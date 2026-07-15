Twitter Email Bot

X / Twitterからメール送信ボット：受信トレイにツイートを受信
新着ツイートをメールで受信。X / Twitterのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索を監視し、リアルタイムでEメールアラートを受け取ることができます。コーディング不要。
X / ツイッターの統合
任意のX / Twitterプロフィール、ハッシュタグ、リスト、または検索クエリからRSSフィードを作成します。
電子メールへの自動送信
新着ツイートはすべて、あなたのEメール受信箱またはダイジェストに自動的に配信されます。
X / Twitterからメール送信ボットを選ぶ理由
24時間365日の自動アラート
重要なツイートを見逃さない。気になるアカウントからの新着投稿をメールでお知らせ。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
X / Twitterからメール送信ボットの設定方法
コネクトX / ツイッター1
X / Twitterのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索を入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。
Eメールに接続する2
Eメールアドレスを入力し、インスタントアラートまたは日刊/週刊ダイジェストのいずれかを選択します。
エンジョイ・オートメーション3
新しいツイートが自動的に受信トレイに届きます。フィルター、頻度、メール形式をカスタマイズできます。
X / Twitter + Eメールの統合
ツイートアラートを受信トレイで受け取る最も簡単な方法。ブランド、競合他社、業界ニュースのモニタリングに最適です。
X / TwitterからEメールへの自動化のための強力な機能
ツイートアラートをEメールに直接自動送信するために必要なすべてが揃っています。
インスタントまたはダイジェスト・モード
リアルタイムのEメールアラート、または毎日/毎週のEメールダイジェストに統合し、受信トレイの乱雑さを軽減します。
スマート・キーワード・フィルター
キーワード、ハッシュタグ、作者でツイートを含めたり除外したりできます。最も関連性の高いコンテンツのみを受信
カスタムメールテンプレート
ツイートがEメールにどのように表示されるかをコントロールできます。画像、リンク、書式付きテキストを含める。
複数のメールアドレス
1つのフィードから複数のメールアドレスや配信リストにツイートアラートを送信。
X / TwitterからEメールへの移行を見る
X / Twitterからメール送信ボットを使うのは誰？
エグゼクティブ＆多忙なプロフェッショナル
ソーシャルメディアにログインすることなく、業界のトレンドや競合他社の動向を常に把握。
PR＆コミュニケーションチーム
ブランドに関する言及やメディア露出を監視一刻を争う状況に対して即座にアラートを受け取る。
研究者・アナリスト
オピニオンリーダー、組織、トピックを追跡重要なツイートをメールにアーカイブ
よくある質問X / Twitterからメール送信ボット
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