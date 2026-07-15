Twitter Email Bot

X / TwitterをEメールに接続するには？ X / TwitterプロフィールのURL、ハッシュタグ、リスト、検索クエリを入力するだけです。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。その後、メールアドレスを入力し、配信設定を選択します。セットアップは約2分で完了します。

X / Twitter to Emailボットは無料ですか？ はい！無料プランには基本的なメール自動化機能が含まれています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速更新レート、カスタムテンプレート、優先サポートがご利用いただけます。

ボットはどのくらいの頻度で新しいツイートをチェックしますか？ 私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しいツイートをチェックします。お好みに応じて、即時メールまたは統合ダイジェストを受け取ることができます。

自分のEメールに送られるツイートをフィルタリングできますか？ もちろん！キーワードフィルターを使用して、コンテンツ、ハッシュタグ、作者に基づいてツイートを含めたり除外したりできます。また、メディアの種類でフィルタリングしたり、文字数制限を設定することもできます。

インスタント・メールではなく、日刊や週刊のダイジェストを受け取ることはできますか？ はい！インスタントEメールアラート、デイリーダイジェスト、ウィークリーサマリーからお選びいただけます。ダイジェストメールは、新着ツイートを1通の読みやすいメールにまとめます。