Instagram Email ボット

ボット
Instagram to Email Bot
オートメーションボット

Instagramからメールボット：受信トレイに投稿を受け取る

Instagramの新しい投稿を直接メールで受信。あらゆるInstagramプロフィールを監視し、リアルタイムでEメールアラートを受け取ります。コーディングは必要ありません。

インスタグラムの統合

公開されているインスタグラムのプロフィールやハッシュタグからRSSフィードを作成する。

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電子メールへの自動送信

すべての新しい投稿は、自動的にあなたの電子メール受信トレイまたはダイジェストに配信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

なぜInstagram to Emailボットを選ぶのか？

24時間365日の自動アラート
24時間365日の自動アラート

投稿を見逃さない。気になるアカウントの新着情報をメールでお知らせします。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

Instagramのメールボットの設定方法

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コネクト・インスタグラム

1

公開されているインスタグラムのプロフィールURLまたはハッシュタグを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。

stepsStep2Title

Eメールに接続する

2

Eメールアドレスを入力し、インスタントアラートまたは日刊/週刊ダイジェストのいずれかを選択します。

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エンジョイ・オートメーション

3

新しい記事が自動的に受信トレイに届きます。フィルター、頻度、メール形式をカスタマイズできます。

今すぐボットを作成する
インスタグラムとEメールの統合

Instagramのアラートを受信トレイで受け取る最も簡単な方法。競合他社、インフルエンサー、ブランドアカウントのモニタリングに最適。

InstagramからEメールへの自動化のための強力な機能

投稿アラートをEメールに直接自動送信するために必要なものはすべて揃っています。

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インスタントまたはダイジェスト・モード

リアルタイムのEメールアラート、または毎日/毎週のEメールダイジェストに統合し、受信トレイの乱雑さを軽減します。

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スマート・キーワード・フィルター

キーワード、ハッシュタグ、キャプションで投稿を含めたり除外したりできます。最も関連性の高いコンテンツのみを受信

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カスタムメールテンプレート

メールでの投稿の表示方法をコントロールできます。画像、キャプション、フォーマットされたテキストを含む。

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複数のメールアドレス

1つのフィードから複数のメールアドレスや配信リストに投稿アラートを送信。

インスタグラムからEメールへ

新しい記事をアップロード
新しい記事をアップロード
自動化
受信トレイに即時配信
受信トレイに即時配信

誰がInstagramのメールボットを使用していますか？

マーケティング・プロフェッショナル
マーケティング・プロフェッショナル

Instagramにログインせずに競合アカウントやインフルエンサーの活動を追跡。Eメールで情報を入手。

ブランド・マネージャー
ブランド・マネージャー

ブランドアンバサダーとパートナーシップアカウントを監視します。新しいコラボレーションを即座にアラートでお知らせします。

研究者・アナリスト
研究者・アナリスト

業界のリーダー、トレンド、キャンペーンを追跡重要な投稿をメールにアーカイブして分析

よくある質問インスタグラムからメールボットへ

InstagramをEメールに接続するには？
公開されているインスタグラムのプロフィールURLやハッシュタグを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。次にメールアドレスを入力し、配信の希望を選択します。セットアップは約2分で完了します。
InstagramからEメールへのボットは無料ですか？
はい！無料プランには基本的なメール自動化機能が含まれています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速更新レート、カスタムテンプレート、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しい投稿をチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい投稿をチェックします。お好みに応じて、即時メールまたは統合ダイジェストを受け取ることができます。
自分のメールに送られる投稿をフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルターを使用して、キャプション、ハッシュタグ、コンテンツタイプに基づいて投稿を含めたり除外したりできます。メディアの種類でフィルタリングすることもできます。
インスタント・メールではなく、日刊や週刊のダイジェストを受け取ることはできますか？
はい！インスタントEメールアラート、デイリーダイジェスト、ウィークリーサマリーからお選びいただけます。ダイジェスト・メールは、すべての新着記事を1通の読みやすいメールにまとめます。
インスタグラムのプロフィールやハッシュタグは使えますか？
はい、私たちのボットはInstagramの公開プロフィールとハッシュタグフィードをサポートしています。クリエイター、ブランド、トレンドトピックを自動的に追跡します。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

RSSフィード to メールボット
統合の設定
グーグルニュース to メールボット
統合の設定
TikTok to メールボット
統合の設定
YouTube to メールボット
統合の設定
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コーディング不要
15分のリフレッシュ・レート

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