LinkedInからSlackへのボット：アップデートを即座に自動共有
LinkedInの企業更新、ニュースレター、求人情報をSlackワークスペースに自動投稿。任意の企業ページやニュースレターを監視し、リアルタイムでコンテンツを共有します。コーディングは不要です。
リンクトインの統合
LinkedInの企業ページ、ニュースレター、求人情報からRSSフィードを作成します。
Slackへの自動投稿
すべての新しい投稿は、自動的にあなたのSlackチャンネルに送信されます。
なぜLinkedInからSlackへのボットを選ぶのか？
24時間365日の自動ポスティング
会社の最新情報を見逃さないボットが24時間体制でLinkedInのページを監視し、更新情報を自動的にSlackに投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
LinkedInからSlackへのボット設定方法
リンク1
LinkedInの企業ページ、ニュースレター、求人広告のURLを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。
スラックに接続2
Slackワークスペースにアプリを追加し、チャンネルを選択してください。わずか30秒で完了します。
エンジョイ・オートメーション3
投稿は自動的にSlackに表示されます。フィルター、フォーマット、投稿スケジュールをカスタマイズ。
LinkedIn + Slackの統合
LinkedInの更新をSlackに自動共有する最も簡単な方法。世界中の営業チーム、採用担当者、企業チームに信頼されています。
LinkedInからSlackへの自動化のための強力な機能
LinkedInとSlack間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新される。新しい投稿は発見後数秒でSlackに共有されます。
スマート・コンテンツ・フィルター
キーワード、コンテンツタイプ、エンゲージメントによって投稿を含めたり除外したりできます。最も重要なものだけを共有する。
カスタムメッセージフォーマット
Slackへの投稿をコントロール。テキスト、画像、リッチフォーマットでメッセージをカスタマイズ。
マルチチャンネル・サポート
1つのLinkedInソースから複数のSlackチャンネルに投稿を送信。
LinkedInからSlackへの移行事例を見る
誰がLinkedInからSlackへのボットを使うのか？
セールス＆ビジネス開発
Slackでターゲット企業の最新情報を追跡。見込み客や顧客を監視し、購買シグナルや競合情報を得る。
リクルートチーム
求人情報や企業文化コンテンツをHRチャネルと共有。採用トレンドや人材市場に関する最新情報を入手できます。
マーケティングチーム
競合他社のコンテンツや業界のオピニオンリーダーをモニター市場動向についてチームに情報を提供します。
よくある質問LinkedInからSlackへのボット
もっと自動化したい？
ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する
コンテンツを自動化する準備はできていますか？
10,000以上のチームが自動コンテンツ共有で毎週時間を節約しています。最初のボットを数分で作成
クレジットカード不要 - 無料プランあり