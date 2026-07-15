Instagram Email ボット

Instagramからメールボット：受信トレイに投稿を受け取る
Instagramの新しい投稿を直接メールで受信。あらゆるInstagramプロフィールを監視し、リアルタイムでEメールアラートを受け取ります。コーディングは必要ありません。
インスタグラムの統合
公開されているインスタグラムのプロフィールやハッシュタグからRSSフィードを作成する。
電子メールへの自動送信
すべての新しい投稿は、自動的にあなたの電子メール受信トレイまたはダイジェストに配信されます。
なぜInstagram to Emailボットを選ぶのか？
24時間365日の自動アラート
投稿を見逃さない。気になるアカウントの新着情報をメールでお知らせします。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
Instagramのメールボットの設定方法
コネクト・インスタグラム1
公開されているインスタグラムのプロフィールURLまたはハッシュタグを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。
Eメールに接続する2
Eメールアドレスを入力し、インスタントアラートまたは日刊/週刊ダイジェストのいずれかを選択します。
エンジョイ・オートメーション3
新しい記事が自動的に受信トレイに届きます。フィルター、頻度、メール形式をカスタマイズできます。
インスタグラムとEメールの統合
Instagramのアラートを受信トレイで受け取る最も簡単な方法。競合他社、インフルエンサー、ブランドアカウントのモニタリングに最適。
InstagramからEメールへの自動化のための強力な機能
投稿アラートをEメールに直接自動送信するために必要なものはすべて揃っています。
インスタントまたはダイジェスト・モード
リアルタイムのEメールアラート、または毎日/毎週のEメールダイジェストに統合し、受信トレイの乱雑さを軽減します。
スマート・キーワード・フィルター
キーワード、ハッシュタグ、キャプションで投稿を含めたり除外したりできます。最も関連性の高いコンテンツのみを受信
カスタムメールテンプレート
メールでの投稿の表示方法をコントロールできます。画像、キャプション、フォーマットされたテキストを含む。
複数のメールアドレス
1つのフィードから複数のメールアドレスや配信リストに投稿アラートを送信。
インスタグラムからEメールへ
誰がInstagramのメールボットを使用していますか？
マーケティング・プロフェッショナル
Instagramにログインせずに競合アカウントやインフルエンサーの活動を追跡。Eメールで情報を入手。
ブランド・マネージャー
ブランドアンバサダーとパートナーシップアカウントを監視します。新しいコラボレーションを即座にアラートでお知らせします。
研究者・アナリスト
業界のリーダー、トレンド、キャンペーンを追跡重要な投稿をメールにアーカイブして分析
よくある質問インスタグラムからメールボットへ
もっと自動化したい？
ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する
コンテンツを自動化する準備はできていますか？
10,000以上のチームが自動コンテンツ共有で毎週時間を節約しています。最初のボットを数分で作成
クレジットカード不要 - 無料プランあり