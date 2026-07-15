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LinkedInからSlackへのボット
オートメーションボット

LinkedInからSlackへのボット：アップデートを即座に自動共有

LinkedInの企業更新、ニュースレター、求人情報をSlackワークスペースに自動投稿。任意の企業ページやニュースレターを監視し、リアルタイムでコンテンツを共有します。コーディングは不要です。

リンクトインの統合

LinkedInの企業ページ、ニュースレター、求人情報からRSSフィードを作成します。

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Slackへの自動投稿

すべての新しい投稿は、自動的にあなたのSlackチャンネルに送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

なぜLinkedInからSlackへのボットを選ぶのか？

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

会社の最新情報を見逃さないボットが24時間体制でLinkedInのページを監視し、更新情報を自動的にSlackに投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

LinkedInからSlackへのボット設定方法

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リンク

1

LinkedInの企業ページ、ニュースレター、求人広告のURLを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。

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スラックに接続

2

Slackワークスペースにアプリを追加し、チャンネルを選択してください。わずか30秒で完了します。

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エンジョイ・オートメーション

3

投稿は自動的にSlackに表示されます。フィルター、フォーマット、投稿スケジュールをカスタマイズ。

今すぐボットを作成する
LinkedIn + Slackの統合

LinkedInの更新をSlackに自動共有する最も簡単な方法。世界中の営業チーム、採用担当者、企業チームに信頼されています。

LinkedInからSlackへの自動化のための強力な機能

LinkedInとSlack間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新される。新しい投稿は発見後数秒でSlackに共有されます。

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スマート・コンテンツ・フィルター

キーワード、コンテンツタイプ、エンゲージメントによって投稿を含めたり除外したりできます。最も重要なものだけを共有する。

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カスタムメッセージフォーマット

Slackへの投稿をコントロール。テキスト、画像、リッチフォーマットでメッセージをカスタマイズ。

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マルチチャンネル・サポート

1つのLinkedInソースから複数のSlackチャンネルに投稿を送信。

LinkedInからSlackへの移行事例を見る

LinkedInの新しい投稿を公開
LinkedInの新しい投稿を公開
自動化
Slackで即座に共有
Slackで即座に共有

誰がLinkedInからSlackへのボットを使うのか？

セールス＆ビジネス開発
セールス＆ビジネス開発

Slackでターゲット企業の最新情報を追跡。見込み客や顧客を監視し、購買シグナルや競合情報を得る。

リクルートチーム
リクルートチーム

求人情報や企業文化コンテンツをHRチャネルと共有。採用トレンドや人材市場に関する最新情報を入手できます。

マーケティングチーム
マーケティングチーム

競合他社のコンテンツや業界のオピニオンリーダーをモニター市場動向についてチームに情報を提供します。

よくある質問LinkedInからSlackへのボット

LinkedInをSlackに接続するには？
LinkedInの企業ページ、ニュースレター、求人広告のURLを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。そして、私たちのアプリをあなたのSlackワークスペースに追加してください。すべてのセットアップは約2分で完了します。
LinkedIn to Slackボットの価格は？
月額9.99ドルからの柔軟な料金プランをご用意しています。すべてのプランに自動化機能が含まれており、上位プランでは高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートが解除されます。
ボットはどのくらいの頻度で新しい投稿をチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい投稿をチェックします。新しいコンテンツが検出されると、数秒以内にSlackチャンネルに投稿されます。
Slackに共有される投稿をフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルターを使って、投稿の内容、タイプ、エンゲージメント指標に基づいて投稿を含めたり除外したりしましょう。
Slackでの投稿の表示方法をカスタマイズできますか？
はい！テキスト、画像、リンクを含むメッセージフォーマットをカスタマイズ。カスタムテキストを追加し、リッチメッセージフォーマットを設定します。
企業ページ、ニュースレター、求人広告と連動しますか？
はい、私たちのボットはLinkedInの会社ページ、ニュースレター、求人情報をサポートしています。LinkedInのあらゆる公開コンテンツを追跡します。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

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