LinkedInからメールボットへ：受信トレイで最新情報をゲット
LinkedIn企業の最新情報、ニュースレター、求人情報をEメールで自動的に受信。あらゆる企業ページやニュースレターをモニターし、受信トレイにコンテンツをお届けします。コーディングは不要です。
リンクトインの統合
LinkedInの企業ページ、ニュースレター、求人情報からRSSフィードを作成します。
メール配信
すべての新しい投稿は、自動的にあなたのEメールボックスに送信されます。
なぜLinkedIn to Emailボットを選ぶのか？
24時間365日の自動アラート
会社の最新情報を見逃さないボットが24時間体制でLinkedInのページを監視し、あなたのEメールに自動的に更新情報を送信します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
LinkedInのメール送信ボットの設定方法
リンク1
LinkedInの企業ページ、ニュースレター、求人広告のURLを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。
Eメールを追加する2
Eメールアドレスを入力して最新情報を受け取る。わずか30秒
エンジョイ・オートメーション3
投稿は自動的に受信トレイに届きます。フィルター、ダイジェストの頻度、メールのフォーマットをカスタマイズできます。
LinkedIn + Eメールの統合
LinkedInの最新情報を受信トレイに届ける最も簡単な方法。世界中の営業チーム、リクルーター、プロフェッショナルに信頼されています。
LinkedIn to Emailオートメーションの強力な機能
LinkedInから受信トレイへのコンテンツ配信を自動化するために必要なすべてが揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新されます。新しい投稿は、発見後数秒で受信トレイに配信されます。
スマート・コンテンツ・フィルター
キーワード、コンテンツタイプ、エンゲージメントによって投稿を含めたり除外したりできます。最も重要なものだけを受け取る
ダイジェスト・オプション
インスタントアラートまたは日刊/週刊ダイジェストを選択。いつ、どのようにアップデートを受け取るかをコントロールできます。
複数の電子メールサポート
LinkedInの1つのソースから、複数のメールアドレスや配信リストに更新情報を送信できます。
LinkedInからEメールへの移行を見る
誰がLinkedIn to Emailボットを使うのか？
セールス＆ビジネス開発
ターゲット企業の最新情報を受信トレイで追跡見込み客や顧客の購買シグナルやニュースを監視します。
リクルートチーム
求人情報や企業文化に関するコンテンツをメールでお届けします。採用トレンドの最新情報をお届けします。
エグゼクティブ＆アナリスト
LinkedInにログインすることなく、競合他社や業界の最新情報をモニター。ブリーフィングを受信トレイにお届けします。
よくある質問LinkedInからメールボットへ
もっと自動化したい？
ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する
コンテンツを自動化する準備はできていますか？
10,000以上のチームが自動コンテンツ共有で毎週時間を節約しています。最初のボットを数分で作成
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