行動指向のファイナンシャル・インテリジェンス・ハブ
機関投資家の提出書類、中央銀行のニュース、コモディティシグナル、アルファディスカバリーのフィードを、トレーディングデスクが使用するツールに直接ルーティングします。断片化された市場データを、構造化された配信可能なインテリジェンスに数分で変換します。
- 機関投資家の届出、アクティビストの動き、スマートマネーのシグナルをリアルタイムでアナリストに配信
- マクロ経済、コモディティ、中央銀行のシグナルをSlack、ダッシュボード、自動化プラットフォームにパイプする
- 構造化された市場データをRSS、JSON、またはウェブフックとしてエクスポートし、取引モデルに直接取り込むことができます。
1M+
アクティブなRSSフィード
100M+
処理された記事
15 min
更新頻度
99.9%
アップタイムの信頼性
仕組み
RSS.appはソースとデスティネーションの間に位置し、あらゆるウェブコンテンツを構造化データフィードに変換します。
情報源
目的地
アナリストがマーケットと暗号インテリジェンスを自動化する方法
機関投資家向け「スマートマネー」シグナルの配信
機関投資家の申告、アクティビストによる出資、政府系ファンドの開示は、市場の方向性を示す先行指標です。これらのシグナルを自動収集し、リアルタイムでデスクに配信することで、アナリストはリテールフローが反応する前にポジションを取ることができます。
連携サービス
ソブリン・ウェルス・ファイリング → Slack
銀行RSS → RSS.appフィルター → Slack.ADIA、GIC、Temasekのファイリングが公開された瞬間に、あなたの#alphaチャンネルに直接プッシュ。
アクティビスト投資家の発言 → テレグラムボット
金融ニュースバンドル → キーワードフィルター → Telegram.50以上の金融サイトのバンドルで活動家の名前がフラグを立てられたときにモバイルアラートを受け取る。
ヘッジファンドのプレスリリース → メールダイジェスト
ヘッジファンド・ニュース → 集計 → Eメール.対象となるヘッジファンドや銀行からの公式発表の要約を毎日定期的に受け取る。
SEC & 規制当局への提出 → ウェブフック
SEC → RSS.app → Zapier/Webhooks.生の規制データをMakeやZapierにパイプし、カスタム取引モデルやAirtableエントリーをトリガー。
戦略的洞察
SECへの提出書類ひとつで、株価は公開から数分以内に3～5％変動する。自動配信を利用すれば、手作業でポータルをチェックするチームと比べ、10～60分で一貫して優位に立つことができます。
暗号プロジェクトとエコシステムのインテリジェンスの一元化
暗号情報は、プロジェクトのブログ、ガバナンスフォーラム、開発者チャンネル、創設者の投稿にまたがって断片化されています。エコシステム全体を統一されたマーケットレーダーに集約することで、ロードマップの変更やトークンの投票が価格に影響を与える前にチームがキャッチできるようになります。
連携サービス
プロジェクト・ロードマップ更新 → Discord Bot
プロジェクトブログ → RSS.app → Discord.暗号プロジェクトの公式アナウンスをコミュニティ#アナウンスメントチャンネルに直接同期。
ガバナンス投票 → HTMLウィジェット
ガバナンスフォーラム → RSS.app → HTML/JSウィジェット。社内取引ダッシュボードに組織ニュースの自動更新ボードを表示します。
創業者のリンクトイン投稿 → メールアラート
創業者 LinkedIn → フィルター → Eメール.主要な業界創業者によるインパクトのある投稿が公開された瞬間に通知されます。
開発GitHub & ブログ → JSONフィード
開発者ブログ → RSS.app → JSON.技術的な更新をJSON経由でカスタムポートフォリオトラッキングアプリに直接パイプし、プログラムで取り込みます。
戦略的洞察
暗号市場は情報の非対称性で動く。プロジェクトのブログ、ガバナンス・フォーラム、開発者チャンネルからの断片的なアップデートを一元化することで、まだ手作業でサイトをチェックしているチームよりも優位に立てる。
マクロ経済とコモディティのシグナルの配信
燃料価格、中央銀行のニュース、政府のポジションなど、市場変動の根本的な要因を追跡。自動化されたマクロシフトの早期警告システムを構築することで、競合他社が反応する前に戦略を転換することができます。
連携サービス
中央銀行アラート → Slack
銀行RSS → RSS.appフィルター → Slackチャンネル。銀行の最新情報を#macro-alertsチャンネルにルーティングすることで、トレーダーが利上げや政策転換を見逃さないようにしましょう。
グローバル商品ニュース → マルチチャンネル電報
海外エネルギーブログ → 自動翻訳 → Telegram.海外市場のニッチなエネルギーニュースを自動翻訳し、英語の要約をグローバルチームにプッシュ。
マーケット・インデックス → ユニファイド・ダッシュボード・ウィジェット
価格フィード → RSS.app → HTML/JSウィジェット。価格データを1つのフィードに集約し、社内ダッシュボードに埋め込みます。
経済カレンダーの更新 → オートメーション・プラットフォーム
政府提出書類 → RSS.app → Zapier/Webhooks。生の経済データをカスタムモデルやデータベースに送信し、自動売買シグナルをトリガーします。
戦略的洞察
マクロ的なシグナルは、セクター固有の影響に数日から数週間先行することが多い。政策転換やコモディティの動きを自動化された早期警告システムにより、アナリストは市場全体が反応する前にポジションを取ることができる。
サーフェス代替データと "アルファ "シグナル
最も実用的な市場シグナルは、機関投資家の端末がキャッチする何日も前に、ニッチなサブレッディット、独立系ユーチューブ・アナリスト、コミュニティ・チャンネルに現れることが多い。キーワードでフィルタリングしたフィードをスタックに取り込み、モデルがブルームバーグのコンセンサスではなく、シグナル性の高い雑談を取り込むようにする。
連携サービス
アナリストYouTubeチャンネル → Telegram Bot
YouTube → RSS.app → Telegram.トップクラスの暗号分析者による最新のビデオ洞察をモバイルデバイスに直接配信します。
ニッチなサブレディットのトレンド → Discord Bot
Reddit → RSS.app → Discord.r/BitcoinMiningまたはr/CryptoCurrencyを監視して、群衆がピボットする前に小売センチメントを測定する。
キーワード検索 → ウェブフック
ニュースバンドル → "Long" / "Short" フィルター → ウェブフック。高シグナルの言及のみを取引ウェブアプリまたはカスタムモデルに直接プッシュします。
代替ソース → JSON/XMLフィード
ニッチブログ → RSS.app → JSON/XML。Zapier、Make、またはn8nオートメーションフローに直接取り込むために構造化されたデータをエクスポートします。
戦略的洞察
ゴールは、あらゆる代替データソースを読み込むことではなく、モデルが取り込むことのできる構造化されたインプットにそれらをフィルタリングすることである。ウェブフックに接続されたフィードは、リテールの雑談を定量化可能なセンチメントの特徴に変え、既存のアルファ戦略に直接プラグインします。
財務インテリジェンスのためのツール
RSS.appは、市場データを集約し、フィルタリングし、大規模に配信するためのインフラを提供します。
高度なフィルター
重要なシグナルを選別。ティッカーシンボル、ファンド名、規制用語、またはカスタムウォッチリストのキーワードでフィードをフィルタリングし、市場のノイズをカット。
重複なし
同じニュースが複数のメディアで報道された場合、冗長なアラートを排除します。あなたのチームは、各マーケットイベントを20回ではなく1回だけ見ることができます。
グローバル翻訳
あなたの言語で国際市場を監視。40カ国語以上の金融ニュースを自動翻訳し、海外規制の変化を見逃しません。
飼料バンドル
機関投資家の提出書類、暗号ブログ、マクロニュース、ニッチソースを1つの統合インテリジェンスフィードにまとめ、効率的な監視を実現。
開発者対応フォーマット
市場データをRSS/XML、JSON、またはCSVとしてエクスポートし、取引ダッシュボード、ポートフォリオトラッカー、またはカスタム分析パイプラインに直接統合できます。
ウェブフックとオートメーション
新しいマーケットデータが到着した瞬間に自動ワークフローをトリガー。フィードをZapier、Make、n8n、またはウェブフックを受け付けるあらゆるシステムに接続。
マーケット・インテリジェンスの配信
1つのRSSフィード。あらゆるトレーディングデスク
RSSは何千ものアプリケーションでサポートされている標準化されたXMLフォーマットです。金融情報フィードは、Slack、Discord、Telegram、メールクライアント、カスタムダッシュボード、Zapier、Make、n8nなどの自動化プラットフォームと直接統合できます。トレーディングデスクやリサーチチームがどのツールを好むかに関わらず、データはポータブルなままです。
よくある質問
RSS.appは、金融ニュースサイト、政府ポータル、暗号ブログ、その他のウェブソースから構造化されたRSSフィードを生成します。あなたが追跡したいURLやキーワードを提供すると、RSS.appはスケジュール（プランによって15〜60分ごと）に更新されるフィードURLを作成する。そのフィードをSlack、Discord、Eメール、またはRSS互換性のあるツールに接続すると、自動的に更新を受け取ることができる。
フィードの更新頻度はプランによって異なります。フィードは15～60分ごとに更新されます。各更新は、新しいコンテンツのソースをチェックし、フィードに新しいアイテムを追加します。一刻を争う市場には、最速の更新間隔を設定することで、公開から配信までのタイムラグを最小限に抑えることができます。
はい。RSS.appは、SEC.gov、政府ポータル、規制機関のウェブサイトからフィードを生成することができます。RSS.appを監視したいページに向けると、新しい提出書類や発表が公開されると、それを検出します。
はい。フィードバンドルにより、機関ニュース、暗号ブログ、コモディティトラッカー、マクロ経済ソースからのフィードを1つの統一フィードに統合することができます。これにより、チームは何十もの別々のソースを扱う代わりに、1つのURLで監視できるようになります。
はい。RSS.appのフィードはRSS/XML、JSON、CSVでご利用いただけます。これらのフォーマットをカスタム取引ダッシュボード、ポートフォリオトラッカー、または社内ツールで直接利用することができます。また、Webhookのサポートにより、任意のエンドポイントへのプッシュ配信も可能です。
公式プロジェクトブログ、ガバナンスフォーラム、開発者アップデートページ、暗号ニュースアウトレットからフィードを作成します。これらを1つの「Market Radar」フィードにまとめ、Discord、Slack、またはカスタムダッシュボードに配信して集中監視しましょう。
RSS.appのフィードは標準的なRSS/XMLで、Zapier、Make、n8n、IFTTT、そしてほとんどの自動化プラットフォームでネイティブにサポートされています。フィードのURLをRSSトリガーとして追加することで、Google Sheetsへの自動ログ記録、経済発表のカレンダーイベント作成、Telegramへのフィルタリングされたアラート送信などのワークフローを構築できます。
RSS.appには無料プランと有料プランがあります。有料プランでは、より速い更新間隔、より多くのフィード、フィードバンドル、キーワードフィルター、優先サポートのロックが解除されます。現在のプランの詳細と制限については、料金ページをご覧ください。
RSS.appとは？
RSS.appは、ウェブページ、ソーシャルメディアプロフィール、オンラインソースを構造化されたRSSフィードに変換します。これらのフィードは、スケジュール（あなたのプランに応じて15〜60分毎）に更新され、任意のRSS互換性のあるシステムで消費することができます。
- 何千ものツールと互換性のある標準化されたXMLフォーマット
- プランにより、15～60分ごとに更新をスケジュール
- Slack、Discord、Telegram、Zapier、Make、n8n、あらゆるRSSリーダーと連動