ポートフォリオのためのアクティブ・インテリジェンス・コマンド・センター
散在するポートフォリオシグナルをリアルタイムの司令塔に。採用動向、報道、センチメントを、財務が追いつく前にSlack、LPダッシュボード、AIサマライザーにルーティングする。
- すべての投資先企業の採用活動、プレス活動、ソーシャル活動を1つのSlackまたはDiscordワークスペースに集約。
- 手動でスライドを更新することなく、LPダッシュボードやウィジェットにライブポートフォリオデータをプッシュする
- Zapier、Make、またはWebhookを通じてフィードをパイプし、AIディールメモとセンチメント分析をトリガーする。
1M+
アクティブなRSSフィード
100M+
処理された記事
15 min
更新頻度
99.9%
アップタイムの信頼性
仕組み
RSS.appはソースとデスティネーションの間に位置し、あらゆるウェブコンテンツを構造化データフィードに変換します。
情報源
目的地
ファンド・マネージャーはどのようにアクティブ・インテリジェンス・コマンド・センターを運営しているか
無音信号検出とLPレポート
雇用の急増や社会的な勢いのような初期のシグナルは、決算の数ヶ月前に現れることが多い。このセットアップは、これらのシグナルを自動的にフィルタリングし、表面化させるので、より早く行動することができる。
連携サービス
LinkedInの採用動向 → Slack Alert
LinkedIn ジョブポスト → ウェブフック。投資先企業がエンジニアリングチームや営業チームの規模を拡大した際に、即座に通知を受け取ることができます。
創業者アップデート → 社内LPダッシュボード
ニッチブログ/ソーシャル → HTMLウィジェット。会社の最新情報をライブで視覚的にフィードし、次のLPブリーフィングに備えます。
グローバル・プレス → 自動センチメント分析
グローバルニュース → Zapier/AI。グローバルな報道を、1時間も手作業で確認することなく、構造化されたセンチメント・インサイトに変える。
エグゼクティブ・メンション → テレグラム・ボット
テックブログ → キーワードフィルター → Telegram.投資先のCEOや創業者の名前が報道された瞬間にモバイルアラートを受け取る。
戦略的洞察
社会的な活動や雇用のパターンは、しばしば財務に現れる3〜6ヶ月前に成長軌道や社内の問題を予測する先行指標である。シグナル配信を自動化することで、司令塔はリアルタイムの早期警告システムに変わる。
報道・情報公開監視の一元化
プレスリリースや資金調達の開示は、何十もの投資先企業のウェブサイトに散在しているため、ひとつひとつを見逃しがちです。すべてのニュースルームを1つの統一フィードに統合することで、発表された瞬間に適切なパートナーが適切な発表を見ることができます。
連携サービス
ニュースルーム・アグリゲーター → マガジン・ウィジェット
プレスページ → フィードバンドル → HTMLウィジェット。あなたのポートフォリオ全体のプレスセクションを1つのビジュアルマガジンに統合し、パートナーとのミーティングに活用できます。
パートナーシップ・アラート → Slack Bot
ポートフォリオ・ブログ → RSS.app → Slack.ポートフォリオ企業が新しい戦略的パートナーをサイトに掲載した瞬間にPingを受け取る。
資金調達・M&Aニュース → メールダイジェスト
Google News → 集計 → Eメール。保有銘柄の公式ニュースリリースを毎週まとめて受信トレイにお届けします。
規制当局への届出 → オートメーション・ウェブフック
政府ポータル → RSS.app → Zapier/Webhooks.取引CRMに直接、法的または規制の更新をアーカイブすることを自動化します。
戦略的洞察
20社以上の投資先企業のプレスルームを一元化することで、各ウェブサイトを手作業でチェックする毎日の儀式が不要になります。すべてのニュースルームが1つのコマンドフィードにルーティングされれば、何も漏れることはない。
投資家情報＆LP準備ウィジェット
LPは今、四半期ごとの財務報告以上に、積極的なポートフォリオ管理の証拠を求めています。ポートフォリオメディアをライブウィジェットや構造化されたエクスポートに自動化することで、レポーティングを数日ではなく数分で行うことができます。
連携サービス
ポジティブ・プレス → LPポータル・ウォール
グーグルニュース → RSS.app → HTMLウィジェット。あなたのLPポータルにポートフォリオ・ウィンズ・ウォールを埋め込んで、新鮮な報道を自動更新しましょう。
危機アラート → Slack
ニュースフィード → キーワードフィルター → Slack.訴訟、レイオフ、退社のキーワードを社内で即座にアラートし、広報チームを動員。
メディアギャラリー → マガジンウィジェット
Tier-1 Press → RSS.app → Magazine Widget.トップクラスのメディアによる言及を、LPレポートごとにプレゼンテーション可能なギャラリーにまとめましょう。
カバレッジ・アーカイブ → JSON/Webhook
月次カバレッジ → RSS.app → JSON.構造化されたポートフォリオ・メディアのデータを、ファンドのパフォーマンス監査やCRMに直接エクスポートできます。
戦略的洞察
LPは財務指標以上のものを期待するようになっています。自動化されたライブウィジェットと構造化されたエクスポートにより、四半期毎のレポートがアクティブなポートフォリオ管理のリアルタイムな物語に変わります。
AIによるポートフォリオ分析
パートナーは週に50本のポートフォリオ記事を読む時間はない。ZapierやMakeを通して、GPT-4o、Claude、または社内のLLMに集約されたフィードをパイプし、即座に合成して配信しましょう。
連携サービス
ディールメモの自動化 → OpenAI
PortCo Press → Zapier → GPT-4o。新しいプレスリリースごとに、マーケットインパクトの3弾サマリーを生成。
センチメント・トラッキング → クロード
ニュース言及 → 作る → クロード。ネガティブなセンチメントの変化がPR危機にエスカレートする前に、ポートフォリオ全体にフラグを立てる。
競合ベンチマーキング → JSONフィード
ポートフォリオ + 競合他社 → RSS.app → JSON.カスタムAIエージェントにフィードをパイプし、製品のベロシティを週ごとにベンチマークする。
週間LPサマリー → Eメール
ポートフォリオ・フィード → AIサマライザー → Eメール。ポートフォリオ勝利のブリーフィングを自動的にまとめ、リミテッド・パートナーに送信します。
戦略的洞察
生のニュースを読むのに費やされるパートナーの時間は、創業者会議に費やされないパートナーの時間となる。AIによる要約はこの比率を逆転させる。人間が読む前に95％の報道が抽出され、パートナーは議論する価値があるとフラグが立てられた項目にのみ関与する。
ポートフォリオ・インテリジェンスのためのツール
RSS.appは、1つのプラットフォームからポートフォリオ全体を追跡、フィルター、分析するためのインフラを提供します。
高度なフィルター
ポートフォリオのフィードを「資金調達」「買収」「レイオフ」などのキーワードでフィルタリングし、投資テーゼに重要なシグナルだけを表示する。
重複なし
同じニュースが複数のソースに表示された場合、重複した言及を自動的に削除し、ポートフォリオフィードをクリーンで実用的なものに保ちます。
グローバル翻訳
海外の投資先企業を現地語でモニタリングし、更新を英語に自動翻訳します。
飼料バンドル
20社以上の投資先企業のプレスルーム、LinkedInの活動、ニュースへの言及を1つの統一フィードに統合。
開発者対応フォーマット
ポートフォリオのインテリジェンスをRSS/XML、JSON、またはCSVとしてエクスポートし、CRM、社内ダッシュボード、またはカスタム分析ツールにフィードします。
ウェブフックとオートメーション
投資先企業がニュースを発表したり、採用したり、メディアに取り上げられたりするたびに、Zapier、Make、またはn8nで自動ワークフローをトリガーします。
どこでもポートフォリオ・インテリジェンスを提供
1つのRSSフィード。あらゆる投資ワークフロー。
RSSフィードは、何千ものツールでサポートされている普遍的なデータフォーマットです。ポートフォリオ・モニタリングのフィードをスラックに接続してリアルタイムでアラートを出したり、アフィニティやセールスフォースのようなCRMにフィードを接続して案件のコンテキストを表示したり、ライブ・ウィジェットとしてLPポータルに埋め込んだり、AIツールにフィードをルーティングして自動センチメント分析やエグゼクティブ・サマリーを作成したりすることができます。
よくある質問
RSS.appは、投資先企業のプレスルーム、ブログ投稿、LinkedInの更新、求人情報、ニュースへの言及など、投資先企業の公開活動をモニターします。RSS.appは、投資先企業のAPIアクセスや認証情報を必要としません。追跡したいURLやキーワードを提供するだけで、RSS.appは15～60分ごとに更新される構造化フィードを生成します。
はい。RSS.appはLinkedInの会社ページや役員プロフィールからフィードを生成することができます。Slack、メール、自動化ツールに標準RSSフィードとして配信されます。
フィードバンドルを使用して、個々の企業のフィードを1つの統一されたストリームに統合します。各ポートフォリオ企業のプレスページ、LinkedIn、ニュースなどのフィードを作成し、それらをバンドルします。キーワードでフィルタリング可能な、すべてを含む1つのURLが得られます。
はい。キーワード・フィルタを使用して、ターゲットを絞ったアラート・ストリームを作成する。例えば、「資金調達」、「買収」、「提携」でフィルタリングして成長シグナルを追跡したり、「訴訟」、「レイオフ」、「失敗」でフィルタリングしてリスク指標をキャッチする。フィルタリングされた各フィードを異なるSlackチャンネルまたはチームメンバーにルーティングする。
ポートフォリオのRSSフィードをZapierやMakeのような自動化プラットフォームに接続し、新しいアイテムをChatGPTやClaudeのようなAIツールにルーティングする。一般的なワークフローには、自動化された取引メモの要約、ポートフォリオに関する言及のセンチメント分析、週次LPブリーフィングの作成などが含まれます。
はい。ポートフォリオのメディア報道をCSVでエクスポートして四半期報告書に利用したり、LPポータルに「ポートフォリオ・ウィンズ」ウィジェットを埋め込んだり、AIを利用して週次報告書を自動的に作成することができます。RSS.appは、散在するポートフォリオニュースを、構造化されたプレゼンテーション可能なデータに変えます。
RSS.appはRSS/XML、JSON、CSVのエクスポートをサポートしています。RSS/XMLはSlack、Zapier、Makeとのリアルタイム統合に使用します。カスタムダッシュボードやCRMとの統合にはJSONを使用します。スプレッドシートベースのレポートや履歴分析にはCSVをご利用ください。
RSS.appは、フィード数と更新頻度に応じたプランを提供している。ほとんどのファンドマネージャーは、15分の更新間隔で20～50フィード（各ポートフォリオ会社につき1ソース）をサポートするプランから始めています。現在のプラン詳細については、価格ページをご覧ください。
RSS.appとは？
RSS.appは、ウェブページ、ソーシャルメディアプロフィール、オンラインソースを構造化されたRSSフィードに変換します。これらのフィードは、スケジュール（あなたのプランに応じて15〜60分毎）に更新され、任意のRSS互換性のあるシステムで消費することができます。
- 何千ものツールと互換性のある標準化されたXMLフォーマット
- プランにより、15～60分ごとに更新をスケジュール
- Slack、Discord、Telegram、Zapier、Make、n8n、あらゆるRSSリーダーと連動