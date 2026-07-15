自動化された特許モニタリング、ドケットトラッキング、リーガルインテリジェンス
RSS.appは、特許庁の刊行物、裁判所の訴訟事件記録、規制公報、法務ニュースを、構造化されたフィルタリング可能なRSSフィードに変換します。出願、判決、ポリシーの変更をSlack、Eメール、Notion、またはケース管理システムに直接配信することで、法務チームが重要な更新を見逃すことがなくなります。
- 特許庁、商標登録機関、裁判所の訴訟事件ポータルからRSSフィードを生成
- Slack、電子メール、またはRSS互換性のあるツールに、提出書類、裁定、規制の最新情報を配信します。
- 特許分類、譲受人名、法域、カスタムキーワードによるフィルタリング
1M+
アクティブなRSSフィード
100M+
処理された記事
15 min
更新頻度
99.9%
アップタイムの信頼性
仕組み
RSS.appはソースとデスティネーションの間に位置し、あらゆるウェブコンテンツを構造化データフィードに変換します。
情報源
目的地
チームによる法務・知財インテリジェンスの自動化
規制・コンプライアンス監視
RSS.appは、官報、立法トラッカー、規制機関のウェブサイトを24時間体制で監視しています。高密度な政策刊行物を構造化されたフィードアイテムに変換し、コンプライアンスチームが即座にトリアージできるようにすることで、規則制定通知、コメント期間、または施行措置が検出されないことがないようにします。
連携サービス
連邦官報 → Slack Bot
あなたの業務分野に関する規則案や最終措置が発表された瞬間に、#regulatory-watchでコンプライアンスチームに警告を発しましょう。
議員トラッカー → メール・ダイジェスト
今後予定されている公聴会、パブリックコメントの締め切り、制定された法案について、社外弁護士や社内弁護士に毎週ブリーフィングを行う。
省庁の取締り → ティッカーウィジェット
会社のコンプライアンス・ダッシュボードにスクロール式の「Enforcement Pulse」を埋め込み、新たな制裁、罰金、同意命令をリアルタイムで確認できます。
規制フィード → Zapierオートメーション
ZapierまたはMakeを介して、公式な規則制定通知をGRCプラットフォーム、SharePointライブラリ、またはGoogle Sheetにプッシュし、監査に対応した文書化を実現します。
戦略的洞察
コメント期間や施行期限を逃すと、企業は規制リスクにさらされる。自動化されたサーベイランスにより、コンプライアンスチームは、先週の手作業によるチェックではなく、最新のデータに基づいて業務を行うことができます。
特許・商標監視サービス
RSS.appは、世界中の特許庁公開データベースと商標登録からフィードを生成します。IPC分類、譲受人、またはキーワードでフィルタリングし、ポートフォリオに関連する出願のみを表示することで、貴社の中間処理チームや異議申立チームに、新しい付与、出願、ステータス変更に関する可能な限り早い通知を提供します。
連携サービス
USPTO出版物 → Slack Bot
あなたの技術クラスで新しい特許出願が公開された時や、ウォッチされた譲受人が指名された時、#ip-filingsに即日アラートを配信。
商標公報 → メールアラート
抵触する可能性のある商標が異議申立のウィンドウに入った時点で商標弁護士に通知し、チームが法定期限内に出願できるようにします。
特許ステータス変更 → リストウィジェット
パテントウォッチ」ダッシュボードをイントラネットに表示し、特許付与通知、放棄、維持費の期限を表示します。
データのファイリング → IP管理へのウェブフック
構造化された出願メタデータを、ウェブフックを介してIPドッキングシステムやポートフォリオ分析ツールに直接プッシュできます。
戦略的洞察
異議申立の期限を逃したり、先行技術文献を見落としたりすると、何百万ドルもの損失を被る可能性があります。自動監視サービスにより、貴社の知的財産チームは、あらゆる法域で関連する出願を可能な限り早期に知ることができます。
裁判記録と訴訟追跡
RSS.appは、裁判所のウェブサイト出版物、司法意見データベース、および訴訟事件入力ページを構造化フィードに変換します。訴訟チームは、PACERや州裁判所のポータルを手動で更新することなく、新しい申し立て、命令、意見、スケジュールの変更を即座に受け取ることができます。
連携サービス
フェデラル・ドケット → Slack Bot
追跡中の訴訟手続きにおいて、新たな申し立て、命令、修正訴状が提出された時点で、#case-updatesで訴訟チームに警告を出す。
判例 → メールダイジェスト
対象裁判所から公表された意見書や覚書を毎週まとめて、アクティブな案件を担当するパートナーに配信する。
ケース・ファイリング → ノーション・データベース
ノティオンのケーストラッカーに新しい訴訟事件記録を自動入力し、各項目を関連する案件番号と担当弁護士にリンクします。
Docket Feed → Zapierオートメーション
新しい提出書類をケース管理システムにルーティングし、回答期限や審問日のカレンダーを自動的に作成します。
戦略的洞察
訴訟のタイムラインは、あなたのスケジュールではなく、裁判所によって設定されます。提出期限や回答期限を逃すと、不履行判決や権利放棄につながる可能性があります。自動化された訴訟事件追跡機能により、チームはあらゆる手続きの進展を先取りすることができます。
悪者モニタリング
RSS.appは、法務チームが特定の相手方、共同被告、または関心のある事業体の継続的な監視フィードを構築することができます。単一のダッシュボードから、特許活動、裁判所への提出、報道、企業発表を監視できます。敵対当事者が新たな訴訟を提起した瞬間、判決を受けた瞬間、訴訟に関連する声明を発表した瞬間を知ることができます。
連携サービス
対戦相手のニュース → Slack Bot
Google Newsで相手方の名前を追跡し、新しい報道、経営陣の発言、企業の提出書類が現れるたびに#adverse-partyで裁判代理人に警告を発します。
不利な特許出願 → メールアラート
特許庁のデータベースを監視し、相手企業を譲受人とする新たな出願や付与がないか確認し、IP訴訟チームに直ちに通知する。
対立弁護士の活動→フィードバンドル
同じ不利な相手に関するニュース、裁判所への提出書類、規制に関する言及を1つの統合インテリジェンスフィードに統合し、法務チーム全体に提供します。
エンティティ・モニタリング → ケース・システムへのウェブフック
不利な当事者の活動データをウェブフック経由で訴訟管理プラットフォームに直接プッシュし、すべてのケース情報を一元管理します。
戦略的洞察
効果的な訴訟戦略は、相手の全体像を把握することにかかっています。自動化された相手方監視機能により、提出書類、公的声明、企業の動きなどを把握することができます。
法律ニュース＆判例インテリジェンス
RSS.appは、トップクラスの法律出版物、法律評論、弁護士ジャーナル、およびGoogleニュースからの報道を単一のキュレートされたフィードに集約します。判例、規制執行の動向、実務分野の動向について、弁護士が手動でリストを作成することなく情報を入手できます。
連携サービス
法律ニュース → Slack Bot
最新の法律分析や画期的な判決を#legal-intelに投稿することで、弁護士が関連する動向をその日のうちに知ることができる。
ロー・レビュー記事 → メール・ダイジェスト
パートナー、アソシエイト、オブカウンセルの弁護士に対し、トップクラスのローレビューやバージャーナルから厳選したリーディングリストを毎週配信。
プラクティスエリア最新情報 → ニュースウォールウィジェット
事務所のイントラネットに「リーガル・トレンド」ウォールを設置し、最新の動向を分野別に表示することができます。
リーガルフィード → Zapier経由のAIサマリー
Zapier経由でChatGPTにリーガル・ニュースを送信し、パートナーのレビュー用に要約されたプラクティス・エリア・ブリーフィングを毎日生成します。
戦略的洞察
新たな判例や規制の動向を追跡している弁護士は、より戦略的なアドバイスを提供します。自動化されたリーガル・インテリジェンスにより、誰の調査負担を増やすことなく、会社全体がタイムリーで適切な最新情報の恩恵を受けることができます。
競合他社のIPポートフォリオ監視
RSS.appは、競合他社の特許出願、商標登録、および公開IP開示を監視し、研究開発の方向性とポートフォリオの拡大に関する戦略的インテリジェンスを表面化します。知的財産戦略チームに、競争上の脅威、自由実施権のリスク、潜在的なライセンシングの機会を早期に警告します。
連携サービス
競合特許 → Slack Bot
競合他社があなたの技術分野で特許を出願したり付与されたりしたら、継続出願や分割出願も含めて、#competitor-ipで知財戦略チームに警告してください。
競合商標 → メールアラート
競合他社が、市場の混乱や希釈化リスクを生じさせる可能性のある新しい商標を出願した場合、ブランド保護チームに通知する。
IPランドスケープ → フィード・バンドル
複数の競合他社の特許、商標、ニュースフィードを1つの「競合IPレーダー」に統合し、ポートフォリオレベルの分析を実現。
ファイリング・データ → JSONフィード
IPアナリティクス・プラットフォームやビジネス・インテリジェンス・ダッシュボードに取り込むために、構造化された競合他社のファイリング・メタデータをJSONとしてエクスポートします。
戦略的洞察
競合他社の知的財産出願は、その研究開発の優先順位や将来の製品の方向性を明らかにします。自動化されたポートフォリオ監視により、チームは競合他社の動きを予測し、営業の自由に関する問題を特定し、攻撃戦略や防御戦略を積極的に計画するためのインテリジェンスを得ることができます。
法務・知財ワークフロー向け専用ツール
RSS.appは、知的財産の専門家がリーガルインテリジェンスをフィルタリングし、翻訳し、大規模に運用するために必要なインフラストラクチャを提供します。
キーワードと分類フィルター
特許分類（IPC/CPC）、譲受人名、法域、法令番号、または任意のカスタムキーワードパターンでフィードをフィルタリングし、アクション可能な出願のみを表示します。
クロスソース重複排除
複数のデータベース、裁判所フィード、またはニュースアウトレットに同じ出願または判決が表示された場合、重複エントリを自動的に削除します。
多地域翻訳
クロスボーダー知的財産業務のため、外国特許抄録、国際規制通達、英語以外の裁判所刊行物を40以上の言語に翻訳。
マルチソースバンドル
特許庁、裁判所公文書館、規制公報、法律ニュースからのフィードを、案件または業務分野ごとに1つの統一されたインテリジェンス・ストリームに統合します。
デベロッパー・レディ・エクスポート
RSS/XML、JSON、またはCSVで法務データをエクスポートし、知財管理システム、訴訟処理ソフトウェア、またはカスタム分析ダッシュボードと統合できます。
WebhookとAPIの統合
フィードをケース管理プラットフォーム、GRCツール、または自動ドッキングやアラートのためのウェブフックやRSSトリガーを受け入れるあらゆるシステムに接続します。
法務チームの作業場所を問わずアラートを配信
フィードは1つ。どの配信先でも。
RSSは、何千ものアプリケーションでサポートされている標準化されたXMLフォーマットです。RSSを受け付けるシステムであれば、SlackやMicrosoft Teamsからカスタムケース管理ソフトウェアやビジネスインテリジェンスダッシュボードまで、法務モニタリングフィードを利用することができます。
よくある質問
RSS.appは、特許庁のウェブサイトや商標登録機関からRSSフィードを生成します。15分から60分ごとに新しいコンテンツをチェックし、新しい出願やステータスの変更をフィードに追加します。フィードは、Slack、Eメール、またはRSS互換性のあるツールに送信することができます。
はい。詳細フィルタを使用して、特定の特許分類、技術用語、または出願人の名前に一致するキーワードルールを設定します。一致するアイテムだけがフィードに表示され、ノイズをカットします。
RSS.appは、ウェブ上で更新を公開する、一般にアクセス可能な裁判所のウェブサイトまたは訴訟事件記録システムからフィードを生成できます。認証システムの場合、RSS.appのRSSビルダーを使用して、一般公開部分からフィードを作成できます。
はい。事業体名、弁護士名、または事件番号を使用して、キーワードでフィルタリングされたフィードを作成します。Google Newsでの言及、特許出願、および裁判所の訴訟事件記録を、フィードバンドルを使って1つの不利な当事者のインテリジェンスフィードにまとめます。
はい。フィードバンドルにより、特許事務所、裁判所の公文書、規制サイト、法務ニュースからのフィードを1つの統一フィードに統合できます。これにより、チームはすべての法務情報を1つのURLで確認できます。
RSSフィードをMicrosoft Teamsに接続するには、Webhookを使用するか、Zapier/Makeインテグレーションを使用します。RSS.appがフィードを生成し、自動化ツールがそれをTeamsチャンネルに配信します。
グローバル翻訳機能は、フィードコンテンツを40以上の言語からご希望の言語に自動的に翻訳し、国際特許庁や外国語の規制機関を簡単に監視することができます。
RSS.appは、一般に公開されているコンテンツを処理し、標準的なRSS/XMLフィードで配信します。RSS.appをクライアント様の機密データが通過することはありません。フィードは読み取り専用で、既存のセキュリティインフラストラクチャの背後で消費することができます。
フィードの更新頻度はプランによって異なります。フィードは15分から60分ごとに更新されます。各更新は、新しいコンテンツがないかソースをチェックし、新しいアイテムがあれば自動的にフィードに追加します。
RSS.appとは？
RSS.appは、ウェブページ、ソーシャルメディアプロフィール、オンラインソースを構造化されたRSSフィードに変換します。これらのフィードは、スケジュール（あなたのプランに応じて15〜60分毎）に更新され、任意のRSS互換性のあるシステムで消費することができます。
- 何千ものツールと互換性のある標準化されたXMLフォーマット
- プランにより、15～60分ごとに更新をスケジュール
- Slack、Discord、Telegram、Zapier、Make、n8n、あらゆるRSSリーダーと連動