脅威インテリジェンスと研究者のシグナル

セキュリティ研究者は、公式のCERTやベンダーの速報よりも何日も前に、LinkedInやニッチなブログでブレークスルーを発表することがよくある。この早期警告の流れを自動化することで、攻撃者が移動した後ではなく、脅威がまだ公表されている間に脅威を表面化させ、MTTRを崩壊させることができる。

連携サービス

LinkedIn スラック スラック ディスコード ディスコード HTMLウィジェット HTMLウィジェット ウェブフック ウェブフック

研究者リンクトイン → SOCウォールウィジェット LinkedIn → RSS.app → HTML/JSウィジェット。トップクラスのアナリストによる洞察とともに、「脅威の壁」をSOCモニターにライブ表示します。 Linkedin Linkedin → RSS.app RSS.app → HTML HTML 設定する 脅威研究ブログ → スラック・チャンネル CrowdStrike/Mandiant ブログ → RSS.app → Slack.新しい APT リサーチを直接脅威ハンティングチャンネルにルーティングし、トリアージを行います。 Website Website → RSS.app RSS.app → Slack Slack 設定する マルウェア分析 → Discordボット セキュリティ・ブログ → RSS.app → Discord.技術的なマルウェアの内訳をインシデント対応のワークスペースに直接同期します。 Website Website → RSS.app RSS.app → Discord Discord 設定する Subreddit スレット・ハンティング → SIEM Webhook r/netsec → RSS.app → Webhooks.コミュニティのシグナルを直接SIEMやSOARにプッシュし、内部テレメトリと相関させます。 Reddit Reddit → RSS.app RSS.app → Webhooks Webhooks 設定する