LinkedInをTelegramに接続するには？ LinkedInの企業ページ、ニュースレター、求人広告のURLを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。そして、私たちのボットをあなたのTelegramチャンネルに追加します。セットアップには2分ほどかかります。

LinkedIn to Telegramボットの価格は？ 月額9.99ドルからの柔軟な料金プランをご用意しています。すべてのプランに自動化機能が含まれており、上位プランでは高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートが解除されます。

ボットはどのくらいの頻度で新しい投稿をチェックしますか？ 私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい投稿をチェックします。新しいコンテンツが検出されると、数秒以内にTelegramチャンネルに投稿されます。

Telegramにシェアされる投稿をフィルタリングできますか？ もちろん！キーワードフィルターを使って、投稿の内容、タイプ、エンゲージメント指標に基づいて投稿を含めたり除外したりしましょう。

Telegramでの投稿の表示方法をカスタマイズできますか？ はい！テキスト、画像、リンクを含むメッセージフォーマットをカスタマイズ。カスタムテキストを追加し、コンテンツの表示方法を設定します。