LinkedInからTelegramボットへ：アップデートを即座に自動共有
LinkedInの会社の最新情報、ニュースレター、求人情報を自動的にTelegramチャンネルやグループに投稿します。あらゆる企業ページやニュースレターをモニター - リアルタイムでコンテンツを共有。コーディングは不要です。
リンクトインの統合
LinkedInの企業ページ、ニュースレター、求人情報からRSSフィードを作成します。
テレグラムへの自動投稿
新しい投稿はすべて、あなたのTelegramチャンネルまたはグループに自動的に送信されます。
なぜLinkedIn to Telegramボットを選ぶのか？
24時間365日の自動ポスティング
会社の最新情報を見逃さないボットが24時間体制でLinkedInのページを監視し、Telegramに自動的に更新を投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
LinkedInからTelegramへのボット設定方法
リンク1
LinkedInの企業ページ、ニュースレター、求人広告のURLを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。
コネクト・テレグラム2
私たちのボットをあなたのTelegramチャンネルやグループに追加してください。わずか30秒です。
エンジョイ・オートメーション3
投稿は自動的にTelegramに表示されます。フィルター、フォーマット、投稿スケジュールをカスタマイズ。
LinkedIn + Telegramの統合
LinkedInの更新をTelegramに自動共有する最も簡単な方法。世界中の営業チーム、リクルーター、プロフェッショナルコミュニティから信頼されています。
LinkedInからTelegramへの自動化のための強力な機能
LinkedInとTelegram間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新されます。新しい投稿は、検出後数秒でTelegramに共有されます。
スマート・コンテンツ・フィルター
キーワード、コンテンツタイプ、エンゲージメントによって投稿を含めたり除外したりできます。最も重要なものだけを共有する。
カスタムメッセージフォーマット
Telegramでの投稿の表示方法をコントロール。テキスト、画像、リッチフォーマットでメッセージをカスタマイズ。
マルチチャンネル・サポート
1つのLinkedInソースから複数のTelegramチャンネルやグループに投稿を送信。
LinkedInからTelegramへの移行を見る
誰がLinkedInからTelegramへのボットを使うのか？
セールス＆ビジネス開発
Telegramでターゲット企業の最新情報を追跡。見込み客や顧客の購買シグナルやニュースをモニターする。
リクルートチーム
求人情報や企業文化コンテンツを採用チャネルと共有。採用トレンドの最新情報をお届けします。
プロフェッショナル・コミュニティ
Telegramコミュニティに業界ニュース、ニュースレター、ソートリーダーシップコンテンツの情報を提供します。
よくある質問LinkedInからTelegramへのボット
もっと自動化したい？
ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する
コンテンツを自動化する準備はできていますか？
10,000以上のチームが自動コンテンツ共有で毎週時間を節約しています。最初のボットを数分で作成
クレジットカード不要 - 無料プランあり