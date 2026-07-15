ボット
LinkedInメールボット
オートメーションボット

LinkedInからメールボットへ：受信トレイで最新情報をゲット

LinkedIn企業の最新情報、ニュースレター、求人情報をEメールで自動的に受信。あらゆる企業ページやニュースレターをモニターし、受信トレイにコンテンツをお届けします。コーディングは不要です。

リンクトインの統合

LinkedInの企業ページ、ニュースレター、求人情報からRSSフィードを作成します。

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メール配信

すべての新しい投稿は、自動的にあなたのEメールボックスに送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

なぜLinkedIn to Emailボットを選ぶのか？

24時間365日の自動アラート
24時間365日の自動アラート

会社の最新情報を見逃さないボットが24時間体制でLinkedInのページを監視し、あなたのEメールに自動的に更新情報を送信します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

LinkedInのメール送信ボットの設定方法

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リンク

1

LinkedInの企業ページ、ニュースレター、求人広告のURLを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。

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Eメールを追加する

2

Eメールアドレスを入力して最新情報を受け取る。わずか30秒

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エンジョイ・オートメーション

3

投稿は自動的に受信トレイに届きます。フィルター、ダイジェストの頻度、メールのフォーマットをカスタマイズできます。

今すぐボットを作成する
LinkedIn + Eメールの統合

LinkedInの最新情報を受信トレイに届ける最も簡単な方法。世界中の営業チーム、リクルーター、プロフェッショナルに信頼されています。

LinkedIn to Emailオートメーションの強力な機能

LinkedInから受信トレイへのコンテンツ配信を自動化するために必要なすべてが揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新されます。新しい投稿は、発見後数秒で受信トレイに配信されます。

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スマート・コンテンツ・フィルター

キーワード、コンテンツタイプ、エンゲージメントによって投稿を含めたり除外したりできます。最も重要なものだけを受け取る

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ダイジェスト・オプション

インスタントアラートまたは日刊/週刊ダイジェストを選択。いつ、どのようにアップデートを受け取るかをコントロールできます。

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複数の電子メールサポート

LinkedInの1つのソースから、複数のメールアドレスや配信リストに更新情報を送信できます。

LinkedInからEメールへの移行を見る

LinkedInの新しい投稿を公開
LinkedInの新しい投稿を公開
自動化
受信トレイに即時配信
受信トレイに即時配信

誰がLinkedIn to Emailボットを使うのか？

セールス＆ビジネス開発
セールス＆ビジネス開発

ターゲット企業の最新情報を受信トレイで追跡見込み客や顧客の購買シグナルやニュースを監視します。

リクルートチーム
リクルートチーム

求人情報や企業文化に関するコンテンツをメールでお届けします。採用トレンドの最新情報をお届けします。

エグゼクティブ＆アナリスト
エグゼクティブ＆アナリスト

LinkedInにログインすることなく、競合他社や業界の最新情報をモニター。ブリーフィングを受信トレイにお届けします。

よくある質問LinkedInからメールボットへ

LinkedInをEメールに接続するには？
LinkedInの企業ページ、ニュースレター、求人広告のURLを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。次にメールアドレスを入力します。すべてのセットアップは約2分で完了します。
LinkedIn to Emailボットの料金はいくらですか？
月額9.99ドルからの柔軟な料金プランをご用意しています。すべてのプランに自動化機能が含まれており、上位プランでは高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートが解除されます。
ボットはどのくらいの頻度で新しい投稿をチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい投稿をチェックします。新しいコンテンツが検出されると、数秒以内にあなたのEメールに配信されます。
自分のメールに送られる投稿をフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルターを使って、投稿の内容、タイプ、エンゲージメント指標に基づいて投稿を含めたり除外したりしましょう。
Eメールでの投稿の表示方法をカスタマイズできますか？
はい！件名、コンテンツのレイアウト、画像やリンクなどの含まれる要素を含むメールフォーマットをカスタマイズできます。
企業ページ、ニュースレター、求人広告と連動しますか？
はい、私たちのボットはLinkedInの会社ページ、ニュースレター、求人情報をサポートしています。LinkedInのあらゆる公開コンテンツを追跡します。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

RSSフィード to メールボット
統合の設定
グーグルニュース to メールボット
統合の設定
TikTok to メールボット
統合の設定
YouTube to メールボット
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コーディング不要
15分のリフレッシュ・レート

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