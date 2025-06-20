イメージボードウィジェットでコンテンツに命を吹き込もう
記事、ブログ記事、更新情報を、サイトのどこにでもフィットする大胆なビジュアルグリッドに。コーディングは不要です。イメージボード・ウィジェットの作成
イメージボード・ウィジェットを選ぶ理由
ビジュアルコンテンツを大胆でレスポンシブなレイアウトで紹介し、注目を集めましょう。
視覚的インパクト
画像を前面中央に配置することで、投稿がより人目を引き、クリックされやすくなる。
柔軟なレイアウト
グリッドレイアウト、メーソンリーレイアウト、ミックスレイアウトから、あなたのブランドに合ったレイアウトをお選びください。
より高いエンゲージメント
ビジュアルファーストのデザインは、より多くのクリック、より長いセッション、より高いインタラクション率を促します。
最もよく使うプラットフォームからのウィジェット
お好きなプラットフォームからフィードを生成し、即座にウィジェットに変換します。
インスタグラム・ウィジェット
インスタグラムの公開プロフィールからフィードを作成する。
LinkedInウィジェット
LinkedInの求人情報、ニュースレター、企業ページからフィードを作成します。
Xウィジェット
公開されているXのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索結果からフィードを作成。
TikTokウィジェット
公開されているTikTokプロフィールからフィードを作成。
YouTubeウィジェット
Youtubeチャンネル、プレイリスト、検索結果からフィードを作成。
フェイスブック・ウィジェット
Facebookの公開ページやグループからフィードを作成する。
グーグルニュースウィジェット
サブレディットや検索結果からフィードを作成する。
スレッドウィジェット
サブレディットや検索結果からフィードを作成する。
Redditウィジェット
サブレディット、コメントスレッド、キーワード検索からフィードを作成。
ブルースカイ ウィジェット
Blueskyの公開プロフィール、投稿、ハッシュタグからフィードを生成します。
テレグラム・ウィジェット
公開されているTelegramチャンネル、グループ、メッセージ検索からフィードを構築。
もっと見る
ウェブサイトからニッチなプラットフォームまで、追加のウィジェットとソースを探索する。
イメージボード・ウィジェットの主な特徴
フルカスタマイズ
あなたのブランドに合わせて、色、間隔、フォント、レイアウト、オーバーレイを調整してください。
高度なフィルター
特定のキーワード、重複したタイトル、欠落した要素を含む投稿を非表示にすることで、表示される内容をコントロールできます。
複数のレイアウトオプション
グリッドスタイル、メイソンスタイル、ミックススタイルから選択し、お好みの方法でコンテンツを表示できます。
どこでもレスポンシブ
デスクトップ、タブレット、モバイルで見栄え抜群。余分な設定は必要ありません。
コーディング不要
一つのスニペットをコピーして、あなたのサイトにドロップしてください。ウィジェットは瞬時にロードされ、自動的に更新されます。
イメージボード・ウィジェットの3ステップ
generateTitle1
任意のサイトまたはソースを選択します。フィードを生成した瞬間に、イメージボードウィジェットが自動的に作成されます。
レイアウトのカスタマイズ2
見た目を微調整したいですか？数回クリックするだけで、レイアウトやフィルターを調整できます。
どこでも埋め込み3
コード・スニペットを入手して、あなたのサイトにドロップしてください。これだけです。
イメージボード・ウィジェットで得られるもの
ビジュアル・ストーリーテリング
目を引き、重要なコンテンツを強調する大胆なレイアウトで記事を紹介しましょう。
レイアウトの多様性
セクションやキャンペーンに合わせて、グリッド、カード、ミックスレイアウトからお選びいただけます。
コンテンツ・コントロール
フィルタを使用して、最も関連性の高い記事や更新情報のみを表示します。
ブランドの一貫性
フォント、色、間隔をサイトのビジュアル・スタイルに合わせましょう。
より良いエンゲージメント
目を引くビジュアルは、より多くのクリックとインタラクションを促す。
高速パフォーマンス
遅延ロードと軽量構造により、スピードに最適化されています。
最も人気のあるウェブサイト・ビルダー
世界有数のウェブサイト・ビルダーにウィジェットを接続、埋め込み：Shopify、WordPress、Webflowなど。プラグインや余分な設定は必要ありません。1行のコードを貼り付けるだけで、すぐに使えます。
誰がイメージボード・ウィジェットを使用するのか？
コンテンツを視覚的に表現し、強い第一印象を与えたいメディアリッチなウェブサイトに最適。
メディア＆ニュースサイト
見出しを大胆なイメージと組み合わせることで、最大限のインパクトを与える。
Eコマースストア
商品、コレクション、季節のプロモーションを展示。
クリエイティブ・ポートフォリオ
デザイン、写真、アートプロジェクトを展示する。
企業ウェブサイト
ケーススタディ、チームの特徴、ブランドストーリーを紹介する。
SEOとアクセシビリティのために構築
イメージボードは、より多くの人があなたのサイトを見つけ、利用できるように作られています。高速読み込み、SEOフレンドリー、完全アクセシブル。
SEOとアクセシビリティのために構築
軽量で、スムーズなスクロールと素早いロード時間のために最適化されています。
SEOフレンドリーなマークアップ
クリーンなHTML構造は、検索エンジンがあなたのコンテンツをインデックスできるようにします。
WCAG準拠
支援技術を使用するユーザーにも完全にアクセシブル。
ユーザーがRSS.appを気に入っている点
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
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Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
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Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
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