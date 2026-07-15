自動化された脅威インテリジェンス・パイプライン
生の脆弱性情報、リサーチャーのシグナル、ベンダーの勧告をフィルタリングし、適切な対応担当者にルーティングされる優先順位付けされたアラートにします。アラートによる疲労を軽減し、SOC全体の平均対応時間を短縮します。
- CVEの開示やNVDの更新をキーワードでフィルタリングし、スタックに影響するものだけを確認できます。
- 脅威インテリジェンスをSlack、Discord、Telegram、SOCウィジェット、またはSIEM/SOARのウェブフックに直接送信します。
- 構造化されたJSONまたはXMLフィードをZapier、Make、またはn8nにパイプし、自動化されたトリアージワークフローをトリガーする。
1M+
アクティブなRSSフィード
100M+
処理された記事
15 min
更新頻度
99.9%
アップタイムの信頼性
仕組み
RSS.appはソースとデスティネーションの間に位置し、あらゆるウェブコンテンツを構造化データフィードに変換します。
情報源
目的地
SOCチームが脅威インテリジェンスを自動化する方法
優先度の高い脆弱性とCVEアラート
無関係なものをすべてフィルタリングしてノイズを排除し、対応担当者が特定の技術スタックに影響する脆弱性だけを確認できるようにします。CVE配信を自動化することで、MTTRを数時間から数分に短縮し、アナリストをトリアージではなく修復に集中させます。
連携サービス
NVD & ベンダー速報 → Slack
CVEデータベース → RSS.appフィルタ → Slack.関連する脆弱性情報のみをセキュリティチームのトリアージチャンネルに即座にルーティングします。
ゼロデイ調査 → SOCダッシュボード
研究者ブログ/LinkedIn → 重複排除 → HTMLウィジェット。SOCの内部モニタに、新たに出現した「野生の」エクスプロイトのライブ更新フィードを直接表示します。
スレット・アクター・シグナル → オートメーション・ウェブフック
ダークウェブ監視/フォーラム → RSS.app → Zapier/Webhooks。生の脅威インテリジェンスをSOARプラットフォームに送信し、自動化をトリガーします。
パッチ勧告 → 週刊インテリジェンス・ダイジェスト
ベンダーセキュリティページ → 集計 → 電子メール。ベンダーのセキュリティに関する1週間の発表を、関係者向けに1つの構造化されたダイジェストにまとめる。
戦略的洞察
CVEが公開されてからアクティブに悪用されるまでの時間は、どんどん短くなっています。キーワードでフィルタリングされた配信により、チームは自社のスタックに関連する脆弱性だけに対応することができます。
脅威インテリジェンスと研究者のシグナル
セキュリティ研究者は、公式のCERTやベンダーの速報よりも何日も前に、LinkedInやニッチなブログでブレークスルーを発表することがよくある。この早期警告の流れを自動化することで、攻撃者が移動した後ではなく、脅威がまだ公表されている間に脅威を表面化させ、MTTRを崩壊させることができる。
連携サービス
研究者リンクトイン → SOCウォールウィジェット
LinkedIn → RSS.app → HTML/JSウィジェット。トップクラスのアナリストによる洞察とともに、「脅威の壁」をSOCモニターにライブ表示します。
脅威研究ブログ → スラック・チャンネル
CrowdStrike/Mandiant ブログ → RSS.app → Slack.新しい APT リサーチを直接脅威ハンティングチャンネルにルーティングし、トリアージを行います。
マルウェア分析 → Discordボット
セキュリティ・ブログ → RSS.app → Discord.技術的なマルウェアの内訳をインシデント対応のワークスペースに直接同期します。
Subreddit スレット・ハンティング → SIEM Webhook
r/netsec → RSS.app → Webhooks.コミュニティのシグナルを直接SIEMやSOARにプッシュし、内部テレメトリと相関させます。
戦略的洞察
リサーチャー・チャンネルは、公式アドバイザリーの10倍の量を生成しますが、どのスタックでもアクションを起こせるのはほんの一部です。キーワードでフィルタリングされたディストリビューションは、SOCアナリストが数時間ではなく数秒でトリアージできる、シグナル量の多いキューに集約されます。
インフラとクラウドのセキュリティ勧告
クラウドとインフラストラクチャのパッチは、毎週のレビューサイクルを待つことはできません。ベンダーの勧告がインシデントに発展するのは、誤ったタイミングでの配布が原因です。ベンダーの速報からパッチキューへのハンドオフを自動化し、DevOpsチームが公開から数分以内にアクションが必要なアラートを確認できるようにします。
連携サービス
AWS/GCP/Azure Bulletins → Slack
クラウドセキュリティ速報 → RSS.app → Slack.AWS、GCP、Azureから必要なアクションが公開された瞬間にDevOpsに通知。
重要インフラ → 電報アラート
Cisco/VMware/Microsoft → Filter "Critical" → Telegram.緊急度の高いパッチがドロップされた場合、オンコールの SRE に緊急モバイルアラート。
ベンダーアドバイザリー → Zapier経由のJira
アドバイザリーページ → RSS.app → Zapier/Webhooks。一致するアドバイザリごとにJiraにパッチチケットを自動作成。
セキュリティに関するお知らせ → 週刊メールダイジェスト
ベンダーページ → 集計 → 電子メール。すべての情報アドバイザリを1つの構造化されたダイジェストにまとめ、週次SecOpsレビューに利用する。
戦略的洞察
クラウドインフラの脆弱性は、何千もの組織に同時に影響を与える可能性があります。ベンダーのアドバイザリ配信を自動化することで、DevOps は必要なパッチがインシデントになる前に確認できるようになります。
コミュニティ・シグナルとバグ報奨金トラッキング
ゼロデイに関する議論やバグ報奨金の公開は、主流チャネルで話題になる数日前にフォーラムで表面化することがよくあります。コミュニティのシグナルキャプチャを自動化することで、SOCが眠っている間に外周の警告システムを作動させることができます。
連携サービス
ハッカーワンの開示 → Slack
バグバウンティプラットフォーム → RSS.app → Slack.新しく公開された脆弱性を、あなたのthreat-intelチャンネルにルーティングしてレビューします。
研究者出版物 → 電報
ニッチセキュリティブログ → RSS.app → Telegram.著名な研究者が新しい知見やホワイトペーパーを発表すると、モバイルアラートでお知らせします。
エクスプロイトのディスカッション・フィード → Discord
フォーラム/Reddit → RSS.app → Discord.アクティブなエクスプロイトの雑談を集約し、脅威ハンティングのワークスペースに。
コミュニティ・インテル → JSONウェブフック
セキュリティコミュニティ → RSS.app → Webhooks.生の情報をSIEMにプッシュし、内部遠隔測定とアラート・ルールとの相関をとる。
戦略的洞察
バグ報奨金プラットフォームや独立系研究者は、ゼロデイ情報が主流のセキュリティフィードに到達する前に、ゼロデイ情報を顕在化させることがよくあります。コミュニティによるシグナルの捕捉を自動化することで、有料フィードが提供できる範囲を超えて、早期警戒の対象範囲を広げることができます。
セキュリティ・インテリジェンスのためのツール
RSS.appは、セキュリティチーム全体に脅威データを集約、フィルタリング、配信するためのインフラを提供します。
高度なフィルター
深刻度レベル、CVE識別子、ベンダー名、またはカスタムキーワードパターンでフィードをフィルタリングし、お客様の技術スタックにとって実用的なアドバイザリーのみを表示します。
重複なし
同じ脆弱性が複数のデータベース、ベンダーの速報、またはニュースに掲載された場合、重複するアドバイザリを自動的に削除します。
グローバル翻訳
グローバルSOCチームのために、国際的な脅威レポート、海外のCERT勧告、英語以外の研究者出版物を40以上の言語に翻訳する。
飼料バンドル
複数の脆弱性データベース、ベンダー・セキュリティ・ブログ、リサーチャー・ソースからのフィードを統合し、脅威カテゴリーごとに1つの統合インテリジェンス・ストリームを作成します。
開発者対応フォーマット
脅威データをJSONまたはXMLでエクスポートし、SIEMプラットフォーム、カスタムダッシュボード、自動トリアージパイプラインに直接取り込むことができます。
ウェブフックとオートメーション
新しい深刻度の高い脆弱性がフィルタ条件に一致すると、Jira チケット、PagerDuty インシデント、またはカスタムワークフローが自動的にトリガーされます。
どこでもセキュリティ・アラートを配信
1つのRSSフィード。あらゆるSOCワークフロー。
RSSフィードは、Slack、Discord、Microsoft Teams、およびRSSまたはWebhookを受け付けるあらゆるツールとネイティブに統合します。脅威インテリジェンスフィードをSIEMプラットフォーム、JiraやServiceNowのような発券システム、ZapierやMakeのような自動化ツールに接続し、カスタム統合なしでエンドツーエンドのセキュリティワークフローを構築できます。
よくある質問
RSS.appは、脆弱性データベースやベンダーのセキュリティ勧告ページからRSSフィードを生成します。RSS.appは15分から60分ごとに新しいコンテンツをチェックし、新しい情報開示をフィードに追加します。そして、そのフィードをSlack、メール、Discord、またはRSS互換性のあるツールにルーティングして、即座にトリアージすることができます。
RSS.appは、NVD、MITRE CVE、Microsoft、Cisco、VMware、AWS、Google Cloudの各ベンダーの勧告、独立研究者のブログやr/netsecのようなコミュニティフォーラムなど、一般にアクセス可能なセキュリティ勧告ページからフィードを生成することができます。
はい。詳細フィルタ」を使用して、「クリティカル」や「高」のような重大度ラベル、特定の CVE 識別子、ベンダー名、または技術用語に一致するキーワードルールを設定します。一致する項目のみがフィードに表示されるため、セキュリティチームのノイズが減少します。
はい。フィードバンドルにより、脆弱性データベース、ベンダーアドバイザリ、リサーチャーのブログ、コミュニティフォーラムからのフィードを1つの統一フィードに統合できます。これにより、SOCチームはすべての脅威インテリジェンスを1つのURLで確認できるようになります。
RSS.app は、SIEM プラットフォームで直接利用できる JSON や XML 形式のフィードをエクスポートします。また、Zapier や Make のようなウェブフックや自動化ツールを使って、フィードデータを Splunk や Elastic、または構造化された入力を受け付けるあらゆるシステムにプッシュすることもできます。
フィードの更新頻度はプランによって異なります。フィードは15分から60分ごとに更新されます。更新のたびに新しいコンテンツがないかソースがチェックされ、新しいアイテムがフィードに自動的に追加されます。
はい。RSS.appは、バグ報奨金プラットフォーム、研究者のブログ、Redditコミュニティ、独立系セキュリティ出版物からのフィードを生成することができます。これらのコミュニティのシグナルは、ゼロデイ情報が主流のセキュリティフィードに到達する前に表面化することがよくあります。
すべてのRSS.appプランは、フィード生成と基本的なフィルタリングをサポートしています。キーワードフィルター、フィードバンドル、JSONエクスポート、ウェブフック統合などの高度な機能は、プロフェッショナルプランとエンタープライズプランでご利用いただけます。エンタープライズプランには、より高速な更新レートとセキュリティチームへの優先サポートが含まれます。
RSS.appとは？
RSS.appは、ウェブページ、ソーシャルメディアプロフィール、オンラインソースを構造化されたRSSフィードに変換します。これらのフィードは、スケジュール（あなたのプランに応じて15〜60分毎）に更新され、任意のRSS互換性のあるシステムで消費することができます。
- 何千ものツールと互換性のある標準化されたXMLフォーマット
- プランにより、15～60分ごとに更新をスケジュール
- Slack、Discord、Telegram、Zapier、Make、n8n、あらゆるRSSリーダーと連動