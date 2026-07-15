ブランド・モニタリング

Reddit、Google News、レビュープラットフォーム、その他何千ものソースでソーシャルメンションを追跡します。誰かがあなたのブランドについて話した瞬間に通知されます。

Redditとフォーラムの監視

Redditとフォーラムの監視 グーグルニュースのトラッキング

グーグルニュースのトラッキング プラットフォームのアラートを確認する

プラットフォームのアラートを確認する リアルタイムSlack/Discord配信

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競合他社のモニタリング

競合他社のブログ、LinkedInのページ、求人情報、価格変更、ニュースレター、メディア報道を監視します。すべてを1つのフィードに集約。

価格ページの変更検出

価格ページの変更検出 ブログと製品更新のトラッキング

ブログと製品更新のトラッキング LinkedInの求人・企業投稿

LinkedInの求人・企業投稿 マルチソース競合フィード

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社内コミュニケーション

会社のニュース、業界の最新情報、顧客からのフィードバックをSlack、Discord、Telegram、イントラネットに自動的に配信します。

企業のソーシャルメディア転送

企業のソーシャルメディア転送 顧客の声

顧客の声 産業・市場レーダー

産業・市場レーダー 従業員学習コンテンツ

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法務、特許、知財モニタリング

特許出願、規制変更、裁判記録、法務ニュースを監視し、法務インテリジェンスを自動化します。期限が過ぎる前にアラートを受け取る

特許と商標のトラッキング

特許と商標のトラッキング コンプライアンス＆規制アラート

コンプライアンス＆規制アラート 裁判記録のモニタリング

裁判記録のモニタリング 競合他社のIP情報

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ニュース・モニタリング

ニュースソース、業界誌、ニュースレター、メディア報道を自動的にモニター。ヘッドラインを1つのフィードに集約し、どこへでも配信。

グーグルニュース＆メディアトラッキング

グーグルニュース＆メディアトラッキング ニッチ出版モニタリング

ニッチ出版モニタリング ニュースレターからRSSへの変換

ニュースレターからRSSへの変換 統一ニュースダッシュボード

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ソーシャルメディア・フィードとニュース・ウォール

自動更新のソーシャルメディアフィード、ニュースウォール、コンテンツティッカーをあらゆるウェブサイトに埋め込みます。LinkedIn、Instagram、YouTubeなどから集計。

マルチプラットフォームのソーシャルウォール

マルチプラットフォームのソーシャルウォール 自動更新のニュースギャラリー

自動更新のニュースギャラリー ライブテロップ

ライブテロップ デジタルサイネージ対応

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金融・マーケットニュース

機関投資家のニュース、暗号の最新情報、規制当局への届出、市場のシグナルを集約。金融情報をSlack、Discord、カスタムダッシュボードに配信。

機関投資家の「スマートマネー」追跡

機関投資家の「スマートマネー」追跡 暗号エコシステムの監視

暗号エコシステムの監視 マクロ経済シグナル

マクロ経済シグナル 代替データ発見

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ポートフォリオ・モニタリング

VCおよびプライベート・エクイティ・ファンド・マネージャーのためのライブアップデート、プレスリリース、ソーシャルメディア・トラッキングによる投資先企業のモニタリングの自動化。

ポートフォリオ会社のシグナル検出

ポートフォリオ会社のシグナル検出 報道と情報開示のモニタリング

報道と情報開示のモニタリング LPレポートフィード

LPレポートフィード AIによるポートフォリオ分析

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サイバーセキュリティとリスクアラート

脆弱性監視、脅威インテリジェンス、ベンダーのセキュリティ勧告を自動化します。CVEアラートとリサーチャーによる洞察をSOCチームに配信します。

CVEと脆弱性の追跡

CVEと脆弱性の追跡 脅威リサーチャーの洞察

脅威リサーチャーの洞察 クラウドセキュリティ監視

クラウドセキュリティ監視 バグ報奨金トラッキング

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規制・政策モニタリング

立法追跡、規制監督、政策監視を自動化します。政府発表やコンプライアンスの最新情報を法務チームに配信します。

法案追跡

法案追跡 規制機関のモニタリング

規制機関のモニタリング ESGとスタンダードのトラッキング

ESGとスタンダードのトラッキング 複数の管轄区域をカバー

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