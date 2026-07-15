TikTok Email ボット

TikTokからEメールボットへ：受信トレイで動画をゲット
新しいTikTokビデオをメールで受信できます。TikTokのプロフィールやハッシュタグを監視し、リアルタイムでEメールアラートを受け取ることができます。コーディングは不要です。
TikTokの統合
TikTokのプロフィール、ハッシュタグ、検索クエリからRSSフィードを作成できます。
電子メールへの自動送信
すべての新しいビデオは、あなたのEメール受信箱またはダイジェストに自動的に配信されます。
なぜTikTokメール送信ボットを選ぶのか？
24時間365日の自動アラート
動画を見逃さない。気になるクリエイターの新着アップロードをメールでお知らせ。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
TikTokのメール送信ボットの設定方法
TikTokに接続する1
任意のTikTokプロフィールURLまたはハッシュタグを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。
Eメールに接続する2
Eメールアドレスを入力し、インスタントアラートまたは日刊/週刊ダイジェストのいずれかを選択します。
エンジョイ・オートメーション3
新しいビデオが自動的に受信トレイに届きます。フィルター、頻度、メール形式をカスタマイズできます。
TikTok + Eメールの統合
TikTokアラートを受信する最も簡単な方法です。クリエイター、トレンド、競合コンテンツの追跡に最適です。
TikTok to Emailオートメーションの強力な機能
ビデオアラートをEメールに直接自動送信するために必要なすべてが揃っています。
インスタントまたはダイジェスト・モード
リアルタイムのEメールアラート、または毎日/毎週のEメールダイジェストに統合し、受信トレイの乱雑さを軽減します。
スマート・キーワード・フィルター
キーワード、ハッシュタグ、キャプションで動画を含めたり除外したりできます。最も関連性の高いコンテンツのみを受信
カスタムメールテンプレート
Eメールでの動画の表示方法をコントロールできます。サムネイル、リンク、フォーマットされた説明を含める。
複数のメールアドレス
1つのフィードから複数のメールアドレスや配信リストにビデオアラートを送信。
TikTok to Emailの動作を見る
TikTokメール送信ボットの利用者は？
トレンドウォッチャー＆マーケター
TikTokにログインすることなく、バイラルトレンドや競合コンテンツを追跡。Eメールで情報を入手
ブランド＆インフルエンサー・マネージャー
インフルエンサーのパートナーシップとブランドアンバサダーを監視します。新しいコラボレーションを即座にアラートでお知らせします。
コンテンツ研究者
クリエイター、トレンド、バイラルコンテンツを追跡。重要な動画をメールにアーカイブして分析
よくある質問TikTokメールボット
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コンテンツを自動化する準備はできていますか？
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