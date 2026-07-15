Instagram Discord ボット

ボット
Instagram to Discord Bot
オートメーションボット

InstagramからDiscordへのボット：投稿を即座に自動共有

Instagramの新着コンテンツをDiscordサーバーに自動投稿。あらゆるInstagramプロフィールを監視し、更新をリアルタイムで共有します。コーディングは不要です。

インスタグラムの統合

公開されているインスタグラムのプロフィールやハッシュタグからRSSフィードを作成する。

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ディスコードへの自動投稿

すべての新しい投稿は、ウェブフックを介してあなたのDiscordチャンネルに自動的に送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

なぜInstagramからDiscordへのボットを選ぶのか？

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

投稿を見逃さない。ボットが24時間Instagramを監視し、新しいコンテンツを自動的にDiscordに投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

InstagramからDiscordへのボットの設定方法

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コネクト・インスタグラム

1

公開されているインスタグラムのプロフィールURLまたはハッシュタグを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。

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ディスコードに接続

2

サーバーにDiscordのウェブフックを作成し、URLを貼り付けます。わずか30秒です。

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エンジョイ・オートメーション

3

新しい投稿は自動的にDiscordに表示されます。フィルター、フォーマット、投稿スケジュールをカスタマイズできます。

今すぐボットを作成する
Instagram + Discordの統合

Instagramの投稿をDiscordに自動共有する最も簡単な方法。世界中のファンコミュニティ、クリエイター、ブランドサーバーから信頼されています。

InstagramからDiscordへの自動化のための強力な機能

InstagramとDiscord間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新されます。新しい投稿は発見後数秒でDiscordに共有されます。

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スマート・キーワード・フィルター

キーワード、ハッシュタグ、キャプションで投稿を含めたり除外したりできます。コミュニティにとって重要なものだけを共有しましょう。

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カスタム埋め込みフォーマット

Discord での投稿の表示方法をコントロールできます。画像、キャプション、リッチフォーマットでエンベッドをカスタマイズ。

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マルチチャンネル・サポート

1つのフィードから複数のDiscordチャンネルやサーバーに投稿を送信できます。

InstagramからDiscordへの移行を見る

新しい記事をアップロード
新しい記事をアップロード
自動化
即座にDiscordで共有
即座にDiscordで共有

InstagramをDiscordボットの外観にカスタマイズする

ウェブフックを簡単に追加でき、高度な編集機能とユニークなボットを作成できます。

ウェブフックを追加する
ウェブフックを追加する

InstagramからDiscordへのボットを作成した後、設定に移動してウェブフックを追加し、投稿がDiscordサーバーに表示される方法をカスタマイズします。

ボット名の変更
ボット名の変更

Webhookの作成に成功すると、新しいオプションセットが利用可能になり、好みに応じてボットの名前をカスタマイズしたり編集したりすることができます。

アバターのアップロード
アバターのアップロード

さらに、私たちのプラットフォームは、あなたのボットのアバターを簡単に変更する機能を提供し、Discordコミュニティ内であなたのボットの特徴的で認識可能な存在を保証します。

カード要素
カード要素

タイトル、説明文、画像、作者などをカスタマイズできます。ボットのコンテンツをカスタマイズして、パーソナライズされたタッチを実現しましょう。

誰がInstagramからDiscordへのボットを使うのか？

ファンコミュニティ
ファンコミュニティ

お気に入りのインフルエンサーや有名人、クリエイターの投稿をDiscordサーバーに自動更新。

ブランド＆クリエイター・サーバー
ブランド＆クリエイター・サーバー

インスタグラムのコンテンツをDiscordコミュニティで共有しましょう。最新の投稿でファンを魅了しましょう。

ソーシャルメディアチーム
ソーシャルメディアチーム

競合他社のアカウントやブランドへの言及を監視更新情報をチームチャンネルに直接共有

RSSフィードの統合でDiscordを強化する

RSSフィードの統合、チャンネル、ウェブフック、カスタムボット、エンベッド、マルチサーバー対応、メンション、アクション、高度なフィルター機能でDiscordを強化します。

Discordチャンネル
Discordチャンネル

Discordから直接希望するチャンネルに接続または変更することで、RSSコンテンツを簡単に管理し、コミュニティにとって最も関連性の高い場所に表示することができます。

ディスコード埋め込み
ディスコード埋め込み

埋め込みDiscordメッセージの外観をサーバーのスタイルに合わせて調整し、RSSコンテンツを視覚的にアピールし、ブランディングと一致させます。

マルチサーバー対応
マルチサーバー対応

1つのインターフェースから複数のDiscordサーバーを接続・管理し、さまざまなコミュニティでRSSフィードの更新を効率的に配信できます。

言及と役割
言及と役割

関連するRSSコンテンツが投稿された際に、メンションを使用して特定のユーザーや役割に通知し、重要な更新が適切なオーディエンスに迅速に届くようにします。

ディスコード・アクション
ディスコード・アクション

定義された条件やトリガーに基づいて、RSSフィードから特定の記事を公開する自動アクションを設定し、コンテンツ管理と配信を効率化。

ディスコード・フィルター
ディスコード・フィルター

高度なフィルターを設定することで、サーバーに表示されるRSSコンテンツを正確にコントロールし、コミュニティにとって最も適切な情報をハイライトすることができます。

よくある質問InstagramからDiscordへのボット

InstagramをDiscordに接続するには？
公開されているインスタグラムのプロフィールURLやハッシュタグを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。その後、Discordウェブフックを作成し、URLを貼り付けます。セットアップには2分ほどかかります。
InstagramからDiscordへのボットは無料ですか？
はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しい投稿をチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい投稿をチェックします。新しい投稿が検出されると、数秒以内にあなたのDiscordチャンネルに共有されます。
Discordに共有される投稿をフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルターを使用して、キャプション、ハッシュタグ、コンテンツタイプに基づいて投稿を含めたり除外したりできます。メディアの種類（写真、ビデオ、リール）でもフィルタリングできます。
Discordでの投稿の表示方法をカスタマイズできますか？
はい！キャプション、画像、リンクを含むDiscordエンベッドをカスタマイズできます。カスタムテキストを追加し、リッチメディア埋め込みを有効または無効にします。
インスタグラムのプロフィールやハッシュタグは使えますか？
はい、私たちのボットはInstagramの公開プロフィールとハッシュタグフィードをサポートしています。クリエイター、ブランド、トレンドトピックを自動的に追跡します。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

RSSフィード to ディスコードボット
統合の設定
グーグルニュース to ディスコードボット
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TikTok to ディスコードボット
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YouTube to ディスコードボット
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