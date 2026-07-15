悪者モニタリング

RSS.appは、法務チームが特定の相手方、共同被告、または関心のある事業体の継続的な監視フィードを構築することができます。単一のダッシュボードから、特許活動、裁判所への提出、報道、企業発表を監視できます。敵対当事者が新たな訴訟を提起した瞬間、判決を受けた瞬間、訴訟に関連する声明を発表した瞬間を知ることができます。

連携サービス

スラック スラック 電子メール 電子メール ウェブフック ウェブフック ザピア ザピア

対戦相手のニュース → Slack Bot Google Newsで相手方の名前を追跡し、新しい報道、経営陣の発言、企業の提出書類が現れるたびに#adverse-partyで裁判代理人に警告を発します。 Google News Google News → RSS.app RSS.app → Slack Slack 設定する 不利な特許出願 → メールアラート 特許庁のデータベースを監視し、相手企業を譲受人とする新たな出願や付与がないか確認し、IP訴訟チームに直ちに通知する。 Website Website → RSS.app RSS.app → Email Email 設定する 対立弁護士の活動→フィードバンドル 同じ不利な相手に関するニュース、裁判所への提出書類、規制に関する言及を1つの統合インテリジェンスフィードに統合し、法務チーム全体に提供します。 RSS RSS → RSS.app RSS.app → RSS RSS 設定する エンティティ・モニタリング → ケース・システムへのウェブフック 不利な当事者の活動データをウェブフック経由で訴訟管理プラットフォームに直接プッシュし、すべてのケース情報を一元管理します。 RSS RSS → RSS.app RSS.app → Webhooks Webhooks 設定する