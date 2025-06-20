イメージボードウィジェットでコンテンツに命を吹き込もう

記事、ブログ記事、更新情報を、サイトのどこにでもフィットする大胆なビジュアルグリッドに。コーディングは不要です。

イメージボード・ウィジェットの作成
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何千もの企業に信頼され、利用されている

イメージボード・ウィジェットを選ぶ理由

ビジュアルコンテンツを大胆でレスポンシブなレイアウトで紹介し、注目を集めましょう。

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視覚的インパクト

画像を前面中央に配置することで、投稿がより人目を引き、クリックされやすくなる。

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柔軟なレイアウト

グリッドレイアウト、メーソンリーレイアウト、ミックスレイアウトから、あなたのブランドに合ったレイアウトをお選びください。

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より高いエンゲージメント

ビジュアルファーストのデザインは、より多くのクリック、より長いセッション、より高いインタラクション率を促します。

最もよく使うプラットフォームからのウィジェット

お好きなプラットフォームからフィードを生成し、即座にウィジェットに変換します。

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インスタグラム・ウィジェット

インスタグラムの公開プロフィールからフィードを作成する。

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LinkedInウィジェット

LinkedInの求人情報、ニュースレター、企業ページからフィードを作成します。

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Xウィジェット

公開されているXのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索結果からフィードを作成。

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TikTokウィジェット

公開されているTikTokプロフィールからフィードを作成。

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YouTubeウィジェット

Youtubeチャンネル、プレイリスト、検索結果からフィードを作成。

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フェイスブック・ウィジェット

Facebookの公開ページやグループからフィードを作成する。

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グーグルニュースウィジェット

サブレディットや検索結果からフィードを作成する。

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スレッドウィジェット

サブレディットや検索結果からフィードを作成する。

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Redditウィジェット

サブレディット、コメントスレッド、キーワード検索からフィードを作成。

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ブルースカイ ウィジェット

Blueskyの公開プロフィール、投稿、ハッシュタグからフィードを生成します。

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テレグラム・ウィジェット

公開されているTelegramチャンネル、グループ、メッセージ検索からフィードを構築。

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もっと見る

ウェブサイトからニッチなプラットフォームまで、追加のウィジェットとソースを探索する。

イメージボード・ウィジェットの主な特徴

フルカスタマイズ

あなたのブランドに合わせて、色、間隔、フォント、レイアウト、オーバーレイを調整してください。

フルカスタマイズ

高度なフィルター

特定のキーワード、重複したタイトル、欠落した要素を含む投稿を非表示にすることで、表示される内容をコントロールできます。

高度なフィルター

複数のレイアウトオプション

グリッドスタイル、メイソンスタイル、ミックススタイルから選択し、お好みの方法でコンテンツを表示できます。

複数のレイアウトオプション

どこでもレスポンシブ

デスクトップ、タブレット、モバイルで見栄え抜群。余分な設定は必要ありません。

どこでもレスポンシブ

コーディング不要

一つのスニペットをコピーして、あなたのサイトにドロップしてください。ウィジェットは瞬時にロードされ、自動的に更新されます。

コーディング不要

イメージボード・ウィジェットの3ステップ

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1

任意のサイトまたはソースを選択します。フィードを生成した瞬間に、イメージボードウィジェットが自動的に作成されます。

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レイアウトのカスタマイズ

2

見た目を微調整したいですか？数回クリックするだけで、レイアウトやフィルターを調整できます。

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どこでも埋め込み

3

コード・スニペットを入手して、あなたのサイトにドロップしてください。これだけです。

マイフィードの作成

イメージボード・ウィジェットで得られるもの

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ビジュアル・ストーリーテリング

目を引き、重要なコンテンツを強調する大胆なレイアウトで記事を紹介しましょう。

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レイアウトの多様性

セクションやキャンペーンに合わせて、グリッド、カード、ミックスレイアウトからお選びいただけます。

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コンテンツ・コントロール

フィルタを使用して、最も関連性の高い記事や更新情報のみを表示します。

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ブランドの一貫性

フォント、色、間隔をサイトのビジュアル・スタイルに合わせましょう。

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より良いエンゲージメント

目を引くビジュアルは、より多くのクリックとインタラクションを促す。

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高速パフォーマンス

遅延ロードと軽量構造により、スピードに最適化されています。

最も人気のあるウェブサイト・ビルダー

世界有数のウェブサイト・ビルダーにウィジェットを接続、埋め込み：Shopify、WordPress、Webflowなど。プラグインや余分な設定は必要ありません。1行のコードを貼り付けるだけで、すぐに使えます。

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ショップファイ

Shopifyで商品、ブログ、最新情報を表示する。

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ウィックス

Wixサイトに最新のアップデートを直接表示できます。

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HTML

どんなHTMLページにも数秒でウィジェットを埋め込めます。

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ワードプレス

ワードプレスサイトにライブニュースウィジェットを追加。

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スクエアスペース

新鮮なコンテンツでサイトを強化しましょう。

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ウェブリー

Weeblyのライブニュースで訪問者を惹きつけましょう。

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ドラパル

ニュースフィードでDrupalサイトを自動更新。

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Joomla

コーディングなしでJoomlaのライブコンテンツを共有します。

誰がイメージボード・ウィジェットを使用するのか？

コンテンツを視覚的に表現し、強い第一印象を与えたいメディアリッチなウェブサイトに最適。

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メディア＆ニュースサイト

見出しを大胆なイメージと組み合わせることで、最大限のインパクトを与える。

useCasesPeopleTitle

Eコマースストア

商品、コレクション、季節のプロモーションを展示。

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クリエイティブ・ポートフォリオ

デザイン、写真、アートプロジェクトを展示する。

useCasesCourtHouseTitle

企業ウェブサイト

ケーススタディ、チームの特徴、ブランドストーリーを紹介する。

SEOとアクセシビリティのために構築

イメージボードは、より多くの人があなたのサイトを見つけ、利用できるように作られています。高速読み込み、SEOフレンドリー、完全アクセシブル。

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SEOとアクセシビリティのために構築

軽量で、スムーズなスクロールと素早いロード時間のために最適化されています。

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SEOフレンドリーなマークアップ

クリーンなHTML構造は、検索エンジンがあなたのコンテンツをインデックスできるようにします。

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WCAG準拠

支援技術を使用するユーザーにも完全にアクセシブル。

レビュー

ユーザーがRSS.appを気に入っている点

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

よくある質問

Imageboardウィジェットを埋め込むには？
フィードを生成した後、イメージボードを選択し、"ウェブサイトに追加 "をクリックします。私たちが提供するスニペットをコピーし、あなたのサイトに貼り付けると、すぐにウィジェットが表示されます。
イメージボードで複数のフィードを使用できますか？
バンドル機能を使って、複数のフィードを一つのフィードにまとめることができます。バンドルにすべてのフィードを追加するだけで、イメージボードにすべてのソースからの最新の投稿が表示されます。
イメージボードに何を表示できますか？
記事、ブログ記事、商品リスト、ソーシャルメディアフィードの見出しを表示することができます。タイトルと画像があれば、イメージボードに表示できます。
イメージボードをカスタマイズできますか？
はい！カスタマイズ "をクリックしてクリックしまくるだけ。色、フォント、レイアウトを思い通りに変更できます。デザインスキルは必要ありません。

準備はいいですか？

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