TikTok Email ボット

ボット
TikTok to Email Bot
オートメーションボット

TikTokからEメールボットへ：受信トレイで動画をゲット

新しいTikTokビデオをメールで受信できます。TikTokのプロフィールやハッシュタグを監視し、リアルタイムでEメールアラートを受け取ることができます。コーディングは不要です。

TikTokの統合

TikTokのプロフィール、ハッシュタグ、検索クエリからRSSフィードを作成できます。

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電子メールへの自動送信

すべての新しいビデオは、あなたのEメール受信箱またはダイジェストに自動的に配信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

なぜTikTokメール送信ボットを選ぶのか？

24時間365日の自動アラート
24時間365日の自動アラート

動画を見逃さない。気になるクリエイターの新着アップロードをメールでお知らせ。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

TikTokのメール送信ボットの設定方法

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TikTokに接続する

1

任意のTikTokプロフィールURLまたはハッシュタグを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。

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Eメールに接続する

2

Eメールアドレスを入力し、インスタントアラートまたは日刊/週刊ダイジェストのいずれかを選択します。

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エンジョイ・オートメーション

3

新しいビデオが自動的に受信トレイに届きます。フィルター、頻度、メール形式をカスタマイズできます。

今すぐボットを作成する
TikTok + Eメールの統合

TikTokアラートを受信する最も簡単な方法です。クリエイター、トレンド、競合コンテンツの追跡に最適です。

TikTok to Emailオートメーションの強力な機能

ビデオアラートをEメールに直接自動送信するために必要なすべてが揃っています。

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インスタントまたはダイジェスト・モード

リアルタイムのEメールアラート、または毎日/毎週のEメールダイジェストに統合し、受信トレイの乱雑さを軽減します。

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スマート・キーワード・フィルター

キーワード、ハッシュタグ、キャプションで動画を含めたり除外したりできます。最も関連性の高いコンテンツのみを受信

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カスタムメールテンプレート

Eメールでの動画の表示方法をコントロールできます。サムネイル、リンク、フォーマットされた説明を含める。

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複数のメールアドレス

1つのフィードから複数のメールアドレスや配信リストにビデオアラートを送信。

TikTok to Emailの動作を見る

新しいビデオをアップロード
新しいビデオをアップロード
自動化
受信トレイに即時配信
受信トレイに即時配信

TikTokメール送信ボットの利用者は？

トレンドウォッチャー＆マーケター
トレンドウォッチャー＆マーケター

TikTokにログインすることなく、バイラルトレンドや競合コンテンツを追跡。Eメールで情報を入手

ブランド＆インフルエンサー・マネージャー
ブランド＆インフルエンサー・マネージャー

インフルエンサーのパートナーシップとブランドアンバサダーを監視します。新しいコラボレーションを即座にアラートでお知らせします。

コンテンツ研究者
コンテンツ研究者

クリエイター、トレンド、バイラルコンテンツを追跡。重要な動画をメールにアーカイブして分析

よくある質問TikTokメールボット

TikTokをEメールに接続するには？
TikTokのプロフィールURLやハッシュタグを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。その後、メールアドレスを入力し、配信設定を選択します。セットアップは約2分で完了します。
TikTok to Emailボットは無料ですか？
はい！無料プランには基本的なメール自動化機能が含まれています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速更新レート、カスタムテンプレート、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しいビデオをチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しいビデオをチェックします。お好みに応じて、即時Eメールまたは統合ダイジェストを受け取ることができます。
Eメールに送信されるビデオをフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルタを使用して、キャプション、ハッシュタグ、サウンドに基づいて動画を含めたり除外したりできます。エンゲージメントの指標でフィルタリングすることもできます。
インスタント・メールではなく、日刊や週刊のダイジェストを受け取ることはできますか？
はい！インスタントEメールアラート、デイリーダイジェスト、ウィークリーサマリーのいずれかをお選びください。ダイジェスト・メールは、すべての新着ビデオを1通の読みやすいEメールにまとめます。
TikTokのプロフィールやハッシュタグは使えますか？
はい、私たちのボットはTikTokプロフィールとハッシュタグフィードをサポートしています。クリエイター、ブランド、トレンドトピックを自動的に追跡します。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

RSSフィード to メールボット
統合の設定
グーグルニュース to メールボット
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TikTok to メールボット
統合の設定
YouTube to メールボット
統合の設定
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