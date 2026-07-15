Instagram Email ボット

InstagramをEメールに接続するには？ 公開されているインスタグラムのプロフィールURLやハッシュタグを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。次にメールアドレスを入力し、配信の希望を選択します。セットアップは約2分で完了します。

InstagramからEメールへのボットは無料ですか？ はい！無料プランには基本的なメール自動化機能が含まれています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速更新レート、カスタムテンプレート、優先サポートがご利用いただけます。

ボットはどのくらいの頻度で新しい投稿をチェックしますか？ 私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい投稿をチェックします。お好みに応じて、即時メールまたは統合ダイジェストを受け取ることができます。

自分のメールに送られる投稿をフィルタリングできますか？ もちろん！キーワードフィルターを使用して、キャプション、ハッシュタグ、コンテンツタイプに基づいて投稿を含めたり除外したりできます。メディアの種類でフィルタリングすることもできます。

インスタント・メールではなく、日刊や週刊のダイジェストを受け取ることはできますか？ はい！インスタントEメールアラート、デイリーダイジェスト、ウィークリーサマリーからお選びいただけます。ダイジェスト・メールは、すべての新着記事を1通の読みやすいメールにまとめます。