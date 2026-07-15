戦略的洞察

生のニュースを読むのに費やされるパートナーの時間は、創業者会議に費やされないパートナーの時間となる。AIによる要約はこの比率を逆転させる。人間が読む前に95％の報道が抽出され、パートナーは議論する価値があるとフラグが立てられた項目にのみ関与する。