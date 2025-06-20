イメージボードウィジェットでコンテンツに命を吹き込もう

Imageboardウィジェットを埋め込むには？ フィードを生成した後、イメージボードを選択し、"ウェブサイトに追加 "をクリックします。私たちが提供するスニペットをコピーし、あなたのサイトに貼り付けると、すぐにウィジェットが表示されます。

イメージボードで複数のフィードを使用できますか？ バンドル機能を使って、複数のフィードを一つのフィードにまとめることができます。バンドルにすべてのフィードを追加するだけで、イメージボードにすべてのソースからの最新の投稿が表示されます。

イメージボードに何を表示できますか？ 記事、ブログ記事、商品リスト、ソーシャルメディアフィードの見出しを表示することができます。タイトルと画像があれば、イメージボードに表示できます。