%
アップタイムの信頼性
ブランド・モニタリング
Reddit、Google News、レビュープラットフォーム、その他何千ものソースでソーシャルメンションを追跡します。誰かがあなたのブランドについて話した瞬間に通知されます。
- Redditとフォーラムの監視
- グーグルニュースのトラッキング
- プラットフォームのアラートを確認する
- リアルタイムSlack/Discord配信
競合他社のモニタリング
競合他社のブログ、LinkedInのページ、求人情報、価格変更、ニュースレター、メディア報道を監視します。すべてを1つのフィードに集約。
- 価格ページの変更検出
- ブログと製品更新のトラッキング
- LinkedInの求人・企業投稿
- マルチソース競合フィード
社内コミュニケーション
会社のニュース、業界の最新情報、顧客からのフィードバックをSlack、Discord、Telegram、イントラネットに自動的に配信します。
- 企業のソーシャルメディア転送
- 顧客の声
- 産業・市場レーダー
- 従業員学習コンテンツ
法務、特許、知財モニタリング
特許出願、規制変更、裁判記録、法務ニュースを監視し、法務インテリジェンスを自動化します。期限が過ぎる前にアラートを受け取る
- 特許と商標のトラッキング
- コンプライアンス＆規制アラート
- 裁判記録のモニタリング
- 競合他社のIP情報
ニュース・モニタリング
ニュースソース、業界誌、ニュースレター、メディア報道を自動的にモニター。ヘッドラインを1つのフィードに集約し、どこへでも配信。
- グーグルニュース＆メディアトラッキング
- ニッチ出版モニタリング
- ニュースレターからRSSへの変換
- 統一ニュースダッシュボード
ソーシャルメディア・フィードとニュース・ウォール
自動更新のソーシャルメディアフィード、ニュースウォール、コンテンツティッカーをあらゆるウェブサイトに埋め込みます。LinkedIn、Instagram、YouTubeなどから集計。
- マルチプラットフォームのソーシャルウォール
- 自動更新のニュースギャラリー
- ライブテロップ
- デジタルサイネージ対応
金融・マーケットニュース
機関投資家のニュース、暗号の最新情報、規制当局への届出、市場のシグナルを集約。金融情報をSlack、Discord、カスタムダッシュボードに配信。
- 機関投資家の「スマートマネー」追跡
- 暗号エコシステムの監視
- マクロ経済シグナル
- 代替データ発見
ポートフォリオ・モニタリング
VCおよびプライベート・エクイティ・ファンド・マネージャーのためのライブアップデート、プレスリリース、ソーシャルメディア・トラッキングによる投資先企業のモニタリングの自動化。
- ポートフォリオ会社のシグナル検出
- 報道と情報開示のモニタリング
- LPレポートフィード
- AIによるポートフォリオ分析
サイバーセキュリティとリスクアラート
脆弱性監視、脅威インテリジェンス、ベンダーのセキュリティ勧告を自動化します。CVEアラートとリサーチャーによる洞察をSOCチームに配信します。
- CVEと脆弱性の追跡
- 脅威リサーチャーの洞察
- クラウドセキュリティ監視
- バグ報奨金トラッキング
規制・政策モニタリング
立法追跡、規制監督、政策監視を自動化します。政府発表やコンプライアンスの最新情報を法務チームに配信します。
- 法案追跡
- 規制機関のモニタリング
- ESGとスタンダードのトラッキング
- 複数の管轄区域をカバー
仕組み
ソースを選ぶ
監視したいウェブサイトのURL、ソーシャルメディアのプロフィール、検索クエリ、ニュースソースを入力してください。
RSSフィード
RSS.appは、15～60分ごとに新しいコンテンツをチェックする構造化されたRSSフィードを生成します。
どこでも配達
Slack、Discord、Telegram、Eメール、Zapier、Make、n8n、またはRSS互換性のあるツールにアップデートをルーティングします。
RSS.appとは？
RSS.appは、ウェブページ、ソーシャルメディアプロフィール、オンラインソースを構造化されたRSSフィードに変換します。これらのフィードは、スケジュール（あなたのプランに応じて15〜60分毎）に更新され、任意のRSS互換性のあるシステムで消費することができます。
- 何千ものツールと互換性のある標準化されたXMLフォーマット
- プランにより、15～60分ごとに更新をスケジュール
- Slack、Discord、Telegram、Zapier、Make、n8n、あらゆるRSSリーダーと連動