ボット
LinkedInからDiscordへのボット
オートメーションボット

LinkedInからDiscordへのボット：アップデートを即座に自動共有

LinkedInの企業更新、ニュースレター、求人情報をDiscordサーバーに自動投稿。任意の企業ページやニュースレターを監視し、リアルタイムでコンテンツを共有します。コーディングは不要です。

リンクトインの統合

LinkedInの企業ページ、ニュースレター、求人情報からRSSフィードを作成します。

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ディスコードへの自動投稿

すべての新しい投稿は、ウェブフックを介してあなたのDiscordチャンネルに自動的に送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

なぜLinkedInからDiscordへのボットを選ぶのか？

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

会社の最新情報を見逃さないボットがLinkedInのページを24時間監視し、Discordに自動的に更新を投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

LinkedInからDiscordへのボットの設定方法

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リンク

1

LinkedInの企業ページ、ニュースレター、求人広告のURLを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。

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ディスコードに接続

2

あなたのサーバーにDiscordウェブフックを作成し、URLを貼り付けます。わずか30秒です。

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エンジョイ・オートメーション

3

投稿は自動的にDiscordに表示されます。フィルター、フォーマット、投稿スケジュールをカスタマイズできます。

今すぐボットを作成する
LinkedIn + Discordの統合

LinkedInの更新をDiscordに自動共有する最も簡単な方法。世界中の営業チーム、リクルーター、プロフェッショナルコミュニティから信頼されています。

LinkedInからDiscordへの自動化のための強力な機能

LinkedInとDiscord間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新されます。新しい投稿は発見後数秒でDiscordに共有されます。

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スマート・コンテンツ・フィルター

キーワード、コンテンツタイプ、エンゲージメントによって投稿を含めたり除外したりできます。最も重要なものだけを共有する。

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カスタム埋め込みフォーマット

Discord での投稿の表示方法をコントロール。テキスト、画像、リッチフォーマットでエンベッドをカスタマイズ。

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マルチチャンネル・サポート

1つのLinkedInソースから複数のDiscordチャンネルまたはサーバーに投稿を送信します。

LinkedInからDiscordへのリンク

LinkedInの新しい投稿を公開
LinkedInの新しい投稿を公開
自動化
即座にDiscordで共有
即座にDiscordで共有

LinkedInをDiscordボットの外観にカスタマイズする

ウェブフックを簡単に追加でき、高度な編集機能とユニークなボットを作成できます。

ウェブフックを追加する
ウェブフックを追加する

LinkedInからDiscordへのボットを作成した後、設定に移動してウェブフックを追加し、投稿がDiscordサーバーに表示される方法をカスタマイズします。

ボット名の変更
ボット名の変更

Webhookの作成に成功すると、新しいオプションセットが利用可能になり、好みに応じてボットの名前をカスタマイズしたり編集したりすることができます。

アバターのアップロード
アバターのアップロード

さらに、私たちのプラットフォームは、あなたのボットのアバターを簡単に変更する機能を提供し、Discordコミュニティ内であなたのボットの特徴的で認識可能な存在を保証します。

カード要素
カード要素

タイトル、説明文、画像、作者などをカスタマイズできます。ボットのコンテンツをカスタマイズして、パーソナライズされたタッチを実現しましょう。

誰がLinkedInからDiscordへのボットを使うのか？

セールス＆ビジネス開発
セールス＆ビジネス開発

Discordでターゲット企業の最新情報を追跡。見込み客や顧客の購買シグナルやニュースを監視する。

リクルートチーム
リクルートチーム

求人情報や企業文化コンテンツを採用チャネルと共有。採用トレンドの最新情報をお届けします。

プロフェッショナル・コミュニティ
プロフェッショナル・コミュニティ

Discordコミュニティに業界ニュース、ニュースレター、ソートリーダーシップコンテンツの情報を提供しましょう。

RSSフィードの統合でDiscordを強化する

RSSフィードの統合、チャンネル、ウェブフック、カスタムボット、エンベッド、マルチサーバー対応、メンション、アクション、高度なフィルター機能でDiscordを強化します。

Discordチャンネル
Discordチャンネル

Discordから直接希望するチャンネルに接続または変更することで、RSSコンテンツを簡単に管理し、コミュニティにとって最も関連性の高い場所に表示することができます。

ディスコード埋め込み
ディスコード埋め込み

埋め込みDiscordメッセージの外観をサーバーのスタイルに合わせて調整し、RSSコンテンツを視覚的にアピールし、ブランディングと一致させます。

マルチサーバー対応
マルチサーバー対応

1つのインターフェースから複数のDiscordサーバーを接続・管理し、さまざまなコミュニティでRSSフィードの更新を効率的に配信できます。

言及と役割
言及と役割

関連するRSSコンテンツが投稿された際に、メンションを使用して特定のユーザーや役割に通知し、重要な更新が適切なオーディエンスに迅速に届くようにします。

ディスコード・アクション
ディスコード・アクション

定義された条件やトリガーに基づいて、RSSフィードから特定の記事を公開する自動アクションを設定し、コンテンツ管理と配信を効率化。

ディスコード・フィルター
ディスコード・フィルター

高度なフィルターを設定することで、サーバーに表示されるRSSコンテンツを正確にコントロールし、コミュニティにとって最も適切な情報をハイライトすることができます。

よくある質問LinkedInからDiscordへのボット

LinkedInをDiscordに接続するには？
LinkedInの企業ページ、ニュースレター、求人広告のURLを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。次に、Discordウェブフックを作成し、URLを貼り付けます。セットアップには約2分かかります。
LinkedInからDiscordへのボットはいくらかかりますか？
月額9.99ドルからの柔軟な料金プランをご用意しています。すべてのプランに自動化機能が含まれており、上位プランでは高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートが解除されます。
ボットはどのくらいの頻度で新しい投稿をチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい投稿をチェックします。新しいコンテンツが検出されると、数秒以内にDiscordチャンネルに投稿されます。
Discordに共有される投稿をフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルターを使って、投稿の内容、タイプ、エンゲージメント指標に基づいて投稿を含めたり除外したりしましょう。
Discordでの投稿の表示方法をカスタマイズできますか？
はい！テキスト、画像、リンクを含むDiscordエンベッドをカスタマイズできます。カスタムテキストを追加し、リッチエンベッドを有効または無効にします。
企業ページ、ニュースレター、求人広告と連動しますか？
はい、私たちのボットはLinkedInの会社ページ、ニュースレター、求人情報をサポートしています。LinkedInのあらゆる公開コンテンツを追跡します。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

RSSフィード to ディスコードボット
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グーグルニュース to ディスコードボット
統合の設定
TikTok to ディスコードボット
統合の設定
YouTube to ディスコードボット
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