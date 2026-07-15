Twitter Email Bot

ボット
X / Twitter to Email Bot
オートメーションボット

X / Twitterからメール送信ボット：受信トレイにツイートを受信

新着ツイートをメールで受信。X / Twitterのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索を監視し、リアルタイムでEメールアラートを受け取ることができます。コーディング不要。

X / ツイッターの統合

任意のX / Twitterプロフィール、ハッシュタグ、リスト、または検索クエリからRSSフィードを作成します。

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電子メールへの自動送信

新着ツイートはすべて、あなたのEメール受信箱またはダイジェストに自動的に配信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

X / Twitterからメール送信ボットを選ぶ理由

24時間365日の自動アラート
24時間365日の自動アラート

重要なツイートを見逃さない。気になるアカウントからの新着投稿をメールでお知らせ。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

X / Twitterからメール送信ボットの設定方法

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コネクトX / ツイッター

1

X / Twitterのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索を入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。

stepsStep2Title

Eメールに接続する

2

Eメールアドレスを入力し、インスタントアラートまたは日刊/週刊ダイジェストのいずれかを選択します。

stepsStep3Title

エンジョイ・オートメーション

3

新しいツイートが自動的に受信トレイに届きます。フィルター、頻度、メール形式をカスタマイズできます。

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X / Twitter + Eメールの統合

ツイートアラートを受信トレイで受け取る最も簡単な方法。ブランド、競合他社、業界ニュースのモニタリングに最適です。

X / TwitterからEメールへの自動化のための強力な機能

ツイートアラートをEメールに直接自動送信するために必要なすべてが揃っています。

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インスタントまたはダイジェスト・モード

リアルタイムのEメールアラート、または毎日/毎週のEメールダイジェストに統合し、受信トレイの乱雑さを軽減します。

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スマート・キーワード・フィルター

キーワード、ハッシュタグ、作者でツイートを含めたり除外したりできます。最も関連性の高いコンテンツのみを受信

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カスタムメールテンプレート

ツイートがEメールにどのように表示されるかをコントロールできます。画像、リンク、書式付きテキストを含める。

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複数のメールアドレス

1つのフィードから複数のメールアドレスや配信リストにツイートアラートを送信。

X / TwitterからEメールへの移行を見る

新しいツイートが投稿されました
新しいツイートが投稿されました
自動化
受信トレイに即時配信
受信トレイに即時配信

X / Twitterからメール送信ボットを使うのは誰？

エグゼクティブ＆多忙なプロフェッショナル
エグゼクティブ＆多忙なプロフェッショナル

ソーシャルメディアにログインすることなく、業界のトレンドや競合他社の動向を常に把握。

PR＆コミュニケーションチーム
PR＆コミュニケーションチーム

ブランドに関する言及やメディア露出を監視一刻を争う状況に対して即座にアラートを受け取る。

研究者・アナリスト
研究者・アナリスト

オピニオンリーダー、組織、トピックを追跡重要なツイートをメールにアーカイブ

よくある質問X / Twitterからメール送信ボット

X / TwitterをEメールに接続するには？
X / TwitterプロフィールのURL、ハッシュタグ、リスト、検索クエリを入力するだけです。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。その後、メールアドレスを入力し、配信設定を選択します。セットアップは約2分で完了します。
X / Twitter to Emailボットは無料ですか？
はい！無料プランには基本的なメール自動化機能が含まれています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速更新レート、カスタムテンプレート、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しいツイートをチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しいツイートをチェックします。お好みに応じて、即時メールまたは統合ダイジェストを受け取ることができます。
自分のEメールに送られるツイートをフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルターを使用して、コンテンツ、ハッシュタグ、作者に基づいてツイートを含めたり除外したりできます。また、メディアの種類でフィルタリングしたり、文字数制限を設定することもできます。
インスタント・メールではなく、日刊や週刊のダイジェストを受け取ることはできますか？
はい！インスタントEメールアラート、デイリーダイジェスト、ウィークリーサマリーからお選びいただけます。ダイジェストメールは、新着ツイートを1通の読みやすいメールにまとめます。
X / Twitterのプロフィール、ハッシュタグ、検索に対応していますか？
ユーザープロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索クエリ、そして特定のアカウントからのリプライやリツイートまで。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

RSSフィード to メールボット
統合の設定
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