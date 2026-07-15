TikTok Email ボット

TikTokをEメールに接続するには？ TikTokのプロフィールURLやハッシュタグを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。その後、メールアドレスを入力し、配信設定を選択します。セットアップは約2分で完了します。

TikTok to Emailボットは無料ですか？ はい！無料プランには基本的なメール自動化機能が含まれています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速更新レート、カスタムテンプレート、優先サポートがご利用いただけます。

ボットはどのくらいの頻度で新しいビデオをチェックしますか？ 私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しいビデオをチェックします。お好みに応じて、即時Eメールまたは統合ダイジェストを受け取ることができます。

Eメールに送信されるビデオをフィルタリングできますか？ もちろん！キーワードフィルタを使用して、キャプション、ハッシュタグ、サウンドに基づいて動画を含めたり除外したりできます。エンゲージメントの指標でフィルタリングすることもできます。

インスタント・メールではなく、日刊や週刊のダイジェストを受け取ることはできますか？ はい！インスタントEメールアラート、デイリーダイジェスト、ウィークリーサマリーのいずれかをお選びください。ダイジェスト・メールは、すべての新着ビデオを1通の読みやすいEメールにまとめます。